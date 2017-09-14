RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 09:19

щира хуцпа

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.


Вы непоняли - тут же весь цимес в самом факте увольнения сразу после обыска но ЕЩЕ ДАЖЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДОЗРЕНИЯ, не говоря уже о том что до решения суда. На дипломатическом языке это означает признание в виновности, причем сказанная громко, на весь мир.

посилати завгоспа на чолі далегації перемовин, це мовою дипломатії як розуміти?
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 09:22

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав: Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших.
Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады.
У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию.
А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.

Це шлях в нікуди в умовах довгої масової війни. В першій світовій був досвід створення штурмових підрозділів . Но так вимиваються люди, які ведуть за собою, з звичайної піхоти. Плюс ці люди після війни стали групами на яких кристалізувались бойові крила фашистських партій. Збирати докупи героїв затія небезпечна. :lol:

Так я примерно о том же.
И, главное, войну этими подразделениями не выиграешь.
А сделать такой всю армию не получится.
Но после войны будут рассказывать об "ударе в спину"

наскільки пригадую, посил був про "насильно мобілізованими", але ЛАД і ко завели пісню про "нацикофашиків"
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 09:45

  prodigy написав:
  Shaman написав:чисельність армії - ну ти спитав. більше 500 - це лише, якщо Європа буде платити. а так, скільки в інших країнах - й в нас стільки. але вангую іншу тему - ПВК. треба лише правильно цей процес організувати...


якщо хтось організовує процес з боку державу-відразу підозрюю сіру схему як дербанити бюджет (немає довіри до організаторів, зовсім)
як приклад -тема виробництва дронів


стосовно чисельності армії, в США існує багато вакансій для цивільних (перелік професій величезний), людям які не носять на плечах погони платять трохи менше, тому треба переймати досвід інших країн

як приклад відома судоплавна компанія Maersk, років 20 тому сиділи в Данії датчани і вели нагляд за позицією суден в портах/морях (капітани кожного дня посилали свої координати, ETA/ETD з портів), за таку просту роботу чоловік в Копенгагені отримував десь умовно 2500-2700 євро (це про 2000-2005 рік), потім вони найняли замість одного датчанина двох філіппінок (за 700-800 доларів на місяць) і ті робили ту саму роботу дистанційно з Філіппін, але за менші гроші

Тому скажемо, капітана (бухгалтера) з окладом 60 тис грн, може замінити
будь-хто з цивільних бухгалтерів з окладом 30к гривен

чекаю бухгалтерш філіпінок на аутсорс з окладом 30к
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:04

Залужний:
Умови не стають кращими»: Залужний підтримав припинення війни без «повної перемоги» над росією.

«Ми прагнемо повної перемоги – розпаду російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового припинення війни (на роки), це поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, реформи, відновлення, економічне зростання, повернення громадян».
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:10

повернення

  Xenon написав:Залужний:
Умови не стають кращими»: Залужний підтримав припинення війни без «повної перемоги» над росією.

«Ми прагнемо повної перемоги – розпаду російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового припинення війни (на роки), це поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, реформи, відновлення, економічне зростання, повернення громадян».


Зображення
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:13

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:-----------------------------
ЛАД
Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших.
Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады.
У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию.
А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.
-----------------------------
Це шлях в нікуди в умовах довгої масової війни. В першій світовій був досвід створення штурмових підрозділів . Но так вимиваються люди, які ведуть за собою, з звичайної піхоти. Плюс ці люди після війни стали групами на яких кристалізувались бойові крила фашистських партій. Збирати докупи героїв затія небезпечна. :lol:

Так я примерно о том же.
И, главное, войну этими подразделениями не выиграешь.
А сделать такой всю армию не получится.
Но после войны будут рассказывать об "ударе в спину"

