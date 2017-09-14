RSS
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:14

  sergey_stasyuk555 написав:
  Schmit написав:Не дивуюсь, що країна в такій дупі, якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
"нє только ліш всє" назвуть всі мирні плани, які вже були за 1,5 року та про що вони були.
навіть з гуглом - це ще треба постаратись ))
сумно те, що може вийти як в приказці: "хотєлось як лучше, получілось як всєгда"...
А давайте не будете надувати щоки і просту такі дію
Складаєте табличку як я склав для стамбула 2022 , анкоріджа 2025 і вчорашніх 28-22-19 пунктів...
і порівняйте що там пропонувалось
Можете використовувати ГУГЛЬ
особисто мене цікавить
розмір армії
кому території
як ці території записуються (де факто чи де юре)
що з санкціями...
Як тільки самі вивчите питання-так відразу й зрозумієте
педерація здає задню симонянши....
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:18

  budivelnik написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Schmit написав:Не дивуюсь, що країна в такій дупі, якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
"нє только ліш всє" назвуть всі мирні плани, які вже були за 1,5 року та про що вони були.
навіть з гуглом - це ще треба постаратись ))
сумно те, що може вийти як в приказці: "хотєлось як лучше, получілось як всєгда"...
А давайте не будете надувати щоки і просту такі дію
Складаєте табличку як я склав для стамбула 2022 , анкоріджа 2025 і вчорашніх 28-22-19 пунктів...
і порівняйте що там пропонувалось
Можете використовувати ГУГЛЬ
особисто мене цікавить
розмір армії
кому території
як ці території записуються (де факто чи де юре)
що з санкціями...
Як тільки самі вивчите питання-так відразу й зрозумієте
педерація здає задню симонянши....

по-перше - в 2022 не було ніякого мирного плану,
відповідно, все що далі ви пишете - нісенітниця.

перший мирний план був в Швейцарії, називався "Формула миру" ))
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:19

  budivelnik написав:
  Schmit написав:якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
Ти мені не ютуб переказ від херзнає кого з його думкою по питанню яке він ніколи не бачив....
Ти мені ссилочки на якісь ОФІЦІЙНІ заяви з ОФІЦІЙНИМИ документами...

Бо в мене трьома повідомленнями вище
Такий самий ютуб де пуйло каже що в дупі він бачив любі пропозиції якщо вони відрізняються від відступу з територій Донбасу...
може це штучний інтиелект , може ні...
тому давай щось конкретніше а не перекази ....

Всього лиш квітень цього року і вже не пам'ятають - це фініш. Так само забудете про нинішній 28 пунктовий через пів року, коли Трамп представить ще гірший 50 пунктовий.

Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
President Trump Just Exploded on Zelensky
Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
Trump to let Putin keep land seized from Ukraine
Telegraph: The US will present a seven-point peace plan in London
США підготували для України мирний план із 7 пунктів. ЗМІ дізналися про його зміст
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:22

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:
  sergey_stasyuk555 написав:"нє только ліш всє" назвуть всі мирні плани, які вже були за 1,5 року та про що вони були.
навіть з гуглом - це ще треба постаратись ))
сумно те, що може вийти як в приказці: "хотєлось як лучше, получілось як всєгда"...
А давайте не будете надувати щоки і просту такі дію
Складаєте табличку як я склав для стамбула 2022 , анкоріджа 2025 і вчорашніх 28-22-19 пунктів...
і порівняйте що там пропонувалось
Можете використовувати ГУГЛЬ
особисто мене цікавить
розмір армії
кому території
як ці території записуються (де факто чи де юре)
що з санкціями...
Як тільки самі вивчите питання-так відразу й зрозумієте
педерація здає задню симонянши....
по-перше - в 2022 не було ніякого мирного плану,
відповідно, все що далі ви пишете - нісенітниця.

перший мирний план був в Швейцарії, називався "Формула миру" ))
Правильно
Не було
Була вимога педерації про капітуляцію...
Так само і зараз
Пуйло заявило що для того щоб він ПОЧАВ щось розглядати - треба ЗДАТИ те що він ще не захопив...
При цьому без жодної гарантії що після того як здамо Донецьку він не почне вимагати здати і інші області...
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:26

  Schmit написав:
  budivelnik написав:
  Schmit написав:якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
Ти мені не ютуб переказ від херзнає кого з його думкою по питанню яке він ніколи не бачив....
Ти мені ссилочки на якісь ОФІЦІЙНІ заяви з ОФІЦІЙНИМИ документами...

Бо в мене трьома повідомленнями вище
Такий самий ютуб де пуйло каже що в дупі він бачив любі пропозиції якщо вони відрізняються від відступу з територій Донбасу...
може це штучний інтиелект , може ні...
тому давай щось конкретніше а не перекази ....

Всього лиш квітень цього року і вже не пам'ятають - це фініш. Так само забудете про нинішній 28 пунктовий через пів року, коли Трамп представить ще гірший 50 пунктовий.

Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
President Trump Just Exploded on Zelensky
Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
Trump to let Putin keep land seized from Ukraine
Telegraph: The US will present a seven-point peace plan in London
США підготували для України мирний план із 7 пунктів. ЗМІ дізналися про його зміст
Ну прислав наборку з ГАЗЕТНИХ статей...
Щоб не бавитесь відкриваємо українську(остання твоя ссилочка і читаємо)
Так, США пропонують негайно припинити вогонь та почати переговори. Крим мають офіційно визнати російським, а нинішню лінію фронту — заморозять.
А минулого тижня США так само пропонують припинити вогонь, лінію фронту заморозити... але крим признати як де-факто захоплений, а не де-юре російський..

