Цель Трампа не " помирить "Украину с Россией. Цель Трампа спасти Украину от полного краха. Но не из человеколюбия или добрых побуждений, а просто как инструмент давления на Россию ( который может ещё пригодиться ).
Ціль Трампа - закінчити війну. Крапка.
Просто раніше Трамп думав закінчити війну на більш-менш хороших умовах для України. Зараз він вник в ситуацію глибше і зрозумів що Москва хоче більшого, а засобів впливу на Москву немає. Значить треба тиснути на Україну. А які у нього варіанти? 1. Хоче Україна продовжувати війну - то хай продовжує 2. Хоче Україна миритись - то хай мириться, але ігнорувати вимоги Москви не вийде. Якщо ігноруєш вимоги Москви то дивись п1. Дуже проста схема.
що значить немає - не вигадуй. засоби запрацюють лише з 22 листопада. одні з ... а це ще томагавки не літали
й з чого ти вирішив що він обов'язково закінчить? у гіршому випадку просто відсторониться й все...
Banderlog написав:Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.
Тут справа не в гордості наших керманичів, а те що фінський варіант росія нам не пропонує, і категорично відкидає подібний. Вона хоче набагато більше, ще не завойовані нею важливі для української оборони території, зменшення і обмеження збройних сил і т. і., що є в озвучених останніх пунктах.
olmyb написав:Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.
Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?
а 37 дол за руську нафту, теж 11 років? чи нарешті після більш дорослих санкцій?
Господар Вельзевула написав:... А то мне из всех исторических примеров почему то лезет в голову только Парагвай.
Парагвай сам вліз у війну, на нього ніхто не нападав, за політичну силу в Уругваї, яка все одно програла, і Уругвай перетворився на ворога. Парагвай першим окупував спірні території Бразилії, здається і по аргентинським силам першим вдарив. В результаті він виявився у повному оточенні ворогів, без ніякої зовнішньої підтримки, і закономірно програв, хоча і поставив рекорд мужності і героїзму в нерівній війні. Навіть Прусія втратила в останні роки війни зовнішню допомогу. А в України зовнішня підтримка є, і значна, тому у війні на виснаження у неї є шанси.
от бачиш як воно буває, коли хтось постійно каже про Парагвай - а от воно що...
Banderlog написав:Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.
Тут справа не в гордості наших керманичів, а те що фінський варіант росія нам не пропонує, і категорично відкидає подібний. Вона хоче набагато більше, ще не завойовані нею важливі для української оборони території, зменшення і обмеження збройних сил і т. і., що є в озвучених останніх пунктах.
Фіни поїхали в Москву на переговори, а наш керманич посилав путіна на**й. Може не буквально, але приблизно. Думаєш якби фіни послали Сталіна на**й від Фінляндії би щось лишилось? Подумай.
andrijk777 написав:Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?
Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.
Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось. Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.
надайте цифри з джерелом, щоб ми порівняли. запас міцності срср був на порядок більший, ніж в сучасної Раші. власне переважна більшість озброєння, яке Раша вже втратила - це теж срср...
й срср воював в ті роки, але зовсім не так інтенсивно, як Раша - тому показники стрімко погіршуються з кожним роком