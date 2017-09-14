RSS
  #<1 ... 15841158421584315844
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:55

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:Генерали США котрі сьогодні приїхали до Києва - привезли ультиматум? :roll:

❗️Україна зараз насправді у такому становищі, що повинна прийняти американський план миру, які б умови там не були, – Politico з посиланням на джерела у Білому дому.

https://www.politico.com/newsletters/pl ... k-00658623

Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%. :D
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.


не переймайтесь, ставка що Україна виграє чемпіонат світу з футболу десь 1 до 5000,
тобто малоймовірно
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:58

Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.
Ну і Уінкоф не поїхав в Турцію на зустріч - це вже факт.
Коротше - якийсь двіж відбувається, який ще не зрозуміло.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 15:03

  andrijk777 написав:Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.
Ну і Уінкоф не поїхав в Турцію на зустріч - це вже факт.
Коротше - якийсь двіж відбувається, який ще не зрозуміло.

Умеров у Турції. Зе приїхав на зустріч з Уіткофом але мабуть таки злили 28 пунктів і усьо Уіткоф нікуди не їде.
Давайте розрахуємо скільки потрібно друкувати фублів у місяці щоб покрити 38 баксів нафту?
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 15:06

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%. :D
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.


не переймайтесь, ставка що Україна виграє чемпіонат світу з футболу десь 1 до 5000,
тобто малоймовірно

Я не переймаюсь, я хочу поставити і виграти.
Або закінчиться війна і я програю - теж варіант. :D
І 1-3-5% це в 20-60-100 разів більш ймовірно ніж 1 до 5000. Це гіганська різниця з математичної точки зору.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 15:09

  stm написав:Умеров у Турції.

Докази є?
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 15:15

  andrijk777 написав:
  stm написав:Умеров у Турції.

Докази є?


має повернутися завтра разом с президентом
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 15:18

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:Умеров у Турції.

Докази є?


має повернутися завтра разом с президентом

Ще раз:
Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.

Мене не цікавить коли він повернеться.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 15:19

  andrijk777 написав:
  stm написав:Умеров у Турції.

Докази є?

Давайте з фублями розберемось і потім покажу як у Стамбулі Умеров зустрічав Зе з літака. Навіть вночі у нас допускають репортерів, ми ж не оркостан де голову вождя ліплять до екрану. Хантеру то не зрозуміти, навіть ЛАД з союзом не такий упоротий...
