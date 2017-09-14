Додано: Пон 17 лис, 2025 22:41

Ярослав Трофімов

3 дн.



Щодня читаю новини про провал мобілізації. Дозвольте прокоментувати. Те що не проводиться - не може провалитись.

Затримка на вулиці з доставкою в НЦ — це, як раз, схема де 30 000 затримали і 20 000 збігли в СЗЧ. Я і сам це чи не щодня спостерігаю.

Мобілізація — ключова проблема і перше, що має бути зроблено — треба її, нарешті, розпочати. Не буде поповнення війська — фронт приїде до нас додому, це правда. Але, досить вже думати на вчора і затикати дірки. Це не рятує ситуації.

Як думаєте, коли вас привозять до ТЦК, скільки хвилин триває співбесіда по ваших компетенціях, знаннях? Скільки часу витрачається, щоб зрозуміти в якому роді, військ і в якій ролі ви будете ефективні?

Нуль. Такої співбесіди немає. Та й нащо. Офіцер? Поїдеш навчатись на те, на що зараз набирають. Місяць тому були курси логістів, а зараз - десантників, за місяць - харчовиків. Ти кухар? Підеш керувати штурмом. Спортик? Поїдеш вести облік замороженої риби. Це не жарт. Це факт.

30-50% учасників БЗВП постійно на лікарняних - грижі, двобічні пневмонії, нирки. Замість навчання - антибіотики і ліжко. Чому? Бо ВЛК формальне, це не медогляд.

Хіба це є виконання мобілізації?

Питання риторичне.

Як треба? Давайте подумаємо. .

Офіцери запасу. Є актуалізовані дані. Проводимо онлайн-співбесіду по виявленню компетенції з кожним, всім в масштабах країни розсилаємо анкету. Далі - створюємо картку компетенції. Розсилаємо по частинах. Отримуємо запити. Показуємо кандидату з якої частини і на яку посаду його запрошують. Пропонуємо контракт, проводимо навчання.

А от якщо ця схема не спрацює — тоді вже примусові методи. Не навпаки.

По солдатах - співбесіда в ТЦК, одразу коннект з частиною, спілкування з рекрутером і навчання від частини. Якщо ніхто не бере за профілем — тоді вже як є і куди піде.

Це перші два кроки, що підвищать мотивацію та зменшать кількість СЗЧ.

Щонайменш, так здається мені.