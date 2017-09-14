Високопоставлені німецькі чиновники звинуватили правоекстремістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у цілеспрямованому зловживанні парламентськими повноваженнями для збору та передачі Кремлю секретної інформації про військові можливості країни. Про це повідомляє Spiegel.



Зазначається, що члени "АдН" систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити, що стосуються деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту та вразливості критичної інфраструктури. За даними видання, цю інформацію могли передавати Росії.



Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр заявив, що чиновники "АдН" "зловживають парламентським правом на запити". Він вважає, що в діях партії простежується виконання доручень Кремля.



З позицією Маєра погодився і голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп. У розмові з журналістами він сказав, що члени "АдН" подають підозріло докладні запити про військовий потенціал Бундесверу і його слабкі місця.



Ревекамп підкреслив, що такий рівень деталізації даних "не можна пояснити звичайним парламентським контролем". Він вважає, що це може свідчити про збір чутливої інформації для іноземних держав, насамперед для Росії.



Джерела видання у Федеральному міністерстві оборони повідомили, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також поділяє ці підозри. Ба більше, у Міноборони Німеччини підозрюють, що запити "АдН" можуть бути скоординованими.