“Нас хотіли повністю залишки роздати по різним бригадам. Зараз я з тобою розмовляю як командир 58-ї бригади, а на даний час могло б бути, що такої бригади вже не існує. Так відбулося минулого року після Бахмуту і невдалого командування. Ми тоді попросили дати нам можливість відновитися. Ми два місяці на полігоні набирали людей. Нам дали здихатися всього шлаку, від всіх алкашів, наркоманів, СЗЧшників. Ми повністю почистили бригаду, під нуль. Ми взяли свіжих людей, які не були на війні. Люди прийшли перелякані. Два з половиною місяці після того, як ми їх набрали, нам дали якісно провести з ними злагодження бойові.
Получили, по его словам, очень хороший результат. Вполне верю. Но куда дели всех тех "алкашів, наркоманів, СЗЧшників" и прочий "шлак". 58-я бригада от них избавилась и набрала пусть неподготовленных (подготовленных просто нет), но потенциально хороших солдат. Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших. Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады. У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию. А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.
Він про бойових роботів писав там щось .. може вони ..
В этой статье о боевых роботах ни слова. И вообще ничего конкретного. Общие рассуждения "на тему". Цель её написания и, тем более, опубликования на Лиге, а не в каком-то теоретическом журнале, мне не ясна.
Благодаря совместному проекту Запорожской ОВА, Центров рекрутинга бригад и областного ТЦК в Запорожском регионе сейчас наблюдается настоящий наплыв колумбийских бойцов.
Как сообщает Запорожская ОВА, среди них 24-летний "Муха", 27-летний "Черный" и 34-летний "Бамби" - легионеры воюют бок о бок с украинскими защитниками в 65 отдельной механизированной бригаде "Великий Луг".
"Нашли с ними общий язык, они нас понимают, мы их. Задания выполняют наравне с нашими ребятами, по несколько недель находятся на нуле. Это помогает нашим воинам отдохнуть", - рассказал главный сержант роты с позывным "Бублик". ....... "Здесь лучшие условия для службы и сильное боевое побратимство. Мы оставляем свои мечты, свои семьи, но с одной целью - продолжать защищать, бороться за то, чтобы эта страна была свободной", - сказал военный из Колумбии позывным "Муха".
Интересно, что в блиндажах для них обустроен быт - есть небольшая кухня где готовят еду, кровати, установлен генератор, есть место где можно посушить одежду. ....... В расследовании Die Welt рассказывалось, что колумбийцы проходят интенсивные тренировки на секретном полигоне перед первой ротацией на передовой. Обучение ведется на испанском языке - это облегчает подготовку для групп, сформированных из южноамериканцев.
По данным украинских источников, около 2 000 колумбийцев уже приехали в страну в качестве контрактников. Часть иностранцев служит в составе Интернационального легиона, другие - в обычных пехотных подразделениях. Кроме колумбийцев, в контингент входят также чилийцы и бразильцы. Около 40% иностранных бойцов, прибывших в Украину, происходят из Южной Америки.
Подразделениям Сил обороны Украины пришлось выйти из ряда населенных пунктов на Гуляйпольском направлении, потому что там все разрушено и только воронки остались. Об этом в эфире "Киев24" сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. ...... "Украинским военным пришлось отойти из ряда населенных пунктов, потому что противник довольно активно там проводит свои действия уже в течение нескольких недель. В частности, он осуществляет массированное огневое воздействие на наши позиции, разрушая фактически все укрепления" ....... в некоторых населенных пунктах даже фундаментов от домов и двух уцелевших стен не осталось, а есть просто воронки от взрывов. Сказал, что теперь это только отметки на картах.
Выводы от Bloomberg AI - Украинские власти согласились отменить ряд налоговых льгот, чтобы получить новое финансирование от Международного валютного фонда. - Украина согласилась ускорить работу по предотвращению уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых сборов, а также расширить свою налоговую базу, в том числе отменив ряд налоговых льгот для предприятий и домохозяйств. - Судьба соглашения зависит от того, реализует ли Европейский союз план по использованию замороженных активов российского Центробанка. ........ предварительные действия, требуемые от Киева, включают отмену ряда налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств. ........ Правительство планирует ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен (24 тысячи долларов США)... ........ Киев также планирует отменить льготы для посылок, заказанных из-за рубежа. В настоящее время посылки стоимостью до 150 евро (174 доллара США) не облагаются импортной пошлиной. ........ Власти в Киеве оказались под растущим давлением, вынуждающим их согласиться с требованиями МВФ после серии неудач в этом году, включая потери на поле боя , крупный коррупционный скандал и возглавляемую США кампанию по прекращению политики, которая, по словам европейцев и Киева, благоприятствует России. ........ Судьба соглашения зависит от того, реализует ли Европейский союз план по использованию замороженных активов российского центрального банка. Решение ожидается в следующем месяце. Неудача может поставить под угрозу финансирование МВФ.
katso написав:Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще. Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится. Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше? Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас? Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
Вы непоняли - тут же весь цимес в самом факте увольнения сразу после обыска но ЕЩЕ ДАЖЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДОЗРЕНИЯ, не говоря уже о том что до решения суда. На дипломатическом языке это означает признание в виновности, причем сказанная громко, на весь мир.
ЛАД написав: Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших. Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады. У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию. А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.
Це шлях в нікуди в умовах довгої масової війни. В першій світовій був досвід створення штурмових підрозділів . Но так вимиваються люди, які ведуть за собою, з звичайної піхоти. Плюс ці люди після війни стали групами на яких кристалізувались бойові крила фашистських партій. Збирати докупи героїв затія небезпечна.