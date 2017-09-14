Додано: Нед 07 гру, 2025 22:07

ЛАД написав: Если вы не видите разницы между мужчиной и женщиной, то это не мои проблемы.

Если всерьёз воспринимать этот аргумент (и ограничиваться только им), тогда всех женщин надо принудительно отправлять на ДЛК (демографічно-лікувальну комісію), встановлювати придатність-непридатність, і придатним виписувати "демографічне розпорядження" - народити дитину не пізніше зазначеної дати. І, звісно, ніякого вільного виїзду за кордон, навіть якщо розпорядження не видане. По вулиці пересуватись виключно із смартфоном з встановленим додатком "Населення+" і щоб ніяких порушень демографічного обліку, інакше в бусік і на штучне запліднення.От тоді можна про рівноправ'я якось казати. Інакше "вони можуть народжувати" -- не аргумент. Можуть, але не хочуть, і при цьому вільні як птахи. Чоловіки теж можуть воювати. Але коли вони не хочуть, це чомусь іншу реакцію з боку держави викликає.При цьому всьому я зовсім не за те, щоб жінок примусово відправляти на бойові позиції. Я розумію, що це просто не ефективно, це тільки призведе до підвищення втрат та зниження бойових спроможностей підрозділів. Але це не повинно означати, що їм тоді зовсім не потрібно приймати участь в обороні. Просто держава повинна була продумати, як саме, крім чергування на бойових позиціях, можна задіяти жінок. Я не знаю в деталях, як побудована оборона, і можу тільки припустити, але не порадити, що є певні посади, особливо в тилових підрозділах, які здатні займати жінки, чи брати участь в якихось інфраструктурних проектах, та тими ж водіями подалі від фронту працювати -- це все вони можуть. Багато хто, я так думаю, що і беруть участь. Але не всі, і виключно за власним бажанням.Але це теж ще не вся проблема. Жінки -- не єдина категорія, яка звільнена від обов'язків із захисту батькивщини, тут про це теж багато говорили (не про дітей з пенсіонерами, звісно).