Додано: Суб 15 лис, 2025 13:18

wild.tomcat написав: ви регулярно пишете про цінність і право життя, але якось ще зовсім ні разу не написали, хто саме мав би забезпечити комусь ( і вам в т.ч.) ті цінність і право. от ви вважаєте "цінність і право", а вася з сусідньої підворотні, якось так склалося, що клав він на ваші цінності і права. і хто саме, на вашу думку, мав би пояснити васі, що він не правий і втокмачити в його макітру щось інше? я розумію, що на вашу думку це точно маєте бути не ви, але хто ж?

Для таких Вась суспільства створили спеціальні інститути - правоохоронні органи та суди. Але Ви порівнюєте різні речі. Звичайно, що якійсь Вася може пирнути когось ножом, але він понесе за це покарання. Тут же мова йде про те, що влада на рівні держави, на рівні суспільства поділяє людей за якимись штучними ознаками, коли мова йде про право на життя чи безпеку. Жінки у нас не воюють апріорі. Судді, депутати, їхні родичи і т.д. теж не воюють. Для цих людей право на життя є безспірним, універсальним, але виявляться, що забезпечувати їм це право мають якісь люди нижчого сорту, у яких цього права чомусь немає. Тут мені це нагадує колонію мурав'їв чи бджіл, де ці ролі закодовані на генетичному рівні, але ми ж - хомо сапієнси, і цих ролей у нас не існує.Ось ця сегрегація на рівні держави, на рівні суспільства абсолютно незрозуміла. Принаймні вона незрозуміла у 21-му сторіччі. Якщо в минулому обсяг прав дійсно залежав від обсягу обов'язків, то зараз при абсолютно рівних правах відмінність в обов'язках пояснити неможливо. Ми або усі маємо бути вільні або ні. Я вже колись писав, що ми, як суспільство, не можемо одночасно існувати в різних часових періодах. Якщо ми вирішили, що життя людини є найвищою цінністю, то це правило має бути універсальним. Як при цьому вирішувати завдання захисту держави я не знаю. Здавалося б, що це має бути добровільним, за гроші, як і усі інші професії, але очевидно, що охочих може бути небагато. Тоді постає питання як примус і злидні війни рівномірно розподілити на усіх громадян. Як зробити так, що у суспільстві наші обов'язки були взаємними. Наразі в Україні цієї взаємності бракує. Точніше, її взагалі не існує. Це дуже гарно ілюструє ставлення до ВПО.