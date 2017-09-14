|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:19
pesikot написав:
Яке ж ти дурне ...
Що в квітні, що зараз Росія хоче воювати ... але у тебе винна - Україна ...
Ти тоді написав такий пафосний допис, що зустріч в Будапешті покаже, хто хоче миру, а хто ні ....
І ти обісрався, бо це показало, що Росія не хоче миру
Бо зустріч не відбулась через небажання РФ
А ти цього вперто не хочешь бачити ...
Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:42
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...
P.s. Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне?
Я ушёл, и он замолчал. Самому сказать нечего?
ИРПпИ может только разоблачать?
як я бачу, меж немає не лише людська дурість, а й зарозумілість ЛАДа (с)
Вы уже запомнили, что "властні" українською це "владні"?
це все, що ви можете сказати? (скільки вже повторили?)
я й так можу визнати, що виріс в російськомовному середовищі, й перейти на українську мову не так легко, як розповідають. але чомусь ті, хто розповідають, що знають українську зі школи, так й не змогли перейти. а оскільки я перейшов, то можу дати чесну оцінку затраченим зусиллям але критикувати завжди легше, ніж щось робити - таке життя
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:44
Hotab написав:budivelnik
Описати тобі ТВОЇ перспективи?
Ти помреш і тебе засунуть 2 метри під землю, або спалять....і це відбудеться дуже швидко
«А можна мені іншого психолога?»
можна - бери лопату, будеш копати
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:49
Schmit написав:
Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?
Так от системы координат зависит.
Смотря откуда считать. Если с вересня то жовтень явно ближе чем квитень.
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:58
Господар Вельзевула написав: Schmit написав:
Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?
Так от системы координат зависит.
Смотря откуда считать. Если с вересня то жовтень явно ближе чем квитень.
Прийнято за аксіому в нашому світі час іде в одному напрямі. Так що без софізмів.
Додано: Нед 16 лис, 2025 22:06
Господар Вельзевула написав: Schmit написав:
Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?
Так от системы координат зависит.
Смотря откуда считать. Если с вересня то жовтень явно ближе чем квитень.
Система координат - 2025 рік.
