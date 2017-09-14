RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16041160421604316044>
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:32

  _hunter написав:Квалификация меняется ;)


кваліфікація на вбивство чи геноцид не залежить від кількості підтверджених вбитих. нема такого що 9999 трупів це кежуал вбивство, а 10000+ це вже геноцид. кваліфікація іде від мотивів та способів убивства.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6445
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:34

  trololo написав:
  andrijk777 написав:А ви коли про 33/37 рік взнали, вчора чи сьогодні? А що вони звірі то коли до вас це дійшло? Чому ви не закликали окопи копати в 2021?
А то таке враження що ви вчора проснулись. Рвете на собі сорочку за Україну. А де ви були 35 років?
Не конкретно ви, звичайно, а тип людей, типу вас.

Якщо таких Героїв, як ви багато, то я думаю Україні нічого взагалі хвилюватись, ви її захистите проти звірів. :D


Знову перехід на звинувачення українців у російських злочинах. про 33 і 37 рік я взнав від своїх дідусів і бабусь. чому у вас постійно всі погані, крім 3,14***?

Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.
Точно песікот сидить на цій учотці. Треба банити напевно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7064
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:39

  andrijk777 написав:Логіка дуже проста - навіщо йому нападати ще раз, набагато вигідніше не закінчувати цю війну.


він зупинить інтенсивність бойових дій, коли умови такої зупинки будуть вигіднішими для наступного нападу. можна просто проаналізувати логіку нападу на крим та словянськ в 2014 та грузію 2008.

він зараз не зупиняється тому, що ніхто йому не погрожує погіршенням умов на яких прийдеться зупинятись пізніше. знаєте шо таке трейлінг стоп лосс або трейлінг тейк профіт?. поки що знаходиться в позиції і вичікує, бо нема перспектив зміни тренду (ну або йому вважається що нема)
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6445
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:44

  trololo написав:кількість підтверждених убитих ніяк не зменшує факт злочину. наприклад в маріуполі 3,14*** вбили більше 20 тис цивільних, дехто каже то 100 тис. але підтверждень нема і на 1000 бо окуповано

Такое есть
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 35047&z=12
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:45

  andrijk777 написав:[
Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.


у відповідь на обговорення російських злочинів ви звинуватили українців, що не так проголосували, не копали окопи та інше бла бла. це просто перекладення відповідальності. пуйло і кацапи не мали і ніколи не могли мати ніяких виправдань для початку цієї війни. це база. без якої все зводиться до того що "так вам (нам) і надо"
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6445
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:47

  alex_dvornichenko написав:
  trololo написав:кількість підтверждених убитих ніяк не зменшує факт злочину. наприклад в маріуполі 3,14*** вбили більше 20 тис цивільних, дехто каже то 100 тис. але підтверждень нема і на 1000 бо окуповано

Такое есть
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 35047&z=12


дуже важлива робота все це фіксувати у цифрі. сподіваюсь кожен убитий цивільний в херсоні чи де інде теж обліковується. може прийде АІ до влади, спитає 3,14*** (на людей вже надій нема)
Востаннє редагувалось trololo в Сер 03 гру, 2025 17:50, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6445
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:52

  trololo написав:
якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей :D а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.

шахматіст

Тут я з пуйлом согласєн. Хто хоче хай лишається на контракт для решти демобілізація. Чи нам за щось пожизнєнно дали?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:53

  trololo написав:
  andrijk777 написав:[
Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.


у відповідь на обговорення російських злочинів ви звинуватили українців, що не так проголосували, не копали окопи та інше бла бла. це просто перекладення відповідальності. пуйло і кацапи не мали і ніколи не могли мати ніяких виправдань для початку цієї війни. це база. без якої все зводиться до того що "так вам (нам) і надо"

Песікот 2.0 або сам песікот, це вже очевидно. Той постійно співав що то путін у всьому винен. :D

Ні, я не звинувачую українців, я звинувачую конкретно вас!
Чому ви ці злочини обговорюєте зараз а не обговорювали 35 років раніше?
Нагадаю вам що Комуністична партія, яка і влаштувала Голодомор, набирала в Українському парламенті більшість у свій час!!! - це ФАКТ.
Розжую цей факт: він означає що величезна кількість українців(фактично більше половини) в умовному 2000 не вважали це злочином/не вважали що у цьому винні комуністи/не вважали росіян звірями. Вони не винні, вони так вважали.

Тому я і питаю - ви коли проснулись - вчора чи сьогодні?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 03 гру, 2025 18:03, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7064
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:55

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Логіка дуже проста - навіщо йому нападати ще раз, набагато вигідніше не закінчувати цю війну.

......
він зараз не зупиняється тому, що ніхто йому не погрожує погіршенням умов на яких прийдеться зупинятись пізніше. знаєте шо таке трейлінг стоп лосс або трейлінг тейк профіт?. поки що знаходиться в позиції і вичікує, бо нема перспектив зміни тренду (ну або йому вважається що нема)

Ааа... Ну т.е. Покровск - уже Контр-Наступили? - или о каком тренде речь идет?
_hunter
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 18:54

Заметать скандальные следы вчерашних "переговоров", разумеется, выпустили Пескова. Он мастер напускать "туман в тему" и владеет языком абсолютной лжи не хуже самого путина.
Впрочем, русские стали гораздо наглее. Пупс-переросток Дмитриев почти сморкается в Уиткоффа. Ушаков, поводя тяжелым, как окорок, наливным рылом, "забывает" имена американцев, маркируя их, как "эти два человека".
Не удивительно.
Страх перед Трампом и США почти испарился.
Главная и единственная ставка русских -на мягкотелость и нерешительность Запада.
Сейчас они выяснили, что вся громыхучесть Трампа -такая же бутафория, как и позы Макрона.
Но полной уверенности в том, что противник безвреден у Кремлевских людоедов еще нет, поэтому они готовы сыграть еще парочку переговорных спектаклей.

Весь рассчет путина только на бесхребетность мировых "лидеров". Сам себя он чувствует насильником-рецидивистом в институте благородных девиц.
(Невзоров)

После посещения Кремля, Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским.
▪️Путин опоздал на встречу с Уиткоффом и Кушнером на три часа.(Невзоров)

Потім х... 5 годин про печенегів/половців і рюрика запрягав, до американці на заснулт
prodigy
 
Повідомлень: 12926
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16041160421604316044>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 164088
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 360477
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1053395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10181)
03.12.2025 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.