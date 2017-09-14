кваліфікація на вбивство чи геноцид не залежить від кількості підтверджених вбитих. нема такого що 9999 трупів це кежуал вбивство, а 10000+ це вже геноцид. кваліфікація іде від мотивів та способів убивства.
andrijk777 написав:А ви коли про 33/37 рік взнали, вчора чи сьогодні? А що вони звірі то коли до вас це дійшло? Чому ви не закликали окопи копати в 2021? А то таке враження що ви вчора проснулись. Рвете на собі сорочку за Україну. А де ви були 35 років? Не конкретно ви, звичайно, а тип людей, типу вас.
Якщо таких Героїв, як ви багато, то я думаю Україні нічого взагалі хвилюватись, ви її захистите проти звірів.
Знову перехід на звинувачення українців у російських злочинах. про 33 і 37 рік я взнав від своїх дідусів і бабусь. чому у вас постійно всі погані, крім 3,14***?
Ну де в мене таке є???????? Якісь звинувачення на пустому місці. Точно песікот сидить на цій учотці. Треба банити напевно.
andrijk777 написав:Логіка дуже проста - навіщо йому нападати ще раз, набагато вигідніше не закінчувати цю війну.
він зупинить інтенсивність бойових дій, коли умови такої зупинки будуть вигіднішими для наступного нападу. можна просто проаналізувати логіку нападу на крим та словянськ в 2014 та грузію 2008.
він зараз не зупиняється тому, що ніхто йому не погрожує погіршенням умов на яких прийдеться зупинятись пізніше. знаєте шо таке трейлінг стоп лосс або трейлінг тейк профіт?. поки що знаходиться в позиції і вичікує, бо нема перспектив зміни тренду (ну або йому вважається що нема)
trololo написав:кількість підтверждених убитих ніяк не зменшує факт злочину. наприклад в маріуполі 3,14*** вбили більше 20 тис цивільних, дехто каже то 100 тис. але підтверждень нема і на 1000 бо окуповано
andrijk777 написав:[ Ну де в мене таке є???????? Якісь звинувачення на пустому місці.
у відповідь на обговорення російських злочинів ви звинуватили українців, що не так проголосували, не копали окопи та інше бла бла. це просто перекладення відповідальності. пуйло і кацапи не мали і ніколи не могли мати ніяких виправдань для початку цієї війни. це база. без якої все зводиться до того що "так вам (нам) і надо"
trololo написав: якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.
шахматіст
Тут я з пуйлом согласєн. Хто хоче хай лишається на контракт для решти демобілізація. Чи нам за щось пожизнєнно дали?
andrijk777 написав:[ Ну де в мене таке є???????? Якісь звинувачення на пустому місці.
у відповідь на обговорення російських злочинів ви звинуватили українців, що не так проголосували, не копали окопи та інше бла бла. це просто перекладення відповідальності. пуйло і кацапи не мали і ніколи не могли мати ніяких виправдань для початку цієї війни. це база. без якої все зводиться до того що "так вам (нам) і надо"
Песікот 2.0 або сам песікот, це вже очевидно. Той постійно співав що то путін у всьому винен.
Ні, я не звинувачую українців, я звинувачую конкретно вас! Чому ви ці злочини обговорюєте зараз а не обговорювали 35 років раніше? Нагадаю вам що Комуністична партія, яка і влаштувала Голодомор, набирала в Українському парламенті більшість у свій час!!! - це ФАКТ. Розжую цей факт: він означає що величезна кількість українців(фактично більше половини) в умовному 2000 не вважали це злочином/не вважали що у цьому винні комуністи/не вважали росіян звірями. Вони не винні, вони так вважали.
Тому я і питаю - ви коли проснулись - вчора чи сьогодні?
andrijk777 написав:Логіка дуже проста - навіщо йому нападати ще раз, набагато вигідніше не закінчувати цю війну.
...... він зараз не зупиняється тому, що ніхто йому не погрожує погіршенням умов на яких прийдеться зупинятись пізніше. знаєте шо таке трейлінг стоп лосс або трейлінг тейк профіт?. поки що знаходиться в позиції і вичікує, бо нема перспектив зміни тренду (ну або йому вважається що нема)
Ааа... Ну т.е. Покровск - уже Контр-Наступили? - или о каком тренде речь идет?
Заметать скандальные следы вчерашних "переговоров", разумеется, выпустили Пескова. Он мастер напускать "туман в тему" и владеет языком абсолютной лжи не хуже самого путина. Впрочем, русские стали гораздо наглее. Пупс-переросток Дмитриев почти сморкается в Уиткоффа. Ушаков, поводя тяжелым, как окорок, наливным рылом, "забывает" имена американцев, маркируя их, как "эти два человека". Не удивительно. Страх перед Трампом и США почти испарился. Главная и единственная ставка русских -на мягкотелость и нерешительность Запада. Сейчас они выяснили, что вся громыхучесть Трампа -такая же бутафория, как и позы Макрона. Но полной уверенности в том, что противник безвреден у Кремлевских людоедов еще нет, поэтому они готовы сыграть еще парочку переговорных спектаклей.
Весь рассчет путина только на бесхребетность мировых "лидеров". Сам себя он чувствует насильником-рецидивистом в институте благородных девиц.
(Невзоров)
После посещения Кремля, Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским. ▪️Путин опоздал на встречу с Уиткоффом и Кушнером на три часа.(Невзоров)
Потім х... 5 годин про печенегів/половців і рюрика запрягав, до американці на заснулт