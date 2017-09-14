Letusrock написав:Щодня все нові й нові відео як буси полюють та збивають велосипедистів. ... Бо це ж не може таке бути, щоб по вулицям їздили буси і просто полювали за громадянами щоб виконати план по набору майбутніх сзч та/або збити грошей
Саме ти, з декількох випадків, і намагаєшься накинути на вентілятор (провести ІПСО), що постійно їздять і всіх хапають, прям на вулицю вийти неможливо. Це ти робишь або свідомо, або від переляку
Я часто їзжу по городу і щось жодного разу такого не бачив. Перевірки поліція+ТЦК бачив багато разів, але все було спокійно.
Banderlog написав:Не припустимо а так і є. Порошенку інкримінують а їм не інкримінують. Вони не зобовязані любити Україну по твому відповіді від віруючих не буде? ? Ви ж розумієте що ці люди мають певний вплив на громадську думку? І мають прихильників, справа ж не тільки в числі... чи ти думаєш що це добавить популярності владі серед православних в війську?
виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться. а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти.
по моєму це чуш інакше за 3 роки від коли відкриті справи їх б посадили. Шо там розслідувати? Якщо є факт? Інша справа якщо треба справу сфабрикувати. то мож небрати до війська фанатиків однієї української православної церкви а тих що є демобілізувати? Мож самі справитесь?
якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями. орки грошей на адвокатів і все інше не поскупилися б. так що "чуш" - це заперечувати очевидне, яке ще й є задокументованим належним чином. і що, фанатики однієї української (закреслено) російської православної церкви перестали бути громадянами?
Banderlog написав:твій підкол на рахунок стати священником мене не задіває, в отрочєствє хотів, мож і стану. Як на місцевий рівень на Буковині я мож слабкий , но порівняно з священниками в центрі України або тут по селам Запоріжжя справлюсь навіть без підготовки)
бути працівником кадила-не важка праця, на Буковині такі самі пенсіонери як і по іншим регіонам, нікому церква сьогодні не потрібна, у людей немає часу на таке (бачу як йдуть до упц мп з мого району 3-4 жінки), о це і вся ваша паства, в будній день 10, у неділю 20, на свято до 60-80.
стосовно центрів впливу чи грошей (жертвувань) в курсі(в Одесі і області весь бізнес був підв'язн на (упц)рпц, ця тема мене років 20 як не цікавить
питання до тебе: за 3 роки (чи скільки, сам скажи) ти бачив в ЗСУ капеланів? від якою церкви?
на буковині не тільки пенсіонери ходять. це тобі церква не потрібна, тут діло твоє. Але нема чого лізти до тих кому треба. Підвязуй бізнес до свого хоббі. А ми самі розберемся шо підвязувати до нашого Я бачив одного, теж в званні майора, роздавав обереги (ляльки мотанки) шо є талісманом як не крути : явно шо не з упц чи грекокатоликів ...
wild.tomcat написав:........... виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться. а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти.
Високопоставлені німецькі чиновники звинуватили правоекстремістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у цілеспрямованому зловживанні парламентськими повноваженнями для збору та передачі Кремлю секретної інформації про військові можливості країни. Про це повідомляє Spiegel.
Зазначається, що члени "АдН" систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити, що стосуються деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту та вразливості критичної інфраструктури. За даними видання, цю інформацію могли передавати Росії.
Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр заявив, що чиновники "АдН" "зловживають парламентським правом на запити". Він вважає, що в діях партії простежується виконання доручень Кремля.
З позицією Маєра погодився і голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп. У розмові з журналістами він сказав, що члени "АдН" подають підозріло докладні запити про військовий потенціал Бундесверу і його слабкі місця.
Ревекамп підкреслив, що такий рівень деталізації даних "не можна пояснити звичайним парламентським контролем". Він вважає, що це може свідчити про збір чутливої інформації для іноземних держав, насамперед для Росії.
Джерела видання у Федеральному міністерстві оборони повідомили, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також поділяє ці підозри. Ба більше, у Міноборони Німеччини підозрюють, що запити "АдН" можуть бути скоординованими.
Можно бути скільки завгодно проросійськими ... але шпигування на користь Росії - це вже геть зовсім інше
wild.tomcat написав:........... виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться. а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти.
Нову підозру слідчі оголосили Павлу Лебедю 13 липня.
"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - повідомили у спецслужбі.
PS. Підсвітить хто-небудь, будь ласка, це ЛАД'у. Бо він робить вигляд, що мене не читає )