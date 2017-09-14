|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:46
Сибарит написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Кажеш нема втрати? А що ти маєш на увазі коли говориш місто "гуляйполе"?
Координати на карті? Прифронтові міста знищуються вщент, на зараз єдине що є в прифронтових містах це укріп райони які не пропускають росіян пройти далі щоб нищити наступні. Міста гуляйполя в Україні вже нема.
Якщо не володієш інформацією, то краще не пиши
Рашисти навіть в Гуляйполе ще не ввійшли, а ти вже пишешь, что Гуляйполе втрачено
Прочитайте внимательней. Никто такого не писал. Бандерлог писал, что Гуляйполе уничтожено.
я пропоную оце звіряння дрібниць припинити. бо почалося з допису чергового зрадофіла, що Гуляйполе втрачено - а саме окуповане. зрозуміло, що якщо за місто йдуть бої, то його нищать - таких знищенних міст десятки.
але просто руські полюбляють казати те, чого немає, й не треба їм в цьому підігрувати. давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні. а Бандерлог такі заперечував саме повідомлення наших, що Покровськ неокупований, й ставив саме це під сумнів.
Shaman
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:49
ЛАД написав:
Понятно, хрен с ней с Украиной, главное, что Раша сдохнет.
Shaman написав: fox767676 написав:
У войны кроме двух вооющих сторон, есть 2 глобальных арбитра, способных влиять на ее ход - США и КНР.
И вот все эти турбопотужные демарши как-то обзывание китайского спецпредставителя "каким-то Х..", перформансы в овальном кабинете, нападки на Трампа и его администрацию имеют цель нейтрализовать глобальных арбитров, позволить им умыть руки и дать войне на уничтожение Ураины идти своим ходом без остановок
на знищення України та Раші... якщо хтось намагається так спростити геополітику...
Подход настоящего патриота.
це ваші думки? я тут до чого?
Shaman
Додано: Чет 27 лис, 2025 18:01
Мирний план ... план мирний ...
1) Я нагадаю, що місцеві зрадофіли за закінчення війни, за мирний план.
Я теж за закінчення війни, за мирний план.
Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ
Всі інші варіанти закінчення війни - вони відкидають, на інші мирні плани - не погоджуються
Хоча, начебто за закінчення війни
2) Ну ок, гіпотетично уявимо, що Україна погодилась вийти з Донецької області, як того вимагає РФ
І як обіцяє Путін, війна одразу припиниться
А хтось в це вірить, что війна припиниться ?
3) Як тільки Україна погодиться вийти з Донецької області, то одразу РФ виставить нову вимогу - виходьте з Запоріжської і Херсонської областей.
Навіть аргументують свою вимогу - ви ж згодились вийти з Донецької області, а Запоріжська та Херсонська у нас в конституції записані, то вам ніщо не заважає вийти з цих областей або ми продовжимо військові дії
4) Питання, якщо Україна погоджується, під загрозою військових дій, віддавати теріторії, то де зупиниться Путін ?
pesikot
Додано: Чет 27 лис, 2025 18:10
pesikot написав:
Мирний план ... план мирний ...1)
Я нагадаю, що місцеві зрадофіли за закінчення війни, за мирний план.
Я теж за закінчення війни, за мирний план.
Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ
Всі інші варіанти закінчення війни - вони відкидають, на інші мирні плани - не погоджуються
Хоча, начебто за закінчення війни2)
Ну ок, гіпотетично уявимо, що Україна погодилась вийти з Донецької області, як того вимагає РФ
І як обіцяє Путін, війна одразу припиниться
А хтось в це вірить, что війна припиниться ?3)
Як тільки Україна погодиться вийти з Донецької області, то одразу РФ виставить нову вимогу - виходьте з Запоріжської і Херсонської областей.
Навіть аргументують свою вимогу - ви ж згодились вийти з Донецької області, а Запоріжська та Херсонська у нас в конституції записані, то вам ніщо не заважає вийти з цих областей або ми продовжимо військові дії4)
Питання, якщо Україна погоджується, під загрозою військових дій, віддавати теріторії, то де зупиниться Путін ?
зараз перший аргумент зрадофілів буде про фронт...
дивиться, гіпотетично можна погодитися й на перший варіант. але два но - чого ми маємо відразу погоджуватися, а як же перемовини? й щось я не чув, щоб Раша сказала - я готова на такий план...
я ж кажу, треба почути їх пропозиції, а там влада нехай вирішує - в них набагато більше інфо.
я бачу інший варіант - ми погоджуємося на цей план, а руські тут добре-добре, але в нас є ДОДАТКОВІ умови. на ті ви вже погодились, тепер обговорюємо нові. такий собі розвод лоха...
Shaman
|