Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лис, 2025 15:23
prodigy написав: Banderlog написав:
мова не про волонтерів а про "собіратєлєй" в них закупівлі безконтрольні це факт а те що їм можно більше довіряти ніжукроборонпрому це не факт. Це ваше припущення, безпідставне.
якщо в тебе проросло зерно підозри до людини, якій донатять більше двох мільйонів,
то шукай проблему в середині себе
..........
Давайте выражаться аккуратнее.
Он не "донатять більше двох мільйонів", а только собирает
донаты других людей.
Сколько донатит лично
он, неизвестно.
Ваш пример с Укроборонпромом - они дают армии очень много, гораздо больше 2 млн. грн., но при этом некоторые люди там и себя не обделяют.
Не хочу и не буду обвинять Стерненко, Притулу или ещё кого-то, допускаю, что они кристально честные люди, но и убеждённости в этом нет. serg1974
Что писал freeze
о Стерненко, подробно не помню. В двух словах - бандит обыкновенный. Моё мнение о резком превращении его в "интеллигента" и появлении у него очков вполне укладывается в версию, что его кто-то подобрал и продвигает. Высказанное недавно мнение, что это Пинчук, меня удивило, но только тем, что это именно Пинчук.
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:09
Щось кажуть про заміну короля.
Так, не припя'яти його і всіх інших на хрещатику, а заміну, щей право на виїзд дадуть.
Тим часом звільнень нема, чистки дбр/сбу/офісів нема.
Пам'яті про парламеньський устрій нема.
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:10
ЛАД написав:
Что писал freeze
о Стерненко, подробно не помню. В двух словах - бандит обыкновенный. Моё мнение о резком превращении его в "интеллигента" и появлении у него очков вполне укладывается в версию, что его кто-то подобрал и продвигает. Высказанное недавно мнение, что это Пинчук, меня удивило, но только тем, что это именно Пинчук.
Пінчук це і є клуб Діти Кучми...
По зараз, партія Голос ініціювала... бла бла бла... Уряд бла бла черговий Уряд дітей Кучми замість минулого корупційного Уряду Дітей Кучми ...
Фіала підПінчучник
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:16
BeneFuckTor написав:
Щось кажуть про заміну короля.
Так, не припя'яти його і всіх інших на хрещатику, а заміну, щей право на виїзд дадуть.
Тим часом звільнень нема, чистки дбр/сбу/офісів нема.
Пам'яті про парламеньський устрій нема.
Новий Портрет закінчив навчання в Лондоні.
а Дональду подобається Юля.
інтрига...
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:18
UA написав: BeneFuckTor написав:
Щось кажуть про заміну короля.
Так, не припя'яти його і всіх інших на хрещатику, а заміну, щей право на виїзд дадуть.
Тим часом звільнень нема, чистки дбр/сбу/офісів нема.
Пам'яті про парламеньський устрій нема.
Новий Портрет закінчив навчання в Лондоні.
а Дональду подобається Юля.
інтрига...
він же пам"яиник (с)(тм)
мало кому Юля подобалась як була молодою
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:49
ЛАД маячня як завжди, це невиліковне
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:52
UA написав: BeneFuckTor написав:
Щось кажуть про заміну короля.
Так, не припя'яти його і всіх інших на хрещатику, а заміну, щей право на виїзд дадуть.
Тим часом звільнень нема, чистки дбр/сбу/офісів нема.
Пам'яті про парламеньський устрій нема.
Новий Портрет закінчив навчання в Лондоні.
а Дональду подобається Юля.
інтрига...
інтрига на вентилятор, жгі далі
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:11
BeneFuckTor написав:
Щось кажуть про заміну короля.
Хто каже ? Бабці на базарі ? )
Щось бачу, полізло забагато конспірології
Мені тіки цікаво, якщо і міняти, то як це робити про закону ?
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:16
flyman написав:
особливо під кінець відео
Я так думаю, що це вплив інформаційної ери. У гітлеривській Німеччині не всі могли собі чітко уявити, чого їм буде коштувати вислів проти режиму і війни. В путінській Росії влада зробила все можливе, щоб всі це собі чітко уявляли, бо вона саме й не хоче 800 тис. протестувальників. Це працює. А кількість супротивників може й не менша. Хоча хто зна..
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:20
budivelnik написав: Banderlog написав:
Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.
Ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тис. підприємств.
Автоматизована система це добре
Погано що нею керують люди....
Два маленьких кейси..
1 Дружина років 5 тому перевела житлову нерухомість з долей в квартиру.. (Було 20% долі в будинку 700м2 що становило 140м2, стало квартира № розміром в 140м3
Третій рік податок на житло нараховується виходячи з того що є дві нерухомості(одна в долях, друга квартира) а це так на хвильку 30000 грн/рік. Писала листи , звонила - без толку
////
Так що
Здурі можна й мягке зломати....
І чим ця історія закінчується? Бо моїм знайомим приходили податкові повідомлення про сплату податку за нерухомость в Маріуполі. Дзвінком вирішувалось.
|