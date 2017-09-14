RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16202162031620416205>
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:46

  Hotab написав:Товкти я ще раз це не буду.

А я то думаю...
Добре, замозабанюсь до ранку, всім надобраніч.

Стасюку та шубі- прощавайте.
Water
 
Повідомлень: 3712
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:46

  Water написав:
  ЛАД написав:Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена и её просто не хватает, графики вводят, потому что ночью некуда девать ээ и поэтому генерацию уменьшают?

Генерації вистачає.

Це ви плутаєте забо.

не Ви писали?
💔 «Як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати одеситам. Дата. Підпис. Дякую»: — неймовірний пост у тредс зворушив українців

Зазначимо, що Одеська область вже 4(!) добу сидить без світла після цинічних російських обстрілів.

ДТЕК теж прокоментували пост: «Цей тред вилікував мою нервову систему».
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 02:01

  Hotab написав:ЛАД

Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена


Як бути зі штучно зниженою генерацією АЕС?
Один блок вимкнули, для решти знизили виробництво. Точно питання саме в неможливості виробити? Ні. Я це пояснював ще тоді, коли вам «все було просто і зрозуміло» .
Товкти я ще раз це не буду.

Товкти и не надо.
Надо просто понимать, что генерация АЭС снижена тогда, когда проблемы с подстанциями, а не постоянно. Или вы считаете, что её снизили на всю оставшуюся жизнь?
Когда были разрушены/повреждены одновременно все 3 ТЭС Центрэнерго, "штучне зниження генерації АЕС" не требовалось и его не было.
Вы точно стали большим поклонником Греты?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38078
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 02:05

ЛАД

генерация АЭС снижена тогда, когда проблемы с подстанциями, а не постоянно.


Конкретніше. Вона знижена вже кілька днів. Чи тижнів Примусово . У нас проблема з генерацією?
То можна зараз , коли проблема все ж не з генерацією, користуватись батареями?

Вы точно стали большим поклонником Греты?


Ви самі вгамуєтесь зі спробами говорити про мене і мої увлєчєнія, чи допоможе лише розмова про вас?
Hotab
 
Повідомлень: 17356
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 05:58

  Hotab написав:ЛАД

Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена


Як бути зі штучно зниженою генерацією АЕС?
Один блок вимкнули, для решти знизили виробництво. Точно питання саме в неможливості виробити? Ні. Я це пояснював ще тоді, коли вам «все було просто і зрозуміло» .
Товкти я ще раз це не буду.

А вы специалист не только по сникерсам .африканским ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4099
З нами з: 23.05.14
Подякував: 627 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 07:35

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Hotab написав:ЛАД
Я ніколи не топив за зелений тариф)
Я завжди кажу «для власного споживання») .і обовʼязково з аккумами. Бо це дозволяє домогосподарству ще і вночі влітку бути автономним (не споживати мережу).


ЗТ гарна річ до 2022 року, це як депо в валюті під 20-25% річних

а зачий рахунок цей атракціон нєвіданой щєдрості? Ви тут дуже за ринкові механізми то з якого тарифи для "зеленої" генерації мав бути не ринковим?
Тепер наступне Ви кажете що сес можно врівноважути гес? Правда? І як ви собі бачите врівноваження кожної малої сонячної станції?
Ви коло кожної побудуєте міні гідроакумулючу електростанцію?


навантаження на систему, тому балансують систему, а не окреме село з 10-15 СЄС
prodigy
 
Повідомлень: 12948
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 07:40

  Hotab написав:Banderlog

це неможливо .


Що саме?
В селі 500 дворів, є 10 СЕС . СЕС скидають вдень зайве в мережу села, решта 490 дворів з промислової мережі через сільську підстанцію менше висмокчуть. Якщо ці 10 СЕС по факту мережу села не поклали , то куди ж тоді по твоєму їх енергія ділась? Сусіди зʼїли ж. А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія


це так, але коли селі 200 дворів і 50 СЕС (як у моєму комьюніті), то кажуть що надлишок треба балансувати (тому влітку 2024 я втратив десь 12к грн, тому що ДТЕК вимиикав світло з 12-15 липень і половину серпня)
prodigy
 
Повідомлень: 12948
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 07:55

ЛАД

Если количество энергии ограничено, то тот, кто запасает её в аккум. фактически ворует её у тех, кто аккум. не пользуется.


не зовсім так як ви думаєте
-якби було так, то навіщо вмикати освітлення вулиць і навіть доріг (по трасі горять фанфарі) кожного дня з 0500-0700 і 1700-2300

-ви щось чули про підведену потужність до квартири чи будинку (в квартирах це умовно 4 (5) кВт), автомат 16ампер, якщо ви включите щось потужне одночасно (пральна машинка, електрогриль, сушарка і пилосос)-то автомат спрацює, тому дуже дивно читати такі висновки від інженера
-уявіть що на одному поверсі живете ви і ще два пенсіонера (у вас велика пенсія і вам не шкода 2к грн на електрику, тому ви регулярно користуєтесь всіма гаджетами, праєте майже кожного дня), а поруч з вами дві бабулі з пенсією 4500грн (у них задача не витратити енергії більше ніж на 300грн, тобто 2,5квт на деь, тому пралку вони за зря не ганяють а раз на місяць)

ніхто не має уяви, хто скільки гаджетів одночасно застосовує, але якщо в сеті перевантаження, то автоматично енергію вирубають (всім)
prodigy
 
Повідомлень: 12948
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 08:23

Не вистачає stm. Колись вона казала, що залишить форум, якщо інша (найлайняна) обліківка теж піде звідси. Невже так воно і сталося?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6016
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 08:31

  ЛАД написав:Жаль, что вы не работаете в Центрэнерго. Когда у них вышли их строя все 3 ТЭС одновременно, они никак не могли сообразить, что у них просто ночью лишняя энергия и приходится сокращать генерацию. Вот же идиоты!

В нашій енергосистемі нема дурних :wink: Є чаклуни, які творять дивА. Зараз сