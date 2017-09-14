ЛАД написав:............ А що, вже колись питали? А у нас такі питання неможливі? Інфляції у нас не існує?
в нас немає чистої емісії. й не буде, поки є іноземна допомога. емісія 400 ярдів грн була лише в 2022. питання, в них гроші вже закінчилися й емісія вже йде. и закінчуються, й тоді емісія буде. за 2025 рік емісія ВЖЕ напевне буде, подивимось.
То й що? Які наслідки? Єдине інфляція. Тому я і задавав питання. Не буду сперечатися щодо нашох емісії, не слідкував, але інфляція у нас точно є. І значна. Це я майже щодня бачу у магазині. І ви не відповіли на перше питання, чи росіяне вже питали, щодо емісії та про "діру в бюджеті".
andrijk777 написав:Коли посипеться фронт по-вашому?
в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.
найближчий час це день, місяць, рік, десять років?
Немає нічого дурнішого ніж давати відповіді на дурні запитання.. Якщо нам будуть давати по 50-100млрд доларів рік - то не посипеться поки будуть давати Якщо будуть давати по 100-200 млрд в рік - то в москалів посипеться швидше.
За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань). ... Мова йде про чернігівського блогера з ніком «Звичайний хлопець» (на ім’я Григорій). На своєму YouTube-каналі він розповідав, як чинити опір співробітникам ТЦК за допомогою молотка, арматури, бензину та заточеної монети.
На план, который никто не видел и если он существует, по отжатию ради мира украинских территорий кремлевским агрессором не соглашается именно украинская Конституция, в которую во время войны нельзя вносить изменения. Президент Украины, как и любой другой юрист, это понимает и не хочет судьбы предателя Украины.
Думаю, что плана как такового нет, но вероятно есть модифицированное предложения со стороны Трампа, который возможно вот-вот хочет сам начать войну в Венесуэле (точно еще не понял для чего, но думаю, что разберусь) и выступить таким же агрессором как и путин. То, что это предложение учитывает все старческие желания кремлевского преступника, развязавшего войну, можно не сомневаться. кремль побеждает в этой войне. Трамп хочет разыграть свою комбинацию, масштабную какую-то. Конечно, ему хочется избрать стратегию "выигрыш-выигрыш" с ключевыми игроками, которая самая рабочая и достижимая. Для этой цели он дает реализовать хотелки кремля. Может быть в качестве платы за вывод вс рф из Сирии в том году, что дает возможность Трампу реализовать высоко прибыльный проект по строительству газопровода из Катара в Европу уже в недалекое время.
buratinyo написав:На план, который никто не видел и если он существует, по отжатию ради мира украинских территорий кремлевским агрессором не соглашается именно украинская Конституция, в которую во время войны нельзя вносить изменения.
Если тебе нужны территории, иди забери. Ты Конституцию вообще читал? Ты вообще знаешь что есть высшей ценностью, буратино? И не унижай юристов