Першої Світової, Громадянської війни та Голоду 20-х років призвели до різкого скорочення чисельності населення в 1917—1922 рр. Лише у другій половині 1920-х років чисельність населення перевищила рівень 1913 р
Перше падіння і другий ріст 1926 - 29,6 млн населення
Високі темпи природного приросту населення (від 2,4 % на рік у 1925—1927 рр. до 1,5 % на рік наприкінці 1930-х) та активний міграційний притік населення у східні промислові регіони (понад 2 млн осіб) змогли компенсувати багатомільйонні втрати населення від голоду, колективізації та репресій.
За рахунок чого відбувся ріс - ДЕМОГРАФІЯ+переселення... в загублені голодом пусті села... 1939 -31,3 + 10 млн проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України
У роки Другої світової війни втрати населення України становили за різними оцінками від 5 до 7 млн осіб.
друге падіння і ТРЕТІЙ ріст 1950 - 36,6 млн 1959 - повернулись на довоєнний рівень 41,6 млн
Ще якісь питання до точності цифр і суті повідомлень в когось є?
1) Я нагадаю, що місцеві зрадофіли за закінчення війни, за мирний план. Я теж за закінчення війни, за мирний план.
Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ
Всі інші варіанти закінчення війни - вони відкидають, на інші мирні плани - не погоджуються Хоча, начебто за закінчення війни
А які є інші варіанти закінчення війни, на які погодиться противна сторона, враховуючи сьогоднішню ситуацію на фронті? От був альтернативний варіант пів року тому без здачі Донбасу і т.д, але ні, не підійшло, бо євролідори нашептали Зе потужну допомогу, якої реально надати не здатні, а блохери розповіли наріду, що то все зрада і Трамп краде нашу перемогу. Результат бачимо. Ну повоюємо ще пів року, рік... чи витримає країна?
А які є інші варіанти закінчення війни, на які погодиться противна сторона, враховуючи сьогоднішню ситуацію на фронті? От був альтернативний варіант пів року тому без здачі Донбасу і т.д, але ні, не підійшло, бо євролідори нашептали Зе потужну допомогу,
Не було цього варіанту, це твої фантазії Тоді теж була здача Донбасу
Я задав прості питання, на які ти не в змозі відповісти чи можешь ?
Уже не помню какой раз спрашиваю: какая разница - что было фиг знает когда - если рождаемость тогда была 10, а сейчас и 1 нет? -- сейчас "темпи природного приросту" где-то на уровне - (від 2,4 % на рік). східні промислові регіони (понад 2 млн осіб) - не актуально от слова "совсем", вроде как
Schmit написав:якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
Ти мені не ютуб переказ від херзнає кого з його думкою по питанню яке він ніколи не бачив.... Ти мені ссилочки на якісь ОФІЦІЙНІ заяви з ОФІЦІЙНИМИ документами...
Бо в мене трьома повідомленнями вище Такий самий ютуб де пуйло каже що в дупі він бачив любі пропозиції якщо вони відрізняються від відступу з територій Донбасу... може це штучний інтиелект , може ні... тому давай щось конкретніше а не перекази ....
Schmit написав:Не дивуюсь, що країна в такій дупі, якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
"нє только ліш всє" назвуть всі мирні плани, які вже були за 1,5 року та про що вони були. навіть з гуглом - це ще треба постаратись )) сумно те, що може вийти як в приказці: "хотєлось як лучше, получілось як всєгда"...