Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:16
unicdima написав:
На жаль такі випадки поодинокі, а саме ці блогери і журнашлюхи призвели до зриву мобілізації і дискредитації ЗСУ.
Тобто не влада зірвала мобілізацію яка тільки в 2024 році прийняла мобілізаційні закони, які досі не виконуються? А замість того, щоб саджати працівників ТЦК за бусифікацію розповідали казки про ІПСО.
Дюрі-бачі
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:16
Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач,
країна має працювати об'єднано
. Треба не плутати, хто є ворогом».
А може він би почав із себе і посадив всіх любих друзів, які причепні до корупції?
я теж звернув увагу. але з його точки зору працювати об'єднано - це не керувати об'єднано. це виконувати що я накерував
Shaman
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:18
pesikot написав:
"Панять и прастить" ...
Как и выставку производителей дронов в Чернигове, в драмтеатре, куда потом ракета прилетела
До сих пор, не могут найти ... а кто же дал разрешение на проведение мероприятия ...
И Берлинская отморозилась, сперва хотела на місцеву раду зпихнути, не получилось
Теперь молчит
Берлінська взагалі аферистка і шахрайка, вона сидіти давно має.
unicdima
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:20
Дюрі-бачі написав: unicdima написав:
На жаль такі випадки поодинокі, а саме ці блогери і журнашлюхи призвели до зриву мобілізації і дискредитації ЗСУ.
Тобто не влада зірвала мобілізацію яка тільки в 2024 році прийняла мобілізаційні закони, які досі не виконуються? А замість того, щоб саджати працівників ТЦК за бусифікацію розповідали казки про ІПСО.
а вас ухилянтів мають на колінах вмовляти прийти в тцк?
unicdima
andrijk777
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:23
unicdima написав:
а вас ухилянтів мають на колінах вмовляти прийти в тцк?
1. Я точно не ухилянт, я не порушив жодного закону.
2. У влади було 3 роки щоб переконати, що покарання за невиконання законів страшніше за мобілізацію. Але вони навіть не намагались.
3. Влада навіть правильні КРІ роботи ТЦК досі не змогла сформулювати.
Дюрі-бачі
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:26
Українські військові використовують пісню про Бандеру, щоб збивати російські Кинджали — The Telegraph
The Telegraph додає, що коли пісня починається, система Ліма подає на ракети, що наближаються, помилковий навігаційний сигнал. Українська система глушіння сигналів замінює дані з російських супутників, використовуючи для глушіння пісню. Пісня перекриває дані з супутника, а система передає ракетам хибний сигнал, повідомляючи, що вони перебувають над територію Ліми в Перу.
Раніше полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан заявляв NV, що український комплекс радіоелектронної боротьби Ліма може збивати з курсу російські аеробалістичні ракети Кинджал. Зокрема, у низці публікацій наведено як приклад супутникові знімки в районі аеродрому Старокостянтинів, де видно багато великих воронок від російських ракет, що промахнулися по цілі.
вони ж руські - тому як чують про Бандеру - відразу лякаються
Shaman
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:26
flyman написав: ЛАД написав:
А песикот даже не знает, как она правильно называется.
це тому що він диктанти не писав
А російськомовний блог то щось патріотичне, чи просто очікується монетизація від росіян?
Hotab
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:27
whois2010 написав:
У котів і псів оргазм: потужність, війна, кордони 91 - все продовжується. Рудого пісділєра шлють на хєр всю промову. Президент країни, яка існує в борг, вєщаєт про гідність.
Та походу все - Зе поставили жосткий ультиматум - до річниці правління Трампа(ще 2 місяці) війна має закінчитись.
Не знаю наскільки це правда.
andrijk777
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:27
Ой злякав, злякав ...
Ти визнав - що успіхів у москви немає, ти звичайне брехло )
І всі твої дописи - це брехня )
pesikot