То що змінилось ?
Трам виявляється чомусь покращив СВОЇ пропозиції до України?
Тому й кажу
склади СОБІ табличку і вписуй туди як і коли змінювались пропозиції..
А потім дай собі відповідь
Це що Трамп настільки дурень що почтійно висуваючи все нові і нові пропозиції постійно покращує умови для нас?
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:32

  budivelnik написав:Пуйло заявило що для того щоб він ПОЧАВ щось розглядати - треба ЗДАТИ те що він ще не захопив...
При цьому без жодної гарантії що після того як здамо Донецьку він не почне вимагати здати і інші області...

все вірно.
але низькі ціни на нафту та трабли з поставками які ВЖЕ організував Трамп,
+ штучєк так з 200 фламінго які нам обіцяли, разом з тисячею дронів та всякими штормшедоу/нептунами могли б вплинути на думку уйла.
але нажаль у нас "немає карт на руках", одні бла-бла-бла, сподівання лише на те, що через нафту рашка колись там стане трохи слабшою.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:34

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Пуйло заявило що для того щоб він ПОЧАВ щось розглядати - треба ЗДАТИ те що він ще не захопив...
При цьому без жодної гарантії що після того як здамо Донецьку він не почне вимагати здати і інші області...
все вірно.
але низькі ціни на нафту та трабли з поставками які ВЖЕ організував Трамп,
+ штучєк так з 200 фламінго які нам обіцяли, разом з тисячею дронів та всякими штормшедоу/нептунами могли б вплинути на думку уйла.
але нажаль у нас "немає карт на руках", одні бла-бла-бла, сподівання лише на те, що через нафту рашка колись там стане трохи слабшою.
Давай так
Ти напав
Я відступаючи тебе бю , при цьому сам отримую не по дитячому
Мої партнери в цей час зменшують твої можливості до подальшої драки....

Я не проти зупинитись , але ти преш
Мої дії?
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:40


Гляньте з 4 по 5 хвилину
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:44

  budivelnik написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Пуйло заявило що для того щоб він ПОЧАВ щось розглядати - треба ЗДАТИ те що він ще не захопив...
При цьому без жодної гарантії що після того як здамо Донецьку він не почне вимагати здати і інші області...
все вірно.
але низькі ціни на нафту та трабли з поставками які ВЖЕ організував Трамп,
+ штучєк так з 200 фламінго які нам обіцяли, разом з тисячею дронів та всякими штормшедоу/нептунами могли б вплинути на думку уйла.
але нажаль у нас "немає карт на руках", одні бла-бла-бла, сподівання лише на те, що через нафту рашка колись там стане трохи слабшою.
Давай так
Ти напав
Я відступаючи тебе бю , при цьому сам отримую не по дитячому
Мої партнери в цей час зменшують твої можливості до подальшої драки....

Я не проти зупинитись , але ти преш
Мої дії?

я ж пишу - фламінгой і штормшедоу по єбалу ))
іншої мови кацапи не зрозуміють.
нарощення нашої військової спроможності та реальні військові реформи - наш єдиний вихід.
сподіватись на розвал рашки можуть лиш тутешні псевдопатріоти.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:46

  budivelnik написав:
  Schmit написав:
  budivelnik написав:Ти мені не ютуб переказ від херзнає кого з його думкою по питанню яке він ніколи не бачив....
Ти мені ссилочки на якісь ОФІЦІЙНІ заяви з ОФІЦІЙНИМИ документами...

Бо в мене трьома повідомленнями вище
Такий самий ютуб де пуйло каже що в дупі він бачив любі пропозиції якщо вони відрізняються від відступу з територій Донбасу...
може це штучний інтиелект , може ні...
тому давай щось конкретніше а не перекази ....

Всього лиш квітень цього року і вже не пам'ятають - це фініш. Так само забудете про нинішній 28 пунктовий через пів року, коли Трамп представить ще гірший 50 пунктовий.

Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
President Trump Just Exploded on Zelensky
Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
Trump to let Putin keep land seized from Ukraine
Telegraph: The US will present a seven-point peace plan in London
США підготували для України мирний план із 7 пунктів. ЗМІ дізналися про його зміст
Ну прислав наборку з ГАЗЕТНИХ статей...
Щоб не бавитесь відкриваємо українську(остання твоя ссилочка і читаємо)
Так, США пропонують негайно припинити вогонь та почати переговори. Крим мають офіційно визнати російським, а нинішню лінію фронту — заморозять.
А минулого тижня США так само пропонують припинити вогонь, лінію фронту заморозити... але крим признати як де-факто захоплений, а не де-юре російський..

Та й тоді від України не вимагалось визнавати щось де-юре, а лише де-факто, як і зараз. Треба усе читати уважно, а не лише заголовки.
  budivelnik написав:То що змінилось ?
Трам виявляється чомусь покращив СВОЇ пропозиції до України?

Покращив?
Знайди пункт про Донбас тоді і зараз. Знайди пункт про ЗАЕС, про обмеження ЗСУ і т.д.
Це називається покращив? Ти на чиєму боці?
