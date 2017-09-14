ЛАД написав:Вы что-то не поняли.Banderlog написав:......
все просто, в нас рішили воювати до останнього хто згоден. Насправді в нас не просто поділ на сорти. А на сорти які будуть жити в демократії і на тих хто не буде жити. І це буквально. Навіть Лад з совєцьким мисленням втянувся в спор про потрібних людей і непотрібних людей.
Не будем про аморальність, мене он вже банили за те що писав, що втрата придатного це гірше за втрату непридатного.
P/s щодо самого спору то правий Хотаб.
Село буде безлюдним. І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста
Этого вопроса я вообще не касался.
Я говорю только о необходимости развития промышленности.
Это сразу конкуренция, а с учетом современной легкой мировой логистики, производителям чего бы то ни было и так в мире тесно. Еще пойди найди чего бы такого производить чтоб не наступить на ногу стране которая тебе сейчас помогает.