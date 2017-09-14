ЛАД написав:......... В чём именно прав Хотаб? Уточните, пожалуйста.
в тому що більшість села на самоокупності. "Мотоблочники" не здатні самі себе прокормити сільським господарством. 10 млн для зерна і саду не потрібні. На рахунок необхідності промисловості не спорю. Дуже незначна кількість селян зайнята в виробництві товарної продукції.
Не знаю, кого вы называете "мотоблочниками". Но о самоокупності я вообще не говорил. И даже не рассматривал такой вопрос. Об этом писал Hotab:
В сучасному українському селі дядько з трактором обробляє паї тих селян . А селянам дає в кінці року гроші за це. Решта 90% займаються тим , що забезпечують самі себе (невелике виробництво агропродукції) та на гроші від паїв відправляють дітей до міста вчитись, щоб хоч вони може пожили.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5901894#p5901894. Цифру 10 млн я называл не чисто селян, а с необходимым окружением - хранение продукции, сбыт, поставки удобрений, топлива и др., торговли, услуг и пр. Но на цифре не настаиваю, назвал почти с потолка - может, меньше, может, и больше.
ЛАД написав:Приёма в НАТО могли бы добиться, инвестиций вряд ли, хотя трудно сказать. Но в НАТО народ был явно не готов. Исконные враги.
какое-то заблуждение вы сейчас подпеваете своим оппонентам которые говорят что юго-восток был зазомбирован страшилками о "натофашистах" .........
Да дело не в "натофашистах". Так не думали. Но представления о НАТО были ещё советские. И не только на юго-востоке. Может, я и ошибаюсь, но вспомните, какие митинги протеста собирала Витренко против захода американского военного корабля в Севастополь (или Одессу? уж не помнб точно).
ЛАД написав:[quote="5902229:Faceless"] ....... Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок
Расплодились? А откуда цифра?
Скажімо так, це консенсус з відкритих джерел, оцінки коливаються від трохи менше 300к і до трохи більше
Спасибо. Не очень понимаю, откуда такой рост.[/quote]Ріст порівняно з яким роком? Ця цифра +/- ще з 22 року (зростання останні роки є, але незначне), до того приростало швидше, і потроїлося за останні років 10
Какие? Витренко активизировалась как раз в те годы про которые я писал 1999-2003 - когда у части общества наступило разочарование от реформ + бомбежки сербии А вот в начале 90-х французский социалист Миттеран реинтинрировал Францию в НАТО. Кравчук\Мороз пошли бы его стопам Другое дело что США сами нас тогда не зотели, они даже в Польше с Чехией не уверены были.