RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16184161851618616187
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 23:44

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Мико зі світлом вже понад добу. Мабуть тимчасово, але... :roll:

Парасолька?

Ні, трансформатори, які чекали свого часу на задньому дворі))) :wink:

У вас электроэнергия добывается шахтёрами из трансформаторов 330/110/25КВ с заднего проходу? Этож где вы вообще читать и писать учились?
Наверно пригодятся вам этой зииой и меховые стринги и умение разводить костёр у зале пентхауса из паркета и томиков любимых Достоевских и Есениных
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5521
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 23:47

  candle645 написав:
  budivelnik написав:..........
Тобто їх не переробляють - бо там нічого переробляти

Свинець ви мабуть спеціально сховали за Pb, сподіваючись що читачі теж прогулювали шкільні уроки хімії.
Мідь - теж не надто "безпечний" елемент для складування на сміттєзвалищі без належної переробки/утилізації.
Але це справді дрібниці - з дуже великою ймовірністю "відпрацьовану панель" таки розкурочать і здадуть Cu/Sn/Pb на металолом.

А от Кадмій, про який ви зовсім "забули" - 5–10г Cd/м² в найдешевших панелях типу тих якими ви тут постійно хвалитесь - дуже сподіваюсь що ви будете послідовними та прикопувамите "відпрацьовані панелі" десь на власній ділянці біля вашого енергоефективного будинку.
В той же статье есть и такая фраза:
Если замена энергоблоков произойдет в соответствии с прогнозами нашей статистической модели, то за четыре года может образоваться в 50 раз больше отходов, чем ожидает IRENA. Эта цифра составляет около 315 000 метрических тонн отходов...
Какими бы тревожными ни были эти статистические данные, они, возможно, не в полной мере отражают масштаб кризиса, поскольку наш анализ ограничивается установками в жилых домах. С учетом коммерческих и промышленных панелей масштабы замены могут быть намного, намного больше.
При текущих мощностях переработка одной панели обходится примерно в 20–30 долларов. Отправка той же панели на свалку обойдется всего в 1–2 доллара.
https://hbr.org/2021/06/the-dark-side-of-solar-power. Возможно, сегодня цены уже другие.
А зачем перерабатывать мусор? Проще засрать Украину отходами. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:02

британські учоні

  ЛАД написав:
  candle645 написав:
  budivelnik написав:..........
Тобто їх не переробляють - бо там нічого переробляти

Свинець ви мабуть спеціально сховали за Pb, сподіваючись що читачі теж прогулювали шкільні уроки хімії.
Мідь - теж не надто "безпечний" елемент для складування на сміттєзвалищі без належної переробки/утилізації.
Але це справді дрібниці - з дуже великою ймовірністю "відпрацьовану панель" таки розкурочать і здадуть Cu/Sn/Pb на металолом.

А от Кадмій, про який ви зовсім "забули" - 5–10г Cd/м² в найдешевших панелях типу тих якими ви тут постійно хвалитесь - дуже сподіваюсь що ви будете послідовними та прикопувамите "відпрацьовані панелі" десь на власній ділянці біля вашого енергоефективного будинку.
В той же статье есть и такая фраза:
Если замена энергоблоков произойдет в соответствии с прогнозами нашей статистической модели, то за четыре года может образоваться в 50 раз больше отходов, чем ожидает IRENA. Эта цифра составляет около 315 000 метрических тонн отходов...
Какими бы тревожными ни были эти статистические данные, они, возможно, не в полной мере отражают масштаб кризиса, поскольку наш анализ ограничивается установками в жилых домах. С учетом коммерческих и промышленных панелей масштабы замены могут быть намного, намного больше.
При текущих мощностях переработка одной панели обходится примерно в 20–30 долларов. Отправка той же панели на свалку обойдется всего в 1–2 доллара.
https://hbr.org/2021/06/the-dark-side-of-solar-power. Возможно, сегодня цены уже другие.
А зачем перерабатывать мусор? Проще засрать Украину отходами. :mrgreen:

британські учоні щось придумають, "енергоефективні домікі Маска" чи ще що робити для аборигенів,
вирішення одної проблеми створює іншу проблему,
не вперше і не востаннє,
як кажуть "є речі важливіше чим мир"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41803
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:07

барабашов

У вас электроэнергия добывается шахтёрами из трансформаторов 330/110/25КВ с заднего проходу?


З заднього проходу лише метан, тобі просто не видно без дзеркала добуток
А з е/е проблема зараз не виробити, блоки АЕС притушили навмисно. Проблема якраз в трансформації щоб підняти до високих вольтів, доставити , а потім понизити вольти біля будинку Флер.
Hotab
 
Повідомлень: 17338
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:11

ЛАД

При текущих мощностях переработка одной панели обходится примерно в 20–30 долларов. Отправка той же панели на свалку обойдется всего в 1–2 доллара.