наскільки пригадую, посил був про "насильно мобілізованими", але ЛАД і ко завели пісню про "нацикофашиків"
Посыл был.
Но я понял бы ваши претензии, если бы они набрали каких-то добровольцев с улицы.
Но нет.
Они набрали новый состав бригады не за счёт какого-то рекрутинга в любой форме, а за счёт селекции среди "переляканих людей", "бусифицированных" ТЦК. Просто отсеивали "шлак" и отбирали лучших из того, что им предоставили "на полігоні". Остальные ("шлак") достались другим бригадам, у которых такой возможности не было.
И речь не о "нацикофашиках", а о возможности появления их в будущем в случае поражения или "несправедливого мира".
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:31

Мрії збуваються

flyman


чекаю бухгалтерш філіпінок на аутсорс з окладом 30к


Щоб 140 дол брати з 30к ..
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:31

  prodigy написав:
сучасна церква(с США) в найкращому варіанті-це клуб по інтересам, чи робить вона щось погане? на 99% ні, робить корисні справи для людей

те, що існує на території колишнього совка(Україна, рф), я би навіть церквою не назвав (тим більше упц/рпц), яка ціль їх діяльності?
ну так берете умовного "стерненка" і "притулу" патріархами і вперед робити добрі діла.
Хто заважає? Не лізьте туди куди вас не просять.


  ЛАД написав:
Они набрали новый состав бригады не за счёт какого-то рекрутинга в любой форме, а за счёт селекции среди "переляканих людей", "бусифицированных" ТЦК. Просто отсеивали "шлак" и отбирали лучших из того, что им предоставили "на полігоні". Остальные ("шлак") достались другим бригадам, у которых такой возможности не было.
И речь не о "нацикофашиках", а о возможности появления их в будущем в случае поражения или "несправедливого мира".

Тут програшу мало.
Запрос на штурмовиків в політиці зявляється не від сприймання народом результатів війни.
Головне це погіршення матеріального положення мас і формування низового спротиву еліті.
Але поки в Україні нема лівих течій і навіть нема діючих профспілок, націонал соціалізму теж не буде.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:57

  Banderlog написав:.............
  ЛАД написав:
Они набрали новый состав бригады не за счёт какого-то рекрутинга в любой форме, а за счёт селекции среди "переляканих людей", "бусифицированных" ТЦК. Просто отсеивали "шлак" и отбирали лучших из того, что им предоставили "на полігоні". Остальные ("шлак") достались другим бригадам, у которых такой возможности не было.
И речь не о "нацикофашиках", а о возможности появления их в будущем в случае поражения или "несправедливого мира".

Тут програшу мало.
Запрос на штурмовиків в політиці зявляється не від сприймання народом результатів війни.
Головне це погіршення матеріального положення мас і формування низового спротиву еліті.
Але поки в Україні нема лівих течій і навіть нема діючих профспілок, націонал соціалізму теж не буде.

погіршення матеріального положення мас і формування низового спротиву еліті после войны вполне вероятно. Если прекратится помощь Запада и в зависимости от послевоенной политики.
Наличие левых течений не обязательно, спротив вполне могут использовать и правые. Да и просто люди элиты, рвущиеся к власти. И национал-социализм не единственный вариант.

P.s. По церквям-памятникам архитектуры.
1. Далеко не все церкви являются памятниками архитектуры. Их как раз немного.
2. Очень многие памятники архитектуры благополучно находятся в частной собственности. Единственное требование к владельцам - поддерживать их в нормальном состоянии и не нарушать их внешний вид.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:02

селекція та відбір

  ЛАД написав:Посыл был.
Но я понял бы ваши претензии, если бы они набрали каких-то добровольцев с улицы.
Но нет.
Они набрали новый состав бригады не за счёт какого-то рекрутинга в любой форме, а за счёт селекции среди "переляканих людей", "бусифицированных" ТЦК. Просто отсеивали "шлак" и отбирали лучших из того, что им предоставили "на полігоні". Остальные ("шлак") достались другим бригадам, у которых такой возможности не было.
И речь не о "нацикофашиках", а о возможности появления их в будущем в случае поражения или "несправедливого мира".

З такою логікою (селекція та відбір - це справа сатаністів), умовні ОМОН, Альфа, спецрозділи ГУР і т.д. і т.п. готові їх розсадники і їх треба ліквідувати якогомого скоріше (те саме стосується MAANG як гніздо технофашизму)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 лис, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
