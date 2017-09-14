RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15971159721597315974
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:46

  Сибарит написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Кажеш нема втрати? А що ти маєш на увазі коли говориш місто "гуляйполе"?
Координати на карті? Прифронтові міста знищуються вщент, на зараз єдине що є в прифронтових містах це укріп райони які не пропускають росіян пройти далі щоб нищити наступні. Міста гуляйполя в Україні вже нема.

Якщо не володієш інформацією, то краще не пиши

Рашисти навіть в Гуляйполе ще не ввійшли, а ти вже пишешь, что Гуляйполе втрачено

Прочитайте внимательней. Никто такого не писал. Бандерлог писал, что Гуляйполе уничтожено.

я пропоную оце звіряння дрібниць припинити. бо почалося з допису чергового зрадофіла, що Гуляйполе втрачено - а саме окуповане. зрозуміло, що якщо за місто йдуть бої, то його нищать - таких знищенних міст десятки.

але просто руські полюбляють казати те, чого немає, й не треба їм в цьому підігрувати. давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні. а Бандерлог такі заперечував саме повідомлення наших, що Покровськ неокупований, й ставив саме це під сумнів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10687
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:49

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  fox767676 написав:У войны кроме двух вооющих сторон, есть 2 глобальных арбитра, способных влиять на ее ход - США и КНР.
И вот все эти турбопотужные демарши как-то обзывание китайского спецпредставителя "каким-то Х..", перформансы в овальном кабинете, нападки на Трампа и его администрацию имеют цель нейтрализовать глобальных арбитров, позволить им умыть руки и дать войне на уничтожение Ураины идти своим ходом без остановок

на знищення України та Раші... якщо хтось намагається так спростити геополітику...
Понятно, хрен с ней с Украиной, главное, что Раша сдохнет.
Подход настоящего патриота. :)

це ваші думки? я тут до чого? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10687
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мирний план ... план мирний ...

1) Я нагадаю, що місцеві зрадофіли за закінчення війни, за мирний план.
Я теж за закінчення війни, за мирний план.

Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ

Всі інші варіанти закінчення війни - вони відкидають, на інші мирні плани - не погоджуються
Хоча, начебто за закінчення війни

2) Ну ок, гіпотетично уявимо, що Україна погодилась вийти з Донецької області, як того вимагає РФ
І як обіцяє Путін, війна одразу припиниться

А хтось в це вірить, что війна припиниться ?

3) Як тільки Україна погодиться вийти з Донецької області, то одразу РФ виставить нову вимогу - виходьте з Запоріжської і Херсонської областей.

Навіть аргументують свою вимогу - ви ж згодились вийти з Донецької області, а Запоріжська та Херсонська у нас в конституції записані, то вам ніщо не заважає вийти з цих областей або ми продовжимо військові дії

4) Питання, якщо Україна погоджується, під загрозою військових дій, віддавати теріторії, то де зупиниться Путін ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12799
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 18:10

  pesikot написав:Мирний план ... план мирний ...

1) Я нагадаю, що місцеві зрадофіли за закінчення війни, за мирний план.
Я теж за закінчення війни, за мирний план.

Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ

Всі інші варіанти закінчення війни - вони відкидають, на інші мирні плани - не погоджуються
Хоча, начебто за закінчення війни

2) Ну ок, гіпотетично уявимо, що Україна погодилась вийти з Донецької області, як того вимагає РФ
І як обіцяє Путін, війна одразу припиниться

А хтось в це вірить, что війна припиниться ?

3) Як тільки Україна погодиться вийти з Донецької області, то одразу РФ виставить нову вимогу - виходьте з Запоріжської і Херсонської областей.

Навіть аргументують свою вимогу - ви ж згодились вийти з Донецької області, а Запоріжська та Херсонська у нас в конституції записані, то вам ніщо не заважає вийти з цих областей або ми продовжимо військові дії

4) Питання, якщо Україна погоджується, під загрозою військових дій, віддавати теріторії, то де зупиниться Путін ?

зараз перший аргумент зрадофілів буде про фронт...

дивиться, гіпотетично можна погодитися й на перший варіант. але два но - чого ми маємо відразу погоджуватися, а як же перемовини? й щось я не чув, щоб Раша сказала - я готова на такий план...

я ж кажу, треба почути їх пропозиції, а там влада нехай вирішує - в них набагато більше інфо.

я бачу інший варіант - ми погоджуємося на цей план, а руські тут добре-добре, але в нас є ДОДАТКОВІ умови. на ті ви вже погодились, тепер обговорюємо нові. такий собі розвод лоха...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10687
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15971159721597315974
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 161035
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 357234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1049537
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.