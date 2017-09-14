RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:07

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:---=== olmyb ===---
Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.
---=== ===---
Можно вопрос?
Вы уже в армии?
Под Покровском?

аргументів немає - відразу на фронт. ми обговорюємо, що робити далі на рівні держави - й до чого тут особистості дописувачів? ;)

Вам привидения не мерещатся?
Где вы видите "переход на личности"?
Я где-то касаюсь личных характеристик человека? Его ума, способностей, черт характера?
Просто человек, который настаивает на продолжении войны и не признаёт других вариантов, должен быть готов участвовать в этой войне. А ещё лучше не готов, а просто участвовать. Независимо от его личных качеств.


Парторг
Ты напрямую перешел на личность, ты не спросил - готов ли он ?
Ты спросил - ты в армии ?

Не говоря уже о том, что у тебя не было аргументов, чтобы хоть как-то возразить

А вот это вот всё - гнилая отмазка
Ты не способен на вежливое общение, когда чье-то мнение не совпадает с твоим
Особенно ты выходишь из себя, когда разговор идёт о "прекрасной России"

Форумчанин не настаивал на продолжении войны, он лишь написал, что обороняться - это единственный вариант
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:27

  pesikot написав:
  Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше.
Три часа э.э. будет

Зображення

Сколько не смотрел на график, так и не понял, а где там про "Три часа э.э. будет " ?
Если не брать ночь, то с 14 до 17 будет и с 21 до полуночи

походу это Бетон написал после длительных скрупулёзных подсчетов месячной оплаты за электричество в Польше)))
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:42

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше.
Три часа э.э. будет

Зображення

Сколько не смотрел на график, так и не понял, а где там про "Три часа э.э. будет " ?
Если не брать ночь, то с 14 до 17 будет и с 21 до полуночи

походу это Бетон написал после длительных скрупулёзных подсчетов месячной оплаты за электричество в Польше)))

Ну если вы сторож, то э.э. вам ночью нужно.
Нормальным людям работать некак
А по поводу Польши, вы с дружком уж точно в польских тарифах не раздуплитесь.
Если бы не кто-то из форумчан так бы сейчас язык в одном месте продолжил быть засунутым
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:43

  _hunter написав:Не вижу смысла спорить: что одна оценка что другая - "+- лапоть".
Но я все еще жду ответа - откуда те страшилки про "гребут всех студентов, не говоря уж про шахтеров" :wink:

І чому вас лаптєногими називають, навіть не уявляю. Цікаве слово в оцінках, мабуть на berufssprachkurse вивчили :lol:
stm
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:46

  Banderlog написав:
  olmyb написав:
  Banderlog написав:чому рф не продовжила захоплення грузії? Чи тої ж фінляндії до вступу в нато? Хіба вони були важчими цілями ніж Україна?
Проблема України що вона стала форпостом демократії, замість того щоб бути мостом між заходом і сходом.
якщо після війни ми знову лишимся на таких позиціях, нова війна неминуча.
Тут Ви праві.


Ілюзія вважати, що нинішню росію влаштує існування незалежної України, у т. ч. у вигляді "моста", хіба у "лукашенківсько-білоруському" варіанті, і то тимчасово, до повної росіянізації.
В України окрім подальшої оборони зараз вибору нема, бо зі сторони росії пропонуються варіанти перемир'я лише зі зменшенням її обороноздатності перед наступним російським нападом.
вважаю Лукашенківський варіант прийнятнішим за війну на протягом ще одного року. Знаю що ви зараз будете про ціну такого варіанту, але вдумайтесь в ціну продовження. Понятно що її засекретили як ми так і москалі, но є речі які вже не сховаєш...


Лукашенко по итогу оказался самым умным - нацию сберег, отношения со всеми сберег, в войну невлез, экономику сберег, а если РФ развалится то вообще выйдет из истории ядерной державой. Если б Яныка не скинули то могли бы и мы так пропетлять. А сейчас по белорусскому сценарию уже поздновато идти.
katso
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:48

  Бетон написав:Ну если вы сторож, то э.э. вам ночью нужно.
Мне днём три часа

Страждати то судьба, Бетон.
stm
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:55

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  pesikot написав:---=== Бетон ===---
Флер, со светом, действительно, стало лучше.
Три часа э.э. будет

Зображення
---=== ===---
Сколько не смотрел на график, так и не понял, а где там про "Три часа э.э. будет " ?
Если не брать ночь, то с 14 до 17 будет и с 21 до полуночи

походу это Бетон написал после длительных скрупулёзных подсчетов месячной оплаты за электричество в Польше)))

Ну если вы сторож, то э.э. вам ночью нужно.
Мне днём три часа
А по поводу Польши, вы с дружком уж точно в польских тарифах не раздуплитесь.
Если бы не кто-то из форумчан так бы сейчас язык в одном месте продолжил быть засунутым


Бетон, ты с польскими тарифами полностью об-ла-жа-лся
Это тебе нужно язык засунуть

Как и с графиками, если тебе нужно е.е. днём, так найди уже способы - зарядное, аккумный инструмент

Кто ищет, то находит выход из ситуации
А кто не ищет, тот плачет и ноет
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:56

  Господар Вельзевула написав:Кстати,у вас нет желания подробно освещать нюансы жизни в Хорватии? Мож там цикавое что есть. Больше всего мне интересно где там брать бабло.Ну не доллары же менять?

Виза цифрового кочевника привлекает атышников. Дубровник американцы оккупировали.
Средняя зарплата рл гос. стату около 1,5 ке, а персонал готовый хоть немного напрягаться и за 2,5ке сложно нанять...
Из курьезов. мед. образование для иностранцев в университете Сплита на сегодня стоит в 2 раза дешевле, чем для иностранцев в Богомольца. Граждане в основном на бюджете учатся.
В Киеве можно в зачетку купюру положить, а в Сплите нет...
Арабы до войны вибирали Киев.
Что не нравится. Тут сделаем завтра, не означает что это завтра, а на днях...может быть... если Хайдук хорошо сыграет...
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:59

  katso написав:Лукашенко по итогу оказался самым умным - нацию сберег, отношения со всеми сберег, в войну невлез, экономику сберег


Ну только, предоставил свою территорию для вторжения в Украину

Предоставил свои аэродромы для налетов по Украине

Белорусы участвовали в войне

А так, да "в войну невлез"

Такій "розумник"
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:01

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:Кстати,у вас нет желания подробно освещать нюансы жизни в Хорватии? Мож там цикавое что есть. Больше всего мне интересно где там брать бабло.Ну не доллары же менять?

Виза цифрового кочевника привлекает атышников. Дубровник американцы оккупировали.


UA, кроме слова "рагуль", выучил слово "цифровой кочевник" ...

Я почекаю, поки ти в Україну повернешься )
pesikot
