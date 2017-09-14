RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 16:08

  ЛАД написав:Shaman
Несколько вопросов к вам.
1. Вы "не заметили", что мой ответ будивельнику был прямой цитатой из его поста? Или вас смутило то, что там не стояли кавычки? Мне надоело молча выслушивать оскорбления прапора. Ему вы почему-то ни разу замечание не сделали.

де ви бачите зауваження? це ви ще м'яко на фоні інших ;) питання в то му, що надо видохнути, й сприймати більш спокійно - це інет, тому багато хто дозволяє собі те, що в житті не може дозволити... я спокійно відношуся й до ти, й до накидів - питання, що з кожним треба спілкуватися на відповідному рівні. ви ж бачите, з деким я спілкуюсь коротко - під шконку, бо більше нема про що. декого ігнорую.

але коли ви на мене накидаєте ярлик пропагандист - шоб знецінити мої дописи, бо аргументів немає - це ж теж некоректно. але нічого, постійно так робите. тому висновок простий - робить, що хочете, але й будьте готові до зворотної реакції ;)
2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?

от не треба про повільно, це руська вигадка, яка викликає реакцію, яка вам так не подобається. спочатку фактична заборона використання мови у вищій освіти та роботі, а потім - а чого вони не хочуть вчитися? русифікація була постійна - колись жорстка, колись не дуже. й звісно, після жорсткої можна й не паритися - бо носіїв винищено...


3. "С 1 апреля 2025 года все дети-иностранцы при поступлении в школы обязаны проходить тестирование по русскому языку." и что дальше? Их не принимают в школу? Принимают в отдельные классы? Обязывают выучить язык?
Само по себе тестирование реально нужно, важно, что делается дальше. В Германии, например, тоже есть интеграционные классы. И в гимназию со слабым..., даже не так - с недостаточно хорошим знанием немецкого тоже не возьмут.
И всё-таки интересно, сколько это "чимало" таких детей?
И да, связь преступности мигрантов со знанием русского языка не уловил.
И Трамп тоже обвиняет мигрантов в переступности. Как и европейские правые.

там вже в цитаті вказано - не беруть в школу, й все.

ви ж мені так плакалися про долю мешканців фавел. а тут не бачите зв'язок? добре, коли немає інтеграції в суспільство, то зрозумілий зв'язок з проявами злочинності - особливо коли є значні відмінності в культурному коді ? а перший крок інтеграції - це мова.
4. Я не знаю, когда в детсадах ввели обязательную укр. мову. И не все дети ходят в садики, хотя бы потому, что их не хватает. И у нас детсады уже давно не работают - то ковид, а с 24.02.2022 сами знаете.
5. Мне все же не очень понятно, откуда такой интерес к тому, что делают в РФ. Готовитесь жить под их властью?
6. Путина за то, что он угнетает нац. языки вы резко осуждаете, а у нас нормально? Русский у нас называли родным языком больший % населения, чем тот же татарский или чеченский в РФ.
И, кстати, и сегодня в Татарстане "Государственные языки - татарский, русский".
И чатжпт говорит, что:
По данным Правительства РТ, показатель обучения на родном татарском языке в школах оценён в 52,2% (это, видимо, доля тех, кто получает воспитание и обучение именно на татарском, а не только изучает язык как предмет).
Хотя в 2017 обязательное изучение отменено и это, конечно, влияет.

треба знати ворога, щоб з ним боротися - особливо такого підступного як Раша. й руська пропаганда працює на повну, але цього ви не бачите - у вас слово пропаганда виникає коли стосується проукраїнської позиції.

на Раші інші мови просто знищуються. а в Україні ми поки на етапі, щоб УКРАЇНСЬКА мова зайняла своє місце. ви в нас бачите знищення російської мови? коли діти не знають української - смішно. це взагалі різні речі 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 16:10

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: У них достаточно ран.
И даже ещё с доколониальной эпохи. Что конкретно вы имеете ввиду?

це ж ви питаєте в ху_нтера, який намагається ......

В трех постах заблудился? :lol:

треба в тебе кнопку скарга закрити - ти ж з глузду з'їдеш :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 16:12

  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Я где-то сказал про её национальность ? )

Выберись в цивилизацию, на Закарпатье она есть, а то сопьешься так )
Поедь, хотя бы, в замок "Паланок" - офигенное место )

а шо там говорити надо ? і так не видно? :lol:


Тобі до номерного фокса з твоїм антисемітизмом )

PS. Ти з антисемитізмом обережніше, а то може виявитись що і ти - такі да, як Барабан )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 16:27

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Я где-то сказал про её национальность ? )

Выберись в цивилизацию, на Закарпатье она есть, а то сопьешься так )
Поедь, хотя бы, в замок "Паланок" - офигенное место )

а шо там говорити надо ? і так не видно? :lol:


Тобі до номерного фокса з твоїм антисемітизмом )

PS. Ти з антисемитізмом обережніше, а то може виявитись що і ти - такі да, як Барабан )
це хто тобі сказав що ми антисеміти :lol: мож ми семітофіли? я вважаю єврєйок привабливабливими.
Це ти шос крутиш носом. Понятно шо як росіянинину тобі Маркарова більше нравиться.
о
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:за 5 лет до развала СССР


в часи ссср алкоголь був сурогатне пойло, дивно що у тебе такий смак до "вина"



в роки мого студенства в деяких "елітних" магазинах Одеси продавалось угорське вино біле (було 3 марки, назву не памятаю) і червоне з биком («Бича кров» (Egri Bikavér),
до 1985р було без проблем, після закону Горбачева угорське швидко розкупали, зробили з алкоголю дефіцитний товар.

Угорське вино було недешеве (2,90-3,00-3,50р)
90% населення не купували , бо дорого
прийти з пляшкою угорського на день народження було по-курсантські

в 1985р був на зимових канікулах в москві, там угорське або болгарське вино продавали в центрі міста , москалі не розуміли як можна платити 3р за 0,7вина, якщо водка коштує 4,82р (андроповка 4,12р), в 70х була дешева 3,62р(бескозирка).
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 16:27

  fox767676 написав:іншого варіанту як ревізії суспільного договору і відносин не існує

Ревізія суспільного договору - перше, що потрібно зробити після завершення війни, разом із виборами і повним перезавантаження влади (якщо це можливо за відсутності нових облич).
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:мож ми семітофіли? я вважаю єврєйок привабливабливими.

є такий поширений підвид що одразу не розбереш
з відомих анна камєнкова \ саня захарова
тільки по натиску можно здогадатися ))

Але́кса Дава́лос :) сочненька була
Барбара Херши то взагалі вічне сяйво
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 16:46

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Саме головне не переплутати....
1 Згідно переписів населення 1989 і 2001 року, кількість росіян зменшилась з 11 млн до 8... і становила менше але російські школи зменшувались нацистами і тому потрібна агресія педерації для захисту росіян...
_______________1989_____________________________2001
українці_____37 419 053____72,73 %_______37 541 700_____ 77,8 %
росіяни______11 355 582____22,07 %________ 8 334 100_____17,3%
інші__________2 674 633_____5,2%__________ 2 378 213______4,9%
2 В той самий час коли педераційники після захоплення Криму в якому українці+татари становлять 37% населення - мають 0% шкіл..
і це правильно і нормально
Саме тому я й запитав лада чи він розумний і чи може є прямим нащадком французського роду Де-Білів?

budivelnik
Вечером я процитировал вас.
Меня тут шаман с диким котом осудили.
Поэтому сейчас просто написал жалобу на ваш пост за хамство. Посмотрим.
Что-то объяснять вам бесполезно. Не буду тратить время.

де ви бачите засудження? :shock: там лише "труси-хрестик" ;)
Шановні читачі
А може нехай не тільки модератор а й Ви вискажете своє бачення про ладівську позицію
Труси-Хрестик?

ПС
мене не обовязково банити з допомогою Модератора
можна висловитись щоб я чітко зрозумів де я..
Якщо моя позиція що лад -це пропоГандон - тут не пітримується, то я з легкістю забанюсь на недільку...
Якщо ж лад зрозуміє що він пропоГандон - то може він тоді змінить свою поведінку і або труси вдягне , або хрестик зніме.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 лис, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 16:48

  prodigy написав:
  fox767676 написав:за 5 лет до развала СССР


в часи ссср алкоголь був сурогатне пойло, дивно що у тебе такий смак до "вина"

в роки мого студенства в деяких "елітних" магазинах Одеси продавалось угорське вино біле (було 3 марки, назву не памятаю) і червоне з биком («Бича кров» (Egri Bikavér),
до 198.
розмова без цифр це розмова ніпрошо, згадки про перші похмілля) ви точно знаєте що зараз молодьож і нижні соціальні зрізи закидується кращим ніж при совку?
Тепер про факти, хто вирубав виноградники, комуняки чи демократи...

У 2021 році в Україні було зібрано 264,1 тис. тонн винограду, що на 6,01 % менше, ніж у 2020 році.

У 2020 році валовий збір винограду становив 281 тонну, що на 23,29 % менше, ніж у 2019 році.

У 2019 році виробництво винограду оцінювалося в 366,3 тис. тонн, що на 21,66 % менше, ніж у 2018 році.

Таким чином, останні три роки спостерігається щорічний спад виробництва винограду в Україні. Втім, три роки перед цим (2016-2018 рр.), навпаки, було наявне щорічне зростання збору винограду.

Якщо порівнювати обсяги збору винограду у 2021 році з 1990-м роком, то наявне зменшення показника на 68,4 %.

Варто зауважити, що площа виноградників в Україні порівняно з 1990-м роком скоротилася на 79,15 %; площа виноградників плодоносного віку – на 75,79 %.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:01

Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:а шо там говорити надо ? і так не видно? :lol:


Тобі до номерного фокса з твоїм антисемітизмом )

PS. Ти з антисемитізмом обережніше, а то може виявитись що і ти - такі да, як Барабан )
це хто тобі сказав що ми антисеміти :lol: мож ми семітофіли? я вважаю єврєйок привабливабливими.
Це ти шос крутиш носом. Понятно шо як росіянинину тобі Маркарова більше нравиться.
о
Семіти це доречі велика група, що включає і арабів :)
Faceless
