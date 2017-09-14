Додано: Нед 23 лис, 2025 16:08

ЛАД написав: Shaman

Несколько вопросов к вам.

Несколько вопросов к вам.

1. Вы "не заметили", что мой ответ будивельнику был прямой цитатой из его поста? Или вас смутило то, что там не стояли кавычки? Мне надоело молча выслушивать оскорбления прапора. Ему вы почему-то ни разу замечание не сделали.

2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?

3. "С 1 апреля 2025 года все дети-иностранцы при поступлении в школы обязаны проходить тестирование по русскому языку." и что дальше? Их не принимают в школу? Принимают в отдельные классы? Обязывают выучить язык?

Само по себе тестирование реально нужно, важно, что делается дальше. В Германии, например, тоже есть интеграционные классы. И в гимназию со слабым..., даже не так - с недостаточно хорошим знанием немецкого тоже не возьмут.

И всё-таки интересно, сколько это "чимало" таких детей?

И да, связь преступности мигрантов со знанием русского языка не уловил.

И Трамп тоже обвиняет мигрантов в переступности. Как и европейские правые.

4. Я не знаю, когда в детсадах ввели обязательную укр. мову. И не все дети ходят в садики, хотя бы потому, что их не хватает. И у нас детсады уже давно не работают - то ковид, а с 24.02.2022 сами знаете.

5. Мне все же не очень понятно, откуда такой интерес к тому, что делают в РФ. Готовитесь жить под их властью?

6. Путина за то, что он угнетает нац. языки вы резко осуждаете, а у нас нормально? Русский у нас называли родным языком больший % населения, чем тот же татарский или чеченский в РФ.

И, кстати, и сегодня в Татарстане "Государственные языки - татарский, русский".

И, кстати, и сегодня в Татарстане "Государственные языки - татарский, русский".

И чатжпт говорит, что: По данным Правительства РТ, показатель обучения на родном татарском языке в школах оценён в 52,2% (это, видимо, доля тех, кто получает воспитание и обучение именно на татарском, а не только изучает язык как предмет). Хотя в 2017 обязательное изучение отменено и это, конечно, влияет.

де ви бачите зауваження? це ви ще м'яко на фоні іншихпитання в то му, що надо видохнути, й сприймати більш спокійно - це інет, тому багато хто дозволяє собі те, що в житті не може дозволити... я спокійно відношуся й до ти, й до накидів - питання, що з кожним треба спілкуватися на відповідному рівні. ви ж бачите, з деким я спілкуюсь коротко - під шконку, бо більше нема про що. декого ігнорую.але коли ви на мене накидаєте ярлик пропагандист - шоб знецінити мої дописи, бо аргументів немає - це ж теж некоректно. але нічого, постійно так робите. тому висновок простий - робить, що хочете, але й будьте готові до зворотної реакціїот не треба про повільно, це руська вигадка, яка викликає реакцію, яка вам так не подобається. спочатку фактична заборона використання мови у вищій освіти та роботі, а потім - а чого вони не хочуть вчитися? русифікація була постійна - колись жорстка, колись не дуже. й звісно, після жорсткої можна й не паритися - бо носіїв винищено...там вже в цитаті вказано - не беруть в школу, й все.ви ж мені так плакалися про долю мешканців фавел. а тут не бачите зв'язок? добре, коли немає інтеграції в суспільство, то зрозумілий зв'язок з проявами злочинності - особливо коли є значні відмінності в культурному коді ? а перший крок інтеграції - це мова.треба знати ворога, щоб з ним боротися - особливо такого підступного як Раша. й руська пропаганда працює на повну, але цього ви не бачите - у вас слово пропаганда виникає коли стосується проукраїнської позиції.на Раші інші мови просто знищуються. а в Україні ми поки на етапі, щоб УКРАЇНСЬКА мова зайняла своє місце. ви в нас бачите знищення російської мови? коли діти не знають української - смішно. це взагалі різні речі