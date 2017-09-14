RSS
  #<1 ... 15885158861588715888>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:На жаль такі випадки поодинокі, а саме ці блогери і журнашлюхи призвели до зриву мобілізації і дискредитації ЗСУ.

Тобто не влада зірвала мобілізацію яка тільки в 2024 році прийняла мобілізаційні закони, які досі не виконуються? А замість того, щоб саджати працівників ТЦК за бусифікацію розповідали казки про ІПСО.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:16

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом».

А може він би почав із себе і посадив всіх любих друзів, які причепні до корупції?

я теж звернув увагу. але з його точки зору працювати об'єднано - це не керувати об'єднано. це виконувати що я накерував :D
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:18

  pesikot написав:


"Панять и прастить" ...

Как и выставку производителей дронов в Чернигове, в драмтеатре, куда потом ракета прилетела

До сих пор, не могут найти ... а кто же дал разрешение на проведение мероприятия ...

И Берлинская отморозилась, сперва хотела на місцеву раду зпихнути, не получилось
Теперь молчит

Берлінська взагалі аферистка і шахрайка, вона сидіти давно має.
unicdima
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:20

  Дюрі-бачі написав:
  unicdima написав:На жаль такі випадки поодинокі, а саме ці блогери і журнашлюхи призвели до зриву мобілізації і дискредитації ЗСУ.

Тобто не влада зірвала мобілізацію яка тільки в 2024 році прийняла мобілізаційні закони, які досі не виконуються? А замість того, щоб саджати працівників ТЦК за бусифікацію розповідали казки про ІПСО.

а вас ухилянтів мають на колінах вмовляти прийти в тцк?
unicdima
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:21

  pesikot написав:Все правильно, коли не зміг написати про "офігенні успіхи" Москви", то потрбіно ще більше накидувати

Хочеш щоб я тобі щось писав і тратив свій час на тебе? :D :D :D
Ні, ти в бані.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:а вас ухилянтів мають на колінах вмовляти прийти в тцк?

1. Я точно не ухилянт, я не порушив жодного закону.
2. У влади було 3 роки щоб переконати, що покарання за невиконання законів страшніше за мобілізацію. Але вони навіть не намагались.
3. Влада навіть правильні КРІ роботи ТЦК досі не змогла сформулювати.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Українські військові використовують пісню про Бандеру, щоб збивати російські Кинджали — The Telegraph
The Telegraph додає, що коли пісня починається, система Ліма подає на ракети, що наближаються, помилковий навігаційний сигнал. Українська система глушіння сигналів замінює дані з російських супутників, використовуючи для глушіння пісню. Пісня перекриває дані з супутника, а система передає ракетам хибний сигнал, повідомляючи, що вони перебувають над територію Ліми в Перу.

Раніше полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан заявляв NV, що український комплекс радіоелектронної боротьби Ліма може збивати з курсу російські аеробалістичні ракети Кинджал. Зокрема, у низці публікацій наведено як приклад супутникові знімки в районі аеродрому Старокостянтинів, де видно багато великих воронок від російських ракет, що промахнулися по цілі.
вони ж руські - тому як чують про Бандеру - відразу лякаються :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 21 лис, 2025 18:28, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:26

  flyman написав:
  ЛАД написав:А песикот даже не знает, как она правильно называется. :)

це тому що він диктанти не писав

А російськомовний блог то щось патріотичне, чи просто очікується монетизація від росіян?
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:27

  whois2010 написав:У котів і псів оргазм: потужність, війна, кордони 91 - все продовжується. Рудого пісділєра шлють на хєр всю промову. Президент країни, яка існує в борг, вєщаєт про гідність.

Та походу все - Зе поставили жосткий ультиматум - до річниці правління Трампа(ще 2 місяці) війна має закінчитись.
Не знаю наскільки це правда.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 21 лис, 2025 18:27, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:27

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Все правильно, коли не зміг написати про "офігенні успіхи" Москви", то потрбіно ще більше накидувати

Хочеш щоб я тобі щось писав і тратив свій час на тебе? :D :D :D
Ні, ти в бані.

Ой злякав, злякав ...

Ти визнав - що успіхів у москви немає, ти звичайне брехло )
І всі твої дописи - це брехня )
pesikot
