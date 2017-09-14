_hunter написав:........... Не означает. Но, что бы это достоверно известно стало - что больше не годен - нужно на влк сходить Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.
Вот я не понимаю, зачем вы гоните явную пургу. Пусть даже допустим, что он ещё достаточно здоров и мог бы служить. Но в любом случае, он уже отслужил и не обязан служить дальше. Какие к нему претензии? Что он не идёт добровольцем? Так есть миллионы других (и вы в том числе), которые обязаны служить и ещё не служили. В первую очередь претензии должны быть к ним. А вы зачем-то продолжаете весьма дурацкий спор.
я ж писал только вчера - претензия только одна: человек прямо говорил "из армии меня по возрасту попросили - а так бы я ого-го!". — никто за язык не тянул, вроде. Казалось бы: закон исправили - можно идти исполнять мечту. Ан-нет - пропало желание "почему-то". Так-то ни один "ухылянт" в тцк сам идти не обязан - если мы про закон говорим...
ЛАД написав:В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?
А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.
а даже если 3-4, но в Киеве-Харькове в которых сейчас нельзя жить ? Потому и дещево что жизнь как на вулкане В Болгарии ,например, цены примерно те же, но нет геополитических разломов и бурлений
коли кажуть про умовних ІТшників, які можуть за кілька років купити квартиру - то це сеньйор, яких насправді не так й багато. а ІТшник-рядовий тестувальник не певен, що взагалі колись зможе купити квартиру - й в Україні теж.
Так розмова була, що вартість виробництва (і цінник в магазині) того укр яблука з помідором така, що в Польщі дешевше. До того я і сказав «ви ж буваєте …» Скорочуючи населення міста на 2/3 ви робите задачу з такою кількістю змінних, що я не берусь її вирішувати. Можливо умовний 300 тис Чернігів стане тоді Ніжином , з тими самими проблема вимираючого містечка. Тут он призвали всього мільйон (чи скільки?) , а виникли проблеми з пошуком плиточників, меблярів . Що буде коли «прибрати 2/3? В місті всі щось роблять. Зникнення великих груп приводить до дефіциту тієї чи іншої послуги. Цікавий досвід Чорногорії, читаю їх групи. Хто приїхав з України, відразу виють від дефіциту звичних зручних послуг. І неможливості просто і дешево вирішувати побутові питання, як це було в Україні. А для кого розвивати ті послуги?? 600 тис населення, містечка по 30 тис чоловік. Де там попит? Для кого вкладатись?
Хто приїхав з України в Черногорию, наверное, не самые бедные люди, которые привыкли к нашим услугам. А сами черногорцы как-то живут и не страдают. Кстати, моя в Германии тоже говорит, что всякие стрижки и т.п. там намного проще, чем у нас. Подробностями не интересовался. А "дефіцит тієї чи іншої послуги" при "зникненні великих груп", естественно, возникает, но при её востребованности достаточно быстро ликвидируется.
"вартість виробництва (і цінник в магазині) того укр яблука з помідором така, що в Польщі дешевше" - вот интересно, с какой такой радости так происходит? Зарплаты у нас точно ниже. Что дороже? Вам не кажется это странным?
А "вимираючі містечка" появляются как раз из-за исчезновения промышленности. Не будет промышленности исчезнет и наука (уже сильно скукожилась) и будут вымирать города. А люди будут продолжать уезжать куда-нибудь за границу. Тем более, если нам удастся вступить в ЕС.