RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16003160041600516006
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 09:19

щира хуцпа

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.


Вы непоняли - тут же весь цимес в самом факте увольнения сразу после обыска но ЕЩЕ ДАЖЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДОЗРЕНИЯ, не говоря уже о том что до решения суда. На дипломатическом языке это означает признание в виновности, причем сказанная громко, на весь мир.

посилати завгоспа на чолі далегації перемовин, це мовою дипломатії як розуміти?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41634
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 09:22

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав: Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших.
Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады.
У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию.
А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.

Це шлях в нікуди в умовах довгої масової війни. В першій світовій був досвід створення штурмових підрозділів . Но так вимиваються люди, які ведуть за собою, з звичайної піхоти. Плюс ці люди після війни стали групами на яких кристалізувались бойові крила фашистських партій. Збирати докупи героїв затія небезпечна. :lol:

Так я примерно о том же.
И, главное, войну этими подразделениями не выиграешь.
А сделать такой всю армию не получится.
Но после войны будут рассказывать об "ударе в спину"

наскільки пригадую, посил був про "насильно мобілізованими", але ЛАД і ко завели пісню про "нацикофашиків"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41634
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 16003160041600516006
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google [Bot], vydrigan і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 162124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 358382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1051295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6852)
30.11.2025 08:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.