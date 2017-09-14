Додано: Суб 15 лис, 2025 16:10

Faceless написав: А ваші пропозиції значить не примус? А ваші пропозиції значить не примус?

Якщо Ви про "роздягнути", то так, примус, але це краще, ніж когось примушувати воювати. Якщо є ті, хто згоден воювати за гроші, то ми повинні знайти ці гроші. Наразі у нас склалася ситуація, коли мільйони звільнені від служби, але й не платять за цей привілей. Ми усі - і військовозобов'язані і не військовозобов'язані - сплачуємо однакові податки, наприклад. Чому? Я також не розумію, як можна примушувати людину йти ризикувати своїм життям, але при цьому боятися примусити когось взяти до себе сім'ю, яка втратила все на окупованих територіях. Примус використовується дуже, дуже вибірково. Лише до чоловіків і лише для того, щоб воювати. Все. На все інше начхати. Якщо у нас є обов'язки, то звільнення від одного обов'язку має компенсуватись наявністю іншого обов'язку, а в Україні цього не відбувається. Є вільні люди, а є невільні люди, і все.