достатньо посадити десятки тисяч щоб сотні тисяч прийняли перший варіант
А може навіть і просто «тисяч».... В окупованому Херсоні щоб подавити проукраїнський спротив достатньо було кількох гучних викрадень (вони швидко стають відомі всьому місту) з катуванням в підвалах. Інші не схотіли такої участі і затихли. Кримінальні справи за СЗЧ з конкретними термінами, з розголосом в ЗМІ - і вже долярчики не розповсюджують шкідливу тезу «у мене кілка олнопалчан вже 2 роки в СЗЧ живуть звичним життям , ніхто не чіпає».
порівняння так собі. В окупованому Херсоні-2022 в повітрі витала (ширяла) близькість перемоги/деокупації, тому цілком можна було "затихнути та потерпіти", або якщо небуло терпіння то виїхати через рф та Грузію. а в Україні-2025 у повітрі витає вічна війна / стальний дикобраз / остання верба / у нас (тобто у вас, холопи) нема вибору (що транслюється через подоляків та студійних штурмовиків) помножена на тотальну несправедливість. Наврят чи пересічний злякається тюремного сроку і скаже "ну добре, йду довічно на війну, поки не загину або ноги не відірве". Скоріш за все якщо його зловлять то все рівно намагатимуться відправити в учебку а не вязницю (що тоді міняється для нього?)
ЛАД написав: Ага. Я уже вижу, как вы долаєте. Языком вы бы уже всю росс. армию одолели. Вот только они почему-то на ваши словесные извержения не реагируют. А на фронте почему-то находитесь не вы, а Banderlog, которого у вас хватает ума называть ватником. Чем дальше, тем больше в ваших постах лжи и пустозвонства.
тому й дурник, що не розуміє, що такі речі треба доводити.
Прикинь — то, что эту страну всенепременно возьмут в ЕС или зачем-то все долги простят - треба доводити. Ну или не забывать приписывать "я так верю"
що показує тупість руських пропагандонов... ху_нтер, ти де за легендою? а тоді поясни навіщо Німеччині тебе годувати й утримувати? якби було все, як ти кажеш - отримав би копняк під дупу... але ніт, чомусь Європа утримує мільйони біженців - й непогано утримує... те саме й з ЄС... але то треба хоч краплю розуму мати.
й те, що ху_нтер в Німеччині дуже сумнівно. людина, яка насправді в Німеччині, має інший клопіт. а наш ху_нтер, гадаєте знає німецьку? а без допомоги надто дорога країна для життя. та й дуже активно топить за Рашу. тому, як великий руський патріот, сидить десь в Прибалтиці й поливає лайном Україну. в цьому вся гниль цих людей - розповідати як гарно на Раші, як погано в Україні - але самі десь в Європі й по УКРАЇНСЬКОМУ паспорту. руський - він такий...
prodigy написав:Shaman влада Зеленського повністю сама себе дискредитувала в додаток до важкого становища на фронті, чи вдасться Зе пропетляти між краплями... та які там краплі-шквал звинувачень і ганьби ...
щоб виплисти Зе треба активніше залучати до влади професіоналів, а не близьких друзів... а з цим схоже проблеми... маємо що маємо... треба відновлювати суб'єктність властних іститутів - Ради, Кабміну. в нас власне парламентсько-президентська республіка. а дехто схоже взагалі копіює інститут "смотрящих" часів Яника. важкі часи.
ЛАД написав:Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ? Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
Тому що питання риторичне. Є шанс, що Україна збережеться. І по моїм оцінкам, він набагато вищий, ніж у випадку, якщо ми зараз підемо на мир будь якою ціною.
А що це буде за Україна через 20 років війни? Навіть для концепції "понад усе" це вже занадто. Можна спрогнозувати склад тої "збереженої України": -прострочена на 15 років влада з новими "Міндичами" - млн ЗСУ які звикли мати автомат в руках, і які впевнені що тиловик-будівельник чи шаман їм сильно заборгував - млн тилових силовиків (в тч. судді, прокурори і т.д.) що звикли до доплат військового часу та збивати по 5 куо з пішохода - пенсіонери та інваліди - залишки українців для обслуговування інфраструктури та критичних виробництв - як мінімум пару млн "бангладешців" які будуть працювати у решті секторів економіки де закінчились чоловіки та/або не дають бронь. І яким буде глибоко начхати на "мова це зброя", вишиванки, ПЦУ/УПЦ, портрети лідерів упа та на решту "понад усе"