Додано: Нед 07 гру, 2025 16:16

холява написав: НІ, НЕ ВИБІРКОВО .

Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили .... НІ, НЕ ВИБІРКОВО .Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....

холява написав: НІ.НІ .

Дочка то зрозуміло , жінка є жінка .

НІ.НІ .Дочка то зрозуміло , жінка є жінка .

fox767676 написав: достало это лицемирие

"Украина понадусе, но детишек лучше подстраховать" достало это лицемирие"Украина понадусе, но детишек лучше подстраховать"

Ну, ОК. "Усі, так усі". В принципі, я не проти, якщо якісь заходи стосуються усіх, а не залежать від віку чи статі чи інших штучних ознак. Стосовно "виправдано" - судді хто? Чим Ви відрізняєтесь від росіян? Тим, що пишите українською? А людожерства і ненависті до людей у Вас стільки ж.В будь-якому випадку, концептуально я з Вами не згоден. Україні потрібні люди. Ми ще будемо вблагати, щоб вони повернулись.ТАК. ТАК. Питати з усіх. У нас однакові права. Що означає "жінка є жінка"? Ви бандитку при владі бачите чи ні?Хто такі "хлопаки" і чому вони Вам чи Вашим донькам щось винні? І де Ваші племінники?Я вчера получил порцию лицемерия от своей университетской подруги. Мы говорили о мобилизации. Я говорил, что мобилизация - зло и форма рабства. Собственно, что я и тут пишу. Она стала кричать о том, что без мобилизации мы станем частью россии (вполне возможно). Но сына она вывезла до его 18-летия. То есть, какие-то другие, абстрактные, мужчины должны всё бросить и пойти защищать то, что важно для неё и Холявы, но не они сами или их близкие. Все они - fler...