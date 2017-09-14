RSS
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы очень легко меняете тему - с "кривавої диктатури" на "криві руки диктатора". А що не буває бідності в демократичних країнах?
Посуха 3 роки поспіль залежить від кривих рук?
Лі Куан Ю - виключення. А про Південну Корею ви "не побачили"?
А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився? Хоча він був "кривавим диктатором". Скільки ще "виключень" треба згадати? При цьому з тих "виключень" зовсім не випливає, що диктатура краще за демократію. Просто не можна робити однозначні висновки, спираючись тільки на демократичність чи недемократичність політичного устрою.

Проблема в тому, що ці виключення рано чи пізно закінчуються. І країна котиться в бідність, криваву диктатуру і ще більш криваву революцію. Якщо не піде шляхом демократичних перетворень, так чи інакше.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:08

  Бетон написав:Они их не крышуют, а служат им: водителями, охраной.
Моего знакомого недавно украли полицейские. В бусе одно место для жертвы и 5 ментов. Т.е. они на побегушках у своих хозяев


Как там твой знакомый поживает ? плачет по 25 куе ?
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:12

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.


Звідки у тебе, вільного буковинця така любофф до диктаторів - Янук, Лука, Асад та інші ...

До речі, 2 тижні минуло.
Як там оточення в Покровську ? Путін коли приїде зафіксувати це ?

Чи ще 2 тижні почекаємо ? ))
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:22

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы очень легко меняете тему - с "кривавої диктатури" на "криві руки диктатора". А що не буває бідності в демократичних країнах?
Посуха 3 роки поспіль залежить від кривих рук?
Лі Куан Ю - виключення. А про Південну Корею ви "не побачили"?
А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився? Хоча він був "кривавим диктатором". Скільки ще "виключень" треба згадати? При цьому з тих "виключень" зовсім не випливає, що диктатура краще за демократію. Просто не можна робити однозначні висновки, спираючись тільки на демократичність чи недемократичність політичного устрою.

Проблема в тому, що ці виключення рано чи пізно закінчуються. І країна котиться в бідність, криваву диктатуру і ще більш криваву революцію. Якщо не піде шляхом демократичних перетворень, так чи інакше.
Рано чи пізно все закінчується.
Можливо, і демократія колись закінчиться. :)
А ще скоріше закінчується життя людини.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:25

  pesikot написав:
До речі, 2 тижні минуло.
Як там оточення в Покровську ? Путін коли приїде зафіксувати це ?

Чи ще 2 тижні почекаємо ? ))
а хіба я казав що там оточення?) Я казав, що не знаю що там.
Може ти розкажеш?
Тільки не надо "ситуація складна но контрольована")
Конкретніше, яку частину покровська контролює рф а яку зсу? Як там з логістикою?
Підкріплення в місто заходять, Ротації проводяться, Евакуація важкопоранених є ?
Banderlog
1
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:і Куан Ю - виключення. А про Південну Корею ви "не побачили"?
А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився?

Все залежить від критерію оцінювання. Диктатори особливо ефективні коли потрібно щось "для загального блага за рахунок індивідуального", демократії ж навпаки.
ИМХО найкраща форма влади - це демократична диктатура: коли в керівника / партії є диктаторські повноваження, але в народу є демократичні інструменти для відсторонення.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лис, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:28

  ЛАД написав:Насчёт "новой реальности" спорить не буду. И то, что вам непонятно, как в эту якобы "новую реальность вписывается большая война", это исключительно ваши личные проблемы. И независимо от вашего понимания или непонимания эта большая война идёт.

Понятно, что война идет, но это не отменяет того факта, что общества изменились. Многие мужчины не хотят выполнять роли, выполнение которых от них ожидалось еще сто лет назад. Изменились общества, должен измениться и подход к обороне страны. Не должно быть "особых" граждан. Раздражают не сами ограничения и обязанности, а их показательная выборочность.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:28

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.


Звідки у тебе, вільного буковинця така любофф до диктаторів - Янук, Лука, Асад та інші ...
До речі, 2 тижні минуло.
Як там оточення в Покровську ? Путін коли приїде зафіксувати це ?
Чи ще 2 тижні почекаємо ? ))

Якщо хочеш подивитися, приїжджай, проведу екскурсію.
А краще - підписуй контракт. Знайду для тебе пару вакансій на вибір...
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:28

  Banderlog написав:
  Water написав: Все інше прозоре, у т.ч. фінанси, контролює народ.
а от цих узагальнень не надо) бо зара почнуться питання який саме народ контролює банківську систему?)))
Ще почніть що земля належить народові та корисні копалини...

Банківська система це не те шо контролює народ, а ось тендери, та прозорість статків можновладців. Земля та копалини так, у землі повинен бути власник, але вам це не потрібно, вам потрібен завгар, який буде все контролювать.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні у нас, в деяких дворах багатоповерховок, проводилась "акція" від ТЦК ...

Накинути навіть нічого )

поліцейський+2 ТЦК, ніяких бусів.
Зупиняв перехожих поліцейський, перевіряв документи і лише потім перехожий спілкувався з представниками ТЦК.

Те що я встиг побачити - нікого не загребли, перевірили документи і перехожий пішов собі далі

Моя скромна персона не зацікавила ні поліцейського, ні ТЦК
pesikot
2
2
