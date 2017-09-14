|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:58
Бетон написав: buratinyo написав:
На план, который никто не видел и если он существует, по отжатию ради мира украинских территорий кремлевским агрессором не соглашается именно украинская Конституция, в которую во время войны нельзя вносить изменения.
Если тебе нужны территории, иди забери.
Ты Конституцию вообще читал? Ты вообще знаешь что есть высшей ценностью, буратино?
И не унижай юристов
2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
3. В какой Конституции ты, позор Украины, нашел ценность, которая позволяет агрессору убивать жителей Украины?
buratinyo
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:02
andrijk777 написав: ЛАД написав:andrijk777
Вас ще бентежить, що
цей пункт морально принизливий
Тут нічого смішного немає. Скоріше печально.
Напевно ви не зрозуміли, розжую:
Я не буду підписувати ніякий мир, а для тих хто будуть це дуже важливо бо вони надіються правити ще довго і підтримка населення їм дуже потрібна(навіть диктаторам вона потрібно).
Ти не в змозі навести пункти "офігенних успіхів" Москви ...
Але пишеш про те, чого поняття зеленого не маєшь ...
pesikot
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:07
andrijk777 написав: ЛАД написав:andrijk777
Вас ще бентежить, що
цей пункт морально принизливий
Тут нічого смішного немає. Скоріше печально.
Напевно ви не зрозуміли, розжую:
Я не буду підписувати ніякий мир, а для тих хто будуть це дуже важливо бо вони надіються правити ще довго і підтримка населення їм дуже потрібна(навіть диктаторам вона потрібно).
Тому "морально принизливі пункти" дуже не бажані для них.
Не, если вы о тех, кто "буде підписувати", то для них важливо. Для кого-то ещё, вероятно, тоже (тут такие присутствуют).
Но такие пункты ("морально принизливі") наверняка будут в любом возможном сегодня договоре/соглашении. Уже то, что придётся согласиться на ЛБЗ, тоже "морально принизливо".
ЛАД
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:13
buratinyo написав:
2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
а знайомі військовослужбовці в сзч у вас є?)
Проведіть демобілізацію тих хто воює хоч з 22 року і побачите скільки готових продовжувати воювати за території...
Banderlog
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:15
Як думаєте, покарають Федієнка, чи буде, як з Берлінською та іншими Арахаміями?
Schmit
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:20
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
А тепер що втратили ми
ИМХО найважливіше що втратили ми - це мільйони працездатних українців.
1 Мені якось по барабану де будуть заробляти собі на життя мільйони українців....
Якщо їм краще в Європі - хай заробляють в Європі, це ЇХ життя і ЇМ як приймати рішення так і нести відповідальність за прийняте рішення
2 95% населення витрачає на себе стільки ж скільки й заробляє... Тому мені ні жарко ні холодно де буде заробляти той хто все зароблене на себе витрачає.
До речі
Для України - так само по барабану.
Україна розвивається тільки за рахунок тих ресурсів які кимось створені і не витрачені при створенні.
ПС
Хтось може розповісти
А як допомогло Україні і Українцям те що мільйони українців розвивали Сибір ?
Україна = українці + територія.
Територія тобі по барабану, ти вище писав.
Українці - по барабану.
Висновок - Україна тобі по барабану.
Українці розвивали Сибір тому що Україна була окупована і люди розвивали Сибір фактично примусово. Яка може бути аналогія з сьогоднішніми мігрантами які тікають
з України, фактично вони не хочуть бути українцями взагалі?
andrijk777
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:22
buratinyo написав:
2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
Я аж бачу, як чуваки, які реально з 2022-23рр сидять в земляних ямах в мокрих шкарпетках, кажуть, нє, не віддамо Дружківку, будемо ще 3-8-20 років тут сидіти в ямах, а там і синочки підростуть. У Бандерлога хоча б спитайте.
По-друге, як можна віддати чи не віддати те, чим ти фактично не володієш 11 років?
whois2010
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:23
Banderlog написав: buratinyo написав:
2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
а знайомі військовослужбовці в сзч у вас є?)
Проведіть демобілізацію тих хто воює хоч з 22 року і побачите скільки готових продовжувати воювати за території...
Розповіли тут мені цікаву історію ... два випадки, майже однакові, але в різних місцях
Обидва були в СЗЧ, але один в сраку бухий перебував в громадському місці, інший пив пиво в громадському місці ...
Обидва потрапили на очі і поліції, і ВСП. Обидва тикали військовими квитками в ВСП, але ВСП перевірило і виявило, що вони в СЗЧ
Обидва поїхали на "губу", звідти телефонували своїм командирам частин, клялись, що вони няшні зайчіки і готові повернутись.
І повернулись
pesikot
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:24
whois2010 написав:
По-друге, як можна віддати чи не віддати те, чим ти фактично не володієш 11 років?
Але зараз пропонують віддати те, чим рашисти не володіють ...
Ти цього не усвідомив ?
pesikot
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:27
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
2022 - Вот сейчас будет мир
2023 - Вот сейчас будет мир
2024 - Вот сейчас будет мир
2025 - Вот сейчас будет мир
На жаль єдиний шанс на мир був восени 2022 (поки х... не оголосив мобілізацію), але ми його про ... пустили.
Не було тоді шансу на мир, не треба ілюзій
Грузини чомусь до останнього грузина не воювали
flyman
