Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:07

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:---=== olmyb ===---
Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.
---=== ===---
Можно вопрос?
Вы уже в армии?
Под Покровском?

аргументів немає - відразу на фронт. ми обговорюємо, що робити далі на рівні держави - й до чого тут особистості дописувачів? ;)

Вам привидения не мерещатся?
Где вы видите "переход на личности"?
Я где-то касаюсь личных характеристик человека? Его ума, способностей, черт характера?
Просто человек, который настаивает на продолжении войны и не признаёт других вариантов, должен быть готов участвовать в этой войне. А ещё лучше не готов, а просто участвовать. Независимо от его личных качеств.



Ты напрямую перешел на личность, ты не спросил - готов ли он ?
Ты спросил - ты в армии ?

Не говоря уже о том, что у тебя не было аргументов, чтобы хоть как-то возразить


Форумчанин не настаивал на продолжении войны, он лишь написал, что обороняться - это единственный вариант
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:48

  Бетон написав:Ну если вы сторож, то э.э. вам ночью нужно.
Мне днём три часа

Страждати то судьба, Бетон.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:56

  Господар Вельзевула написав:Кстати,у вас нет желания подробно освещать нюансы жизни в Хорватии? Мож там цикавое что есть. Больше всего мне интересно где там брать бабло.Ну не доллары же менять?

Виза цифрового кочевника привлекает атышников. Дубровник американцы оккупировали.
Средняя зарплата рл гос. стату около 1,5 ке, а персонал готовый хоть немного напрягаться и за 2,5ке сложно нанять...
Из курьезов. мед. образование для иностранцев в университете Сплита на сегодня стоит в 2 раза дешевле, чем для иностранцев в Богомольца. Граждане в основном на бюджете учатся.
В Киеве можно в зачетку купюру положить, а в Сплите нет...
Арабы до войны вибирали Киев.
Что не нравится. Тут сделаем завтра, не означает что это завтра, а на днях...может быть... если Хайдук хорошо сыграет...
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:59

  katso написав:Лукашенко по итогу оказался самым умным - нацию сберег, отношения со всеми сберег, в войну невлез, экономику сберег


Ну только, предоставил свою территорию для вторжения в Украину

Предоставил свои аэродромы для налетов по Украине

Белорусы участвовали в войне

А так, да "в войну невлез"

Такій "розумник"
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:01

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:Кстати,у вас нет желания подробно освещать нюансы жизни в Хорватии? Мож там цикавое что есть. Больше всего мне интересно где там брать бабло.Ну не доллары же менять?

Виза цифрового кочевника привлекает атышников. Дубровник американцы оккупировали.


UA, кроме слова "рагуль", выучил слово "цифровой кочевник" ...

Я почекаю, поки ти в Україну повернешься )
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А чему вы радуетесь?
Думаете на генераторах стоимость килловата меньше?
Сколько она получается 17грн или больше?

"Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна — дивіться, нічого не сталося".
(с) зеленський

Так же и про э.э.
Ржали, что в Польше она дороже
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:16

Три часа э.э. будет (ТМ Бетон)

  Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше.
Три часа э.э. будет

Зображення

Бетон, так шо там зі світлом у Києві? Де там три години?))) Чи ти прокидаєшся вранці в 10-30, а лягаєш спати в 20-30? :D
"У п'ятницю, 21 листопада, у Києві й надалі діятимуть графіки відключень електроенергії. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме 7,5 годин."
Згідно з графіками, завтра у столиці:
1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
5.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
5.2 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
6.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Періоди великуваті, але 5 кВтгод батарея навіть на 7-годинних періодах нижче 50% ще не падала.

Зображення
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:28

  fler написав:
  Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше.
Три часа э.э. будет

Зображення

Бетон, так шо там зі світлом у Києві? Де там три години?))) Чи ти прокидаєшся вранці в 10-30, а лягаєш спати в 20-30? :D
"У п'ятницю, 21 листопада, у Києві й надалі діятимуть графіки відключень електроенергії. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме 7,5 годин."
Згідно з графіками, завтра у столиці:
1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
5.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
5.2 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
6.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Зображення

Завтра рабочих три часа.
Потужно, правда?
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:32

  Hotab написав:Періоди великуваті, але 5 кВтгод батарея навіть на 7-годинних періодах нижче 50% ще не падала.

А если нагрузку не "на 100$" (или сколько там "юмор" был) включить? - кроме настольной лампы еще и настольный чайник/микроволновку? :roll:
