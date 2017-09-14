RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15880158811588215883>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:24

  Shaman написав:а так все "йде" за планом путіна
Український провал Путіна
.................
тому так, путін ірраціонально налаштований воювати далі...

Здесь многое верно, например: "ставлення до Москви стало різко ворожим" (да и вообще практически всё, что касается Путина), но много и ошибок.
1. «не спровоковане» и "несподіване" это совершено разные вещи.
2. "колись далека мрія про членство нарешті стає досяжною" - сомнительное утверждение. Не вижу, чтобы она стала более "досяжною", чем несколько лет назад.
3. "для Західної України вступ до ЄС стане завершенням історичного шляху — від імперської околиці на рубежах радянського простору до економічного рушія в серці найбільшого у світі єдиного ринку." Західна Україна до "імперської околиці на рубежах радянського простору" была такой же околицей Европы, а до этого Австро-Угорської імперії. И "економічного рушієм" она точно не станет. А "единый рынок" ей нужен разве что для того, чтобы свободно ездить на работу на Запад.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 лис, 2025 16:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37565
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:27

  sashaqbl написав:Я орієнтуюся на поточну ситуацію.
Якщо вдастся посилити мобілізацію - то цілком може бути й 3 роки, погоджуюся.
Якщо в рашки послабиться мобілізація - то теж може бути 3 роки.

Але набирають все більш і більш немотивованих воювати. Наскільки це впливає на фронт(і на СЗЧ) я не знаю.
Десь в неті бачив графік мобілізації в РФ - за минулий квартал РФ мобілізувала набагато більше людей ніж за попередні квартали. І динаміка там явно не до послаблення.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6970
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:31

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Якесь тупе питання, ну ок:
1.Україна віддає залишки Донецької області, тоді цього не було.
2.Обмеження армії 600000, тоді цього не було.
3.Закріпляє в Конституції не вступ в НАТО, тоді цього не було.
4.РФ повертається в G8, тоді цього не було.
5.Україна погоджується бути без’ядерною державою, тоді цього не було.
6.Проведення всеукраїнських виборів у 100 днів після укладення угоди, тоді цього не було, це 100% не буде прийнято Зеленським.

Це принципово гірший план, особливо пункти 1 2 і 3. П.2 може по суті і не поганий(бо у нас всерівно 600К не буде) але його присутність(+п.1 і п.3) робить цей план дійсно подібним на капітуляцію.

от коли дійшло до деталей, то виявляється що різниці немає. єдина відмінність - це віддати Донецьку область.
а інше
2) взагалі не розумію, про що це обмеження. в мирний час в нас й близько стільки немає. а у військовій - ці домовленості вже не діють
3) якщо ми відмовляємося від НАТО - то яка різниця, де ми це фіксуємо. хіба треба прибрати з Конституції вступ до НАТО
4) чи повернеться Раша до G8 - от мені точно фіолетово. й лише буде запрошено, чи вона повернеться - питання відкрите.
5) а зараз Україна ядерна держава? й зараз згідно нерозповсюдження ядерної зброї не передбачено збільшення ядерних держав.
6) вибори через 100 днів - це дійсно так погано? не певен...

висновок - ці пропозиції незначно відрізняються. тому оце треба підписувати зараз, бо потім буде гірше - чиста маніпуляція 8)


2) Наприклад, це не дозволяє Україні провести мобілізацію ДО війни, при бажанні. Наприклад РФ стягує до кордонів 2000000 солдат і стоїть(готується до нападу). Україна може мобілізувати тільки 600000, якщо більше то РФ ЗАКОННО нападає бо Україна порушила договір.
Крім того - цей пункт морально принизливий.
3)Закріплено в Конституції і в якомусь там договорі - це небо і земля. Тим більше внесення змін до Конституції - це та ще проблема для України і Путін це прекрасно розуміє.
Крім того - цей пункт морально принизливий.
4)Тобі фіолетово, іншим - ні. Це принципове питання. Виходить Рашка почала несправедливу агресію, відтяпала територію і її ще за це з обіймами запросили в G8. Тобто давай - нападай ще раз, ми тобі(путіну) ще премію Миру дамо за це. :D
5)Я за повернення ядерної зброї усіма можливими способами. Це точно 100% гарантія миру. Ти ні, ну ти і миру не хочеш.
6)Це погано для Зе, я ж написав. Зе не захоче це підписувати і через цей пункт. Для України цей пункт звичайно хороший, але Зе просто не погодиться на цей мир, а це для України погано.

Висновок - я навів тобі 6(шість) кардинальних(принципових) відмінностей, але для тебе все-рівно "не відрізняються". Тут тільки дохтор допоможе.

називай як хочеш, але вони ПРИНЦИПОВИМИ не є. окрім здачі Донбасу.

по мобілізації - якщо раша знову стягне війська, ніхто вже дивитися на це й договір не буде. тому приклад вигаданий. й нагадаю про демілітаризацію Раша тоді теж казала. тому без змін

поміняти Конституцію важче, але за можливості можна. але ще раз - взяв на себе зобов'язання, то не важливо як - хоч й усно.

про G8 - не буде Раші там, не переймайся...

ще раз - принципово одне й теж, накид далі буде лише гірше - надуманий
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10529
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:3. "для Західної України вступ до ЄС стане завершенням історичного шляху — від імперської околиці на рубежах радянського простору до економічного рушія в серці найбільшого у світі єдиного ринку." Західна Україна до "імперської околиці на рубежах радянського простору" была такой же околицей Европы, а до этого Австро-Угорської імперії. И "економічного рушієм" она точно не станет. А "единый рынок" ей нужен разве что для того, чтобы свободно ездить на работу на Запад.
Прикольно..
Отже
Ладу треба щоб були заводи з дешевою робоою силою (тоді легше з світом конкурувати), але відкритість ринку з більш високою заробітною платою - ставить хрест на мрію про заводи з дешевими руками..
Може якраз в цьому і зарита ця тяга до паразитування на комусь?

ПС
Європейська модель - це кожен самостійно приймає рішення і несе за нього відповідальність
Азійська модель - лідер визначає куди йти і що робити..
якщо при цьому виявиться що 1 млрд китайців повинні жити в 19 столітті, щоб 400 млн могло захопити 70% просвиробництва світу - то це виявляється нормально..
От тільки проблема
парторг же не хоче бути ні в числі тих 1 млрд , ні в числі мільйонів заморених голодом, ні в числі десятків мільйонів гулагівських мешканців).
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27344
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:33

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А тепер що втратили ми

ИМХО найважливіше що втратили ми - це мільйони працездатних українців.
А навіщо вони потрібні ці "російськоналаштовані"?
Зате ж "НАЦІЯ". :mrgreen:
Задля цього не шкода і ще пару мільйонів загиблих і інвалідів отримати.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37565
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:43

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А тепер що втратили ми
ИМХО найважливіше що втратили ми - це мільйони працездатних українців.
А навіщо вони потрібні ці "російськоналаштовані"?
Зате ж "НАЦІЯ". :mrgreen:
Задля цього не шкода і ще пару мільйонів загиблих і інвалідів отримати.
Ти був би правий у випадку коли б Україна напала на роССію...
Тоді б ти міг витягнути червоні революційні труси і скакати на броньовик..
Але МИ - ЗАХИЩАЄМОСЬ..
і дивного в тому що під час свого захисту ми БІЛЬШЕ думаємо про себе і менше про те як буде погіршуватись кількість і стан русофілів - ми не будемо.

Тому ще раз для парторга ..
Європа - це вибори
Якщо в Україні буде як до війни
45% за дружбу з педерацією і 55% за вхід в ЄС
то треба 20 років щоб пройти відстань яку можна пройти за рік у випадку
10% за педерацію і 90% за ЄС
Тобто війна це просто покращення НАШИХ шансів на краще життя за рахунок погіршення шансів тих хто проти нас.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27344
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:45

Вчора світла не було 16 годин
Зранку графік змінили на 12 годин відсутності світла
В обід змінили на 10 годин відсутності світла
Зараз бачу що йдемо на 8 годин без світла 16 годин з світлом
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27344
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:46

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Я орієнтуюся на поточну ситуацію.
Якщо вдастся посилити мобілізацію - то цілком може бути й 3 роки, погоджуюся.
Якщо в рашки послабиться мобілізація - то теж може бути 3 роки.

Але набирають все більш і більш немотивованих воювати. Наскільки це впливає на фронт(і на СЗЧ) я не знаю.

х****** впливає. Людей все менше й менше в піхоті.
  andrijk777 написав:Десь в неті бачив графік мобілізації в РФ - за минулий квартал РФ мобілізувала набагато більше людей ніж за попередні квартали. І динаміка там явно не до послаблення.

Там поки що особливої динаміки нема. Плюс мінус все стабільно. Минулий квартал різкий ріст просто скомпенсував аналогічне падіння квартал перед тим.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:55

  ЛАД написав:andrijk777
Вас ще бентежить, що
цей пункт морально принизливий
:?:
:lol:

Тут нічого смішного немає. Скоріше печально.
Напевно ви не зрозуміли, розжую:
Я не буду підписувати ніякий мир, а для тих хто будуть це дуже важливо бо вони надіються правити ще довго і підтримка населення їм дуже потрібна(навіть диктаторам вона потрібно).
Тому "морально принизливі пункти" дуже не бажані для них.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6970
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:57

  budivelnik написав:...........
Якщо в Україні буде як до війни
45% за дружбу з педерацією і 55% за вхід в ЄС
то треба 20 років щоб пройти відстань яку можна пройти за рік у випадку
10% за педерацію і 90% за ЄС
Тобто війна це просто покращення НАШИХ шансів на краще життя за рахунок погіршення шансів тих хто проти нас.

До війни за вхід в ЄС було значно більше 55%.
"НАШИХ" це чиїх?
До "НАШИХ" відносяться тільки "расово полноценные" ("національно свідомі")?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 лис, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37565
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15880158811588215883>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 156572
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 352480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1044028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.