Враховуючи на яку суму (в дол) панель виробляє е/е за кілька років, це не принципово. Сума окупна. Перейшли ж з одноразових поліетиленових пакетиків за копійки, на пакетики «за гривні» , бо вони з крохмалю.
І так щодня і багато. І в масштабах хочаб 1 міста. А країни. А за роки.
А тут разово.
«Інші» джерела енергії ще шкідливіші. Палити нафту (нафтопродукти) , вугілля. Постійна шкода.
Hotab
 
Повідомлень: 17338
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:19

  Shaman написав:.........
Тут згоден, тільки не розвиток а сповільниться падіння. Но виїзд населення продовжиться. Де я писав про мігрантів? Це лякалки от шоколадного. Звідки мігранти? З білорусії? :lol:

тут люблять розповідати про мільйони бангладешців. я навіть знайшов першоджерело, де писали, що хтось запросив дозвіл для бангладешців (гадаю через національність власників бізнесу), а роздмухали... :lol: особисто може й ні, але дві лякалки як не дивно йдуть поруч...[/quote]Мне как-то не очень удобно объяснять экономисту элементарные вещи.
После войны будут обе эти ситуации, но не одновременно.
1. С разу после войны вполне реальна безработица. И, возможно, высокая.
Причины - массовая демобилизация и сокращение военного производства. Сами понимаете, об оборонке у меня никаких данных нет. Не знаю, сколько и на каких производствах занято людей.
Но чисто для примера - миллионы дронов будут не нужны, производство будет сокращено.
+ возврат какого-то количества беженцев (думаю, немалого).
И производство невозможно моментально расширить, чтобы занять людей. На это нужно время.
2. Восстанавливать нужно очень много. И создавать новое.
После какого-то периода адаптации к миру начнутся большие работы по восстановлению и людей будет не хватать. Вот тут потребуются миллионы мигрантов. Не знаю, как это будет - гастарбайтеры или мигранты. Это будет зависеть как от политических решений, так и от экономических возможностей.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:28

  ЛАД написав:А зачем перерабатывать мусор? Проще засрать Украину отходами. :mrgreen:

В принципі, це непогана бізнес ідея- за гроші перероблять сонячні панелі.
Це зразу будуть гранти на обладнання. Додатковий дохід від продажу скла, алюмінію, міді, срібла. Очикується до 2030 року 78 мільйонів тонн непридатних сонячних панелей. Тобто, такий бізнес без сировини точно не залишиться.
Water
 
Повідомлень: 3690
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:31

  ЛАД написав:2. Восстанавливать нужно очень много. И создавать новое.
После какого-то периода адаптации к миру начнутся большие работы по восстановлению и людей будет не хватать. Вот тут потребуются миллионы мигрантов. Не знаю, как это будет - гастарбайтеры или мигранты. Это будет зависеть как от политических решений, так и от экономических возможностей.

Це залежить від того, шо ви зібрались відновлювать.
Water
 
Повідомлень: 3690
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:49

  Shaman написав:бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.

на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? бо в розвинених країнах ніхто не чекає... зараз всі вже звикли умовах в ЄС, й забувають, що це виняток - українцям надали дуже гарні умови - після війни це відмінять...
Ехали, но не массово.
И да, "після війни це (дуже гарні умови) відмінять.
Но если нас действительно примут в ЕС, то поедут массово, особенно, молодёжь, как это произошло у прибалтов и тех же поляков.

..... взагалі в цьому віці треба отримувати вищу освіту. й отримати її за кордоном не так легко, особливо якщо тільки виїхав - в першу чергу через мову. та й навіть якщо освіта безкоштовна то 500-1000 євро на місяць на проживання потрібно. атк тоді краще освіту отримувати тут - а далі буде видно.
1. Совсем не обязательно всем "отримувати вищу освіту".
2. Выучить язык в молодости не такая уж проблема. Тем более, по-моему, сегодня молодёжь знает английский получше, чем в моё время после школы.
3. Очень многие студенты в Германии не тянут деньги "на проживання" с родителей, а зарабатывают сами. Знаю примеры.
Не пойму, у вас совсем нет знакомых за границей или вы просто занимаетесь пропагандой?
4. Освіту краще отримувати за границей - потом не будет проблем с признанием дипломов.
Да и вообще, местный диплом воспринимается лучше, чем украинский.

низькокваліфіковані кадри - якраз навпаки такі живуть десь, й не обов'язково в обласному центрі - вантажников в АТБ можна й в райцентрі працювати. й ще раз - з мінімалки квартиру НЕ КУПИШ - й за кордоном теж. там місцеві з роботою далеко не всі можуть собі дозволити. й громадянство - а чи нададуть, ох не певен.
Десь живуть.
І якось живуть.
Но вантажником в местном аналоге АТБ можно работать и там. В золоте купаться не будешь, но жить будешь даже в аренде получше, чем здесь. А вот у детей будут перспективы явно получше.
А громадянство сильно нужно? Без него никак? Хотя при желании через сколько-то лет проживания и работы наверняка получишь.

й головне, агітують за еміграцію ті, які чомусь або в Україні, або за кордоном, но повернуться як тільки закінчиться війна. ЛАД - чого ти не емігрував в 90 роки. все я кти кажеш - роботи немає, всі кордони відкриті? та й зараз - не всі ж родичі виїхали. а чого? вікно можливості потрапити до Німеччини скоро зачиниться. тому слухати прогнози, які кажуть одне, а роблять по-іншому - таке собі.
Не выехал. По разным причинам. В частности, потому что не хотел уезжать от дочки.
Но и потому, что верил в "светлое будущее Украины".
Не ожидал, что придётся жить в таком бардаке. И, к сожалению, дочку вырастил патриоткой. Тоже верит в "светлое будущее и не хочет уезжать из Украины.

а чого всі так про еміграцію - бо це зайва можливість накинути як погано в Україні, а далі буде ще гірше. й зараз в країні війна, коли війна закінчиться, все буде зовсім по-іншому.
"буде по-іншому"
Чем сегодня, во время войны.
Но 30 лет жили без войны, а хорошо что-то не стало. Какие основания для уверенности, что будет иначе? Кроме "веры"? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16184161851618616187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 170246
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 366827
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1061574
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.