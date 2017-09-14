RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:у квітні цього року Віткоф безрезультатно з'їздив на москву, взагалі ні про що не домовився, після чого адміністрація Трампа вигадала чомусь досить прийнятні умови миру
так, я вважаю, що Віткоф зʼїздив, ні про що конкретно не домовився, але йому здалося, що вловив суть і тому він запропонував план, який, як йому здавалося, мав задовольнити москву. Але це були лише його припущення. Прийнаймні ніяких навіть витоків від журналістів, що над тим планом працював хтось з російської сторони, нема.
На відміну від нинішнього плану, про який відомо, що безпосередньо був задіяний дмітрієв.
  _hunter написав:Оно ж за секунды находится - что его аж прямо надавать.
це якась х**ня, вибачте.
"За даними Коордштабу, у Донецькій області росіяни мобілізували 5 368 українців" - вірю, я повірив. З лютого 22 року і до жовтня в "днр" було мобілізовано цілих 5 тис? А всі розповіді, що там навіть студентів хапали, не кажучи вже про шахтарів і т.д. - то все байки? Українська пропаганда? Ну-ну. Не розумію, навіщо наш Коордштаб поширює цю дезу, яку їм свідомо згодували.
  andrijk777 написав:Турбопатріоти просто маніпулюють цим словом, називаючи ВСЕ що їм не подобається капітуляцією. Ось і все
"турбопатріоти" називають речі своїми іменами. Якщо це капітуляція, то це капітуляція, яким б красивими словами її не прикривали. І так, ще з самого 2014 року оркостан хотів, щоб ми капітулювали, для когось це дивина?
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:28

  olmyb написав:
  Господар Вельзевула написав:...
А то мне из всех исторических примеров почему то лезет в голову только Парагвай.

Парагвай сам вліз у війну, на нього ніхто не нападав, за політичну силу в Уругваї, яка все одно програла, і Уругвай перетворився на ворога. Парагвай першим окупував спірні території Бразилії, здається і по аргентинським силам першим вдарив. В результаті він виявився у повному оточенні ворогів, без ніякої зовнішньої підтримки, і закономірно програв, хоча і поставив рекорд мужності і героїзму в нерівній війні. Навіть Прусія втратила в останні роки війни зовнішню допомогу. А в України зовнішня підтримка є, і значна, тому у війні на виснаження у неї є шанси.

питання моралі в довготривалій війні ролі не грають. Все одно потім кожен починає воювати просто за своїх.
В війні на витривалість виграє той в кого більше запасів і хто більше готовий терпіти. Фінансова зовнішня підтримка не перетворюється автоматично на солдат зброю і снаряди. Навіть енергетика не може одномоментно відновлюватись, просто тому що є гроші.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:44

Якщо вже почали говорити про примусову мобілізацію на окупованих територіях, то є такий розбір:
Согласно данным о личных номерах, в подразделения на оккупированных территориях могли рекрутировать как минимум 73 тыс. человек: 48,9 тыс. — в «ДНР», 24,1 тыс. — в «ЛНР».

Ці дані виглядають більш адекватно, ніж "5 тис на один регіон".
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:47

  Banderlog написав: Навіть енергетика не може одномоментно відновлюватись, просто тому що є гроші.


Да,именно потому что процесс сложный и по сути-бессмысленый, все равно разбомбят- гроши решили сразу вкрасти.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:47

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
1 Виходить в СЕРЕДНЬОМУ для України все таки якість забезпечення ЖИТЛОМ - покращується?
До великого арифметика не доходит, что если у одного человека 3 квартиры, а у двоих ни одной, то, хотя "в среднем" у кажлого есть по 1 квартире, жвоим, у которых её нет не легче.
До крокодилосльозника так і не дійшло
І раніше було в когось три квартири а в когось картонна коробка..
Але якщо СЕРЕДНЯ по країні збільшилась , то з високою ймовірністю в більшості-збільшилась..
Але хіба в парткомі про це вчили?
в парткомі було щоб у всіх однаково... але в парторгів краще.

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:2 Виходить коли Сталін зменшував населення України шляхом голодомору - то це була ПОЗИТИВНА річ для України бо були побудовані ЗАВОДИ ..
чи все таки сталін сволота і вбивця?
Ни о Сталине, ни об индустриализации, ни о Голодоморе разговора, вроде, вообще не было.
Или ваши знания этими словами и исчерпываются?
Те що ТИ не хочеш про це чути -не говорить про те що це не відбувалось
Тому
якщо впрягся у відбілювання совка - відгрібай за нього по повній.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:58

Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:58

  olmyb написав:
  andrijk777 написав:
  olmyb написав:Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.

Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?

Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.

Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:08

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:Турбопатріоти просто маніпулюють цим словом, називаючи ВСЕ що їм не подобається капітуляцією. Ось і все
"турбопатріоти" називають речі своїми іменами. Якщо це капітуляція, то це капітуляція, яким б красивими словами її не прикривали. І так, ще з самого 2014 року оркостан хотів, щоб ми капітулювали, для когось це дивина?

Ні. Слово "капітуляція" має конкретне значення, а не ваші фантазії.
Почитайте в Вікіпедії для загального розвитку.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:12

  andrijk777 написав:Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.

Ну це відомі цифри, приблизно на момент розпаду СРСР мав реальний ВВП - 1000 млрд., а зовнішній борг - 100 млрд., тобто 10%. Це зовсім не катастрофічні показники.
