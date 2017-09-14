RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:06

  ЛАД написав:
  stm написав:Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))

Ну вы и накрутили! Я восхищён.
Даже не буду пробовать разобраться.
Коли мій малий у віці 2 років "грав Бетховена" на клавіатурі при відкритому Word то в нього виходили більш осмислені тексти
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:08

  Letusrock написав:черговий чи то "експерт" чи студійний штурмовик на запитання журналістки про СЗЧ запропонував в прямому ефірі чіпувати військовослужбовців, типу "тоді ми їх знайдемо і повернемо, 21 століття на дворі". Пряма мова: "ми ж навіть собак чіпуємо, чому ж не можна..."
Відчуття що чим більшу маячню нести в маси тим броньовитішу броню видають. Інакше важко пояснити чому більшість медійних осіб з 2022 року раптово захворіла та кретинизм

Тобто ти, в робочий час, замість виконання своїх прямих зобов"язаннь з логістики ... дивишься прямі ефіри всього підряд

Чи це тобі наспівали на інший інфо-помийці, а ти сюди приніс ? )
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:11

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))

Ну вы и накрутили! Я восхищён.
Даже не буду пробовать разобраться.
Коли мій малий у віці 2 років "грав Бетховена" на клавіатурі при відкритому Word то в нього виходили більш осмислені тексти


Коли немає аргументів, переходять на особистість та розумові здібності оппонента.
Все, як вчить російська пропаганда )
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:11

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))

Ну вы и накрутили! Я восхищён.
Даже не буду пробовать разобраться.
Коли мій малий у віці 2 років "грав Бетховена" на клавіатурі при відкритому Word то в нього виходили більш осмислені тексти

У жінці має бути загадка ) Економіст ребуси видає кожен рік, я теж хочу :mrgreen: але думки там 3 і вони пов'язані жіночою логікою і висновок є. Шукайте :lol:
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тобто ти, в робочий час, замість виконання своїх прямих зобов"язаннь з логістики ... дивишься прямі ефіри всього підряд

написавши подібне ти вчергове показав себе дилетантом. Логістика це 24/7. Я не працюю як ти в собесі з графіком 9-18
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:25

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Тобто ти, в робочий час, замість виконання своїх прямих зобов"язаннь з логістики ... дивишься прямі ефіри всього підряд

написавши подібне ти вчергове показав себе дилетантом. Логістика це 24/7.

Ой бідако, як ти витримуєшь тільки 24/7 ))

Тільки щось вночі тебе тут немає, а вдень, як по графіку )
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:36

  Прохожий написав:хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...


Это демагогия. Есть факт. А мне его проще читать в специально заточенном чате, а не смотреть блевотину с ТВ. Информация подается сжато- все плохое. Именно это мне и нужно, что бы не пропустить вовремя когда это плохое начнет угрожать лично мне.
Да и вообще прикольно наблюдать как мусора и ТЦК толпой бьют мужиков, заливают газом женщин- держит в тонусе и понимании того, где мы живем.
В общем пока вам постучат в дверь, в моем доме будет уже пусто :mrgreen:
А постучат.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:44

  Господар Вельзевула написав:
  Прохожий написав:хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...


Это демагогия. Есть факт. А мне его проще читать в специально заточенном чате, а не смотреть блевотину с ТВ.

Именно так, в специально заточенном чате для распростанения информационной блевотины, ты сидишь, эту блевотину и сам ешь, и пытаешь дальше распространить
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:48

  Господар Вельзевула написав:
  Прохожий написав:хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...

Это демагогия. Есть факт. А мне его проще читать в специально заточенном чате, а не смотреть блевотину с ТВ. Информация подается сжато- все плохое. Именно это мне и нужно, что бы не пропустить вовремя когда это плохое начнет угрожать лично мне.
Да и вообще прикольно наблюдать как мусора и ТЦК толпой бьют мужиков, заливают газом женщин- держит в тонусе и понимании того, где мы живем.
В общем пока вам постучат в дверь, в моем доме будет уже пусто :mrgreen:
А постучат.
Вас в черезмірній любові до ближнього/суспільства важко звинуватити)) Тверезий цинізм це те чого багатьом бракує для успішного виживання в нашому дурдомі
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:53

Це не Флайман ще нещодавно годував нас тут Дубінським?

Зображення
  #
