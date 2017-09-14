Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:22

Water написав: Я вас питав за людей з Херсону, їх вже кудись евакуювали, чи на півдні тепло, чи нуїхнафіг, чи спасеніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх? Я вас питав за людей з Херсону, їх вже кудись евакуювали, чи на півдні тепло, чи нуїхнафіг, чи спасеніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх?

Роспропаганда ділила українців на сорти без особливого успіху, а от по-справжньому поділити українців на сорти вдалося саме зеленій владі. І поділ проходить просто по межі окупації. Від війни постраждали багато всюди, але є постраждалі першого сорту, це ті, чиє нерухоме майно зруйновано або отримало пошкодження на підконтрольних або звільнених територіях. Для них існують програми підтримки на ремонт, відбудову або придбання іншого житла. Може й не для всіх доступні, і не на всіх вистачає, але люди можуть подати заявку, і хтось щось отримує. Є другий сорт: це ті, чиє житло зруйноване на окупованих територіях. Такі також на щось мають право, але поки що суто теоретично, бо будь-яка спроба звернутися до такої допомоги наразі закінчується відповідю, що на вказаних територіях неможливо обстежити стан житла і надати відповідні документи, а без цього ніякі компенсації отримати неможливо, і навіть зареєструвати такі заявки неможливо. І є третій сорт -- хто виїхав з окупованої території, не втративши там житло. Про таких взагалі ніколи не згадують, і нічого не пропонують навіть теоретично. Хоча ці люди знаходяться в тому ж самому становищі, що і ті, хто житло втратили. Користі з нього ніякої. Постраждалим другого і третього сортів держава колись виплачувала якісь копійки допомоги як тимчасово переміщеним особам, але невдовзі і ці виплати скасували.Але у всіх першосотрних, і тіх, кого взагалі не зачепило, є стійке враження, що держава переселенців забезпечує всім необхідним, і вони вже отримали і житло, і компенсації, і допомогу їм дають. Я навіть повірити не міг, що хтось може бути такої високої думки про цю державу, коли мені це розповідали.До речі, ОПИТУВАННЯ - питання до тих, хто не з окупованих територій. Хто в курсі, що за зруйноване в окупації житло постраждалі не те, що жодної копійки не отримали компенсації, а навіть не можуть цю подію зареєструвати, щоб хоч до якоїсь там черги потрапити?