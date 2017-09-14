andrijk777 написав:Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть. для нас цей варіант може і найкращий, але чи прийнятний він для пуйла - велике питання. ви ж не думаєте, що пуйло керує війною тільки на підставі якихось особистісних образ? чи що заглядування йому в очко могло би попередити війну? і якщо вся Україна умовно стане на коліна і буде його хвалити, він відмовиться від ідеї знищення держави та нації? воно дрочить на сталіна
Сразу на концерт КВН, кстати, можно. Тем более у вовы опыт, как никак
thenewepic написав:ну якось так. І в даному випадку "регіон" - це вся Україна. Бо Україна це унітарна держава, вона історично не була союзом якихось "штатів" чи національних республік. На відміну від срср, де Україна була одним із таких "федеральних" субʼєктів.
Історично України як суверенного утворення до комуністів взагалі не було. Та і при комуністах входження деяких територій відбулось завдяки пакту молотова рібентропа.
історично багато держав не існувало до 1СВ - а існувало кілька імперій. а після їх розпаду сформувалося багато сучасних держав
наприклад? Про які саме держава мова? Ви маєте на увазі, що Україна сформувалась після 1ї світової а не 2ї світової? Коли і в яких кордонах?
наприклад? Про які саме держава мова? Ви маєте на увазі, що Україна сформувалась після 1ї світової а не 2ї світової? Коли і в яких кордонах?
Хороший пример - Польша появилась после первой мировой в более менее совеременных границах. Потом её как и Украину перекроили туда сюда. Старые границы - не должны быть причинами современных войн, это вечный процесс, всегда будут недовольные, и всегда анйдутся впричины для недовольства в удобный исторический период.
Banderlog написав:итуація в покровську яка?) Бо я щось не чув внятного опису ситуації від нашої влади. Ситуацію там вирівняли за рахунок введення штурмових підрозділів. Постараюсь донести без лишньої інформації та лишніх емоцій. Тут є людина яка ближче за мене, якщо помиляюсь то поправить... Класичного оточення там нема в смислі сплошної лінії окопів навколо і блокади. Зараз це називається територія знаходиться під вогневим контролем. І вогневий контроль там накладається з обох сторін Логістика затруднена, а щодо евакууації не ходячих ранених то шанси мізерні, в кращому випадку ампутації. Так що особо там радуватись нема чому, ще одна мясорубка розкрутилась і втрати сторін там співрозмірні а не так як на моїй ділянці. Росіяни готові іти в розмін один до одного. Окрім того щоб там зупинити росіян кидають не резерви з тилу а виривають підрозділи з лінії бойового зіткнення.
ЛАД написав:2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?
А ви причину з наслідком не плутаєте? Ліквідувались по мірі зменшення бажаючих вчитися? Чи все таки кількість учнів зменшувалась по мірі ліквідації шкіл?
Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта Богдан Фролов 24 пункта европейского плана 1.Завершение войны и меры, гарантирующие ее неповторение, чтобы создать устойчивую основу для длительного мира и безопасности. ... 24. Будут начаты отдельные переговоры о европейской архитектуре безопасности при участии всех государств ОБСЕ.
Letusrock написав:Ахтунг, зміна методичок: Один з отців незламності, пан Кулеба, затягуючись сигарою в новому відео розказує про "стратегічну перемогу України, яка вже відбулася". А область туда-область сюда то тактичні дрібниці. Так що зрада відміняється
Очевидно відбувся якийсь злам у таборі незламних(у влади звичайно а не у місцевих хом'ячків). Для мене найбільш цікавим були слова - "зима буде важка". А весна важка не буде? Весною прилетять марсіани і ми переможемо? Горизонт планування у них 3 місяці - це вже факт, хоча я думав що ще менше, я думав місяць - максимум.
А якщо серйозно то я роблю логічний висновок - піз**ц вже близько: Якщо б Зеленеський був впевнений що фронт точно протримається пів року то він би послав Трампа з його планом на наступний день, як він це зробив у квітні(хоча тоді були просто прекрасні умови). Він його не послав, а враховуючи попередній висновок що горизонт планування - 3 місяці, це означає дєла плохі, треба миритись якось бо піз**ц.