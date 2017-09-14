fler написав:Мико зі світлом вже понад добу. Мабуть тимчасово, але...
Парасолька?
Ні, трансформатори, які чекали свого часу на задньому дворі)))
У вас электроэнергия добывается шахтёрами из трансформаторов 330/110/25КВ с заднего проходу? Этож где вы вообще читать и писать учились? Наверно пригодятся вам этой зииой и меховые стринги и умение разводить костёр у зале пентхауса из паркета и томиков любимых Достоевских и Есениных
budivelnik написав:.......... Тобто їх не переробляють - бо там нічого переробляти
Свинець ви мабуть спеціально сховали за Pb, сподіваючись що читачі теж прогулювали шкільні уроки хімії. Мідь - теж не надто "безпечний" елемент для складування на сміттєзвалищі без належної переробки/утилізації. Але це справді дрібниці - з дуже великою ймовірністю "відпрацьовану панель" таки розкурочать і здадуть Cu/Sn/Pb на металолом.
А от Кадмій, про який ви зовсім "забули" - 5–10г Cd/м² в найдешевших панелях типу тих якими ви тут постійно хвалитесь - дуже сподіваюсь що ви будете послідовними та прикопувамите "відпрацьовані панелі" десь на власній ділянці біля вашого енергоефективного будинку.
В той же статье есть и такая фраза:
Если замена энергоблоков произойдет в соответствии с прогнозами нашей статистической модели, то за четыре года может образоваться в 50 раз больше отходов, чем ожидает IRENA. Эта цифра составляет около 315 000 метрических тонн отходов... Какими бы тревожными ни были эти статистические данные, они, возможно, не в полной мере отражают масштаб кризиса, поскольку наш анализ ограничивается установками в жилых домах. С учетом коммерческих и промышленных панелей масштабы замены могут быть намного, намного больше. При текущих мощностях переработка одной панели обходится примерно в 20–30 долларов. Отправка той же панели на свалку обойдется всего в 1–2 доллара.
британські учоні щось придумають, "енергоефективні домікі Маска" чи ще що робити для аборигенів, вирішення одної проблеми створює іншу проблему, не вперше і не востаннє, як кажуть "є речі важливіше чим мир"
У вас электроэнергия добывается шахтёрами из трансформаторов 330/110/25КВ с заднего проходу?
З заднього проходу лише метан, тобі просто не видно без дзеркала добуток А з е/е проблема зараз не виробити, блоки АЕС притушили навмисно. Проблема якраз в трансформації щоб підняти до високих вольтів, доставити , а потім понизити вольти біля будинку Флер.
При текущих мощностях переработка одной панели обходится примерно в 20–30 долларов. Отправка той же панели на свалку обойдется всего в 1–2 доллара.
Враховуючи на яку суму (в дол) панель виробляє е/е за кілька років, це не принципово. Сума окупна. Перейшли ж з одноразових поліетиленових пакетиків за копійки, на пакетики «за гривні» , бо вони з крохмалю. І так щодня і багато. І в масштабах хочаб 1 міста. А країни. А за роки. А тут разово. «Інші» джерела енергії ще шкідливіші. Палити нафту (нафтопродукти) , вугілля. Постійна шкода.
Shaman написав:......... Тут згоден, тільки не розвиток а сповільниться падіння. Но виїзд населення продовжиться. Де я писав про мігрантів? Це лякалки от шоколадного. Звідки мігранти? З білорусії?
тут люблять розповідати про мільйони бангладешців. я навіть знайшов першоджерело, де писали, що хтось запросив дозвіл для бангладешців (гадаю через національність власників бізнесу), а роздмухали... особисто може й ні, але дві лякалки як не дивно йдуть поруч...[/quote]Мне как-то не очень удобно объяснять экономисту элементарные вещи. После войны будут обе эти ситуации, но не одновременно. 1. С разу после войны вполне реальна безработица. И, возможно, высокая. Причины - массовая демобилизация и сокращение военного производства. Сами понимаете, об оборонке у меня никаких данных нет. Не знаю, сколько и на каких производствах занято людей. Но чисто для примера - миллионы дронов будут не нужны, производство будет сокращено. + возврат какого-то количества беженцев (думаю, немалого). И производство невозможно моментально расширить, чтобы занять людей. На это нужно время. 2. Восстанавливать нужно очень много. И создавать новое. После какого-то периода адаптации к миру начнутся большие работы по восстановлению и людей будет не хватать. Вот тут потребуются миллионы мигрантов. Не знаю, как это будет - гастарбайтеры или мигранты. Это будет зависеть как от политических решений, так и от экономических возможностей.
ЛАД написав:А зачем перерабатывать мусор? Проще засрать Украину отходами.
В принципі, це непогана бізнес ідея- за гроші перероблять сонячні панелі. Це зразу будуть гранти на обладнання. Додатковий дохід від продажу скла, алюмінію, міді, срібла. Очикується до 2030 року 78 мільйонів тонн непридатних сонячних панелей. Тобто, такий бізнес без сировини точно не залишиться.
ЛАД написав:2. Восстанавливать нужно очень много. И создавать новое. После какого-то периода адаптации к миру начнутся большие работы по восстановлению и людей будет не хватать. Вот тут потребуются миллионы мигрантов. Не знаю, как это будет - гастарбайтеры или мигранты. Это будет зависеть как от политических решений, так и от экономических возможностей.
Це залежить від того, шо ви зібрались відновлювать.
Shaman написав:бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.
на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? бо в розвинених країнах ніхто не чекає... зараз всі вже звикли умовах в ЄС, й забувають, що це виняток - українцям надали дуже гарні умови - після війни це відмінять...
Ехали, но не массово. И да, "після війни це (дуже гарні умови) відмінять. Но если нас действительно примут в ЕС, то поедут массово, особенно, молодёжь, как это произошло у прибалтов и тех же поляков.
..... взагалі в цьому віці треба отримувати вищу освіту. й отримати її за кордоном не так легко, особливо якщо тільки виїхав - в першу чергу через мову. та й навіть якщо освіта безкоштовна то 500-1000 євро на місяць на проживання потрібно. атк тоді краще освіту отримувати тут - а далі буде видно.
1. Совсем не обязательно всем "отримувати вищу освіту". 2. Выучить язык в молодости не такая уж проблема. Тем более, по-моему, сегодня молодёжь знает английский получше, чем в моё время после школы. 3. Очень многие студенты в Германии не тянут деньги "на проживання" с родителей, а зарабатывают сами. Знаю примеры. Не пойму, у вас совсем нет знакомых за границей или вы просто занимаетесь пропагандой? 4. Освіту краще отримувати за границей - потом не будет проблем с признанием дипломов. Да и вообще, местный диплом воспринимается лучше, чем украинский.
низькокваліфіковані кадри - якраз навпаки такі живуть десь, й не обов'язково в обласному центрі - вантажников в АТБ можна й в райцентрі працювати. й ще раз - з мінімалки квартиру НЕ КУПИШ - й за кордоном теж. там місцеві з роботою далеко не всі можуть собі дозволити. й громадянство - а чи нададуть, ох не певен.
Десь живуть. І якось живуть. Но вантажником в местном аналоге АТБ можно работать и там. В золоте купаться не будешь, но жить будешь даже в аренде получше, чем здесь. А вот у детей будут перспективы явно получше. А громадянство сильно нужно? Без него никак? Хотя при желании через сколько-то лет проживания и работы наверняка получишь.
й головне, агітують за еміграцію ті, які чомусь або в Україні, або за кордоном, но повернуться як тільки закінчиться війна. ЛАД - чого ти не емігрував в 90 роки. все я кти кажеш - роботи немає, всі кордони відкриті? та й зараз - не всі ж родичі виїхали. а чого? вікно можливості потрапити до Німеччини скоро зачиниться. тому слухати прогнози, які кажуть одне, а роблять по-іншому - таке собі.
Не выехал. По разным причинам. В частности, потому что не хотел уезжать от дочки. Но и потому, что верил в "светлое будущее Украины". Не ожидал, что придётся жить в таком бардаке. И, к сожалению, дочку вырастил патриоткой. Тоже верит в "светлое будущее и не хочет уезжать из Украины.
а чого всі так про еміграцію - бо це зайва можливість накинути як погано в Україні, а далі буде ще гірше. й зараз в країні війна, коли війна закінчиться, все буде зовсім по-іншому.
"буде по-іншому" Чем сегодня, во время войны. Но 30 лет жили без войны, а хорошо что-то не стало. Какие основания для уверенности, что будет иначе? Кроме "веры"?