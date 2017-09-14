|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:59
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Насчёт "новой реальности" спорить не буду. И то, что вам непонятно, как в эту якобы "новую реальность вписывается большая война", это исключительно ваши личные проблемы. И независимо от вашего понимания или непонимания эта большая война идёт.
Понятно, что война идет, но это не отменяет того факта, что общества изменились. Многие мужчины не хотят выполнять роли, выполнение которых от них ожидалось еще сто лет назад. Изменились общества, должен измениться и подход к обороне страны. Не должно быть "особых" граждан. Раздражают не сами ограничения и обязанности, а их показательная выборочность.
А вы думаете 100 лет назад все мужчины рвались на фронт?
Вы, вроде, до сих пор больше писали не о том, что все одинаково должны воевать, а о том, что лично вы воевать не хотите. Вам это не интересно, убивать вы не хотите и не можете и пусть воюют женщины.
ЛАД
Повідомлень: 37455
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:00
ЛАД написав:
А примеры такого можно?
Та вже згаданий Піночет в 1988 році отримав 55% "ні" на референдумі. У 1990 році влада перейшла до демократично обраного президента Патрісіо Ейлвіна.
Ізраїль у 50–70-ті (партія “Мапай”)
Тайвань часів Гоміньдану (1949–1990)
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5662
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 899 раз.
- Подякували: 640 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:02
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
а от цих узагальнень не надо) бо зара почнуться питання який саме народ контролює банківську систему?)))
Ще почніть що земля належить народові та корисні копалини...
Банківська система це не те шо контролює народ, а ось тендери, та прозорість статків можновладців. Земля та копалини так, у землі повинен бути власник, але вам це не потрібно, вам потрібен завгар, який буде все контролювать.
де я таке казав? Я лиш казав що комік контролює БІЛЬШЕ ніж контролював завгар. Як банківській сфері, так і парламент і медіа.
Оце насмішив, по кількості мандатів, риги мали 302 мандати - 187 по спискам + 115 мажоритарка. Це навіть Конституцію можливо було міняти
Банківська сфера - Арбузов, найкращий дружбан Януковича-молодшого
Медіа - в асортименті
pesikot
Повідомлень: 12615
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:03
ЛАД написав: Faceless написав:
........
На картку дружини вашу зарплату не будуть зараховувати:)
Смотря на какой работе.
Ни на какой
pesikot
Повідомлень: 12615
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:06
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
А примеры такого можно?
Та вже згаданий Піночет в 1988 році отримав 55% "ні" на референдумі. У 1990 році влада перейшла до демократично обраного президента Патрісіо Ейлвіна.
Ізраїль у 50–70-ті (партія “Мапай”)
Примеры добровольного ухода от власти я привести тоже могу.
Или вынужденного ухода в силу потери поддержки. Только не народа, а армии и/или спецслужб. А если такая поддержка не потеряна, диктатор, скорее, изменит эти самые "демократичні інструменти".
ЛАД
Повідомлень: 37455
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:06
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Ви недооцінюєте цей фактор: є ціла категорія людей якій це б дуже суттєво спаскудило життя: які працюють офіційно. Інше питання в тому, що величезна категорія б перейшла в тінь
Не так просто перейти в тінь, принаймні не змінюючи роботу
Ще важче перейти в тінь, якщо працювати в навчальному закладі
pesikot
Повідомлень: 12615
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:09
pesikot написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Ви недооцінюєте цей фактор: є ціла категорія людей якій це б дуже суттєво спаскудило життя: які працюють офіційно. Інше питання в тому, що величезна категорія б перейшла в тінь
Не так просто перейти в тінь, принаймні не змінюючи роботу
Ще важче перейти в тінь, якщо працювати в навчальному закладі
Ну, хіба якщо в іноземному
Faceless
Повідомлень: 36935
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8267 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:10
Faceless написав:
А ваші пропозиції значить не примус?
Якщо Ви про "роздягнути", то так, примус, але це краще, ніж когось примушувати воювати. Якщо є ті, хто згоден воювати за гроші, то ми повинні знайти ці гроші. Наразі у нас склалася ситуація, коли мільйони звільнені від служби, але й не платять за цей привілей. Ми усі - і військовозобов'язані і не військовозобов'язані - сплачуємо однакові податки, наприклад. Чому? Я також не розумію, як можна примушувати людину йти ризикувати своїм життям, але при цьому боятися примусити когось взяти до себе сім'ю, яка втратила все на окупованих територіях. Примус використовується дуже, дуже вибірково. Лише до чоловіків і лише для того, щоб воювати. Все. На все інше начхати. Якщо у нас є обов'язки, то звільнення від одного обов'язку має компенсуватись наявністю іншого обов'язку, а в Україні цього не відбувається. Є вільні люди, а є невільні люди, і все.
АндрейМ
Повідомлень: 634
З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:11
Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
ЛАД
Повідомлень: 37455
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:13
АндрейМ написав: Faceless написав:
А ваші пропозиції значить не примус?
Якщо Ви про "роздягнути", то так, примус, але це краще, ніж когось примушувати воювати. Якщо є ті, хто згоден воювати за гроші, то ми повинні знайти ці гроші. Наразі у нас склалася ситуація, коли мільйони звільнені від служби, але й не платять за цей привілей. Ми усі - і військовозобов'язані і не військовозобов'язані - сплачуємо однакові податки, наприклад. Чому? Я також не розумію, як можна примушувати людину йти ризикувати своїм життям, але при цьому боятися примусити когось взяти до себе сім'ю, яка втратила все на окупованих територіях. Примус використовується дуже, дуже вибірково. Лише до чоловіків і лише для того, щоб воювати. Все. На все інше начхати. Якщо у нас є обов'язки, то звільнення від одного обов'язку має компенсуватись наявністю іншого обов'язку, а в Україні цього не відбувається. Є вільні люди, а є невільні люди, і все.
Священное право частной собственности более священно, чем человеческая жизнь.
ЛАД
Повідомлень: 37455
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
