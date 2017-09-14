|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:59
ЛАД написав:Shaman
Вы там что-то писали об "аргументах".
У вас сегодня уже 12 постов.
И ни одного аргумента. Только личные выпады.
Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю.
Вы уже даже не способны понять связь социальной справедливости с высокой преступностью в фавелах Рио.
а давайте конкретно, де не вистачило аргументів? у побрехеньках Letusrock? так напевне знаєте прислів'я про великі очі у страху. чи коли треба зі мною посперечатися, ви вже починаєте погоджуватися з активними ухилянтами?
тому так, до цієї людини пієтету немає.
ви на дописи до себе краще відповідайте. та пам'ятайте - що злитися - це визнати, що аргументів немає, й наступного разу цю маячню казати не треба
Shaman
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:04
pesikot написав:
Успіх
Banderlog
То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани
Banderlog
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:04
ЛАД написав: Shaman написав:
чесно кажучи не зрозумів, чому пафосні заяви деяких балаболів є, а уточнення, що якраз вони так й не роблять - це не комільфо...
Интересно, что вы называете пафосной заявой - цитату Ричарда Фейнмана?
И можете не расстраиваться, удалили не только ваши "уточнення", но и мой ответ. Удалили быстро, вы, видимо, прочитать не успели. Не собирался повторять, но раз вам неймётся...
Я не называл вас, но вышло: "На воре и шапка горит". Вы сами совершили каминг-аут.
Я вам уже писал - спорить с инструктором райкома по идеологии мне не интересно.
Вы, похоже, решили устроить на форуме срач по аналогии с тем, что между Успихом и Хотабом. Ещё освойте его вопрос: "Як так?" Но Успиху простительно - воевал и образования не хватает. Вы же, вроде, квалифицированный экономист с верхним образованием.
Меня такой срач не увлекает.
Будете продолжать в том же духе, к меня есть простой выход - поставлю вас опять в чс, где вы долго были.
й Феймана нормальна цитата - це була людина з цілісними поглядами. але ви не Фейман, хоча теж вивчали фізика (хоча не так успішно). й пафосно вона у вас звучить, що ви відразу відкидаєте те, що протирічить вашим ідеям - особливо якщо це пов'язано з срср. ви досі не можете визнати, що ідея виявилася нежиттєвою, й ті декілька країн де це ще культивується - зазвичай повний треш
й можна дізнатися, в чому срач? чи це так - вживаєте слова без відносно про що йде мова?
Shaman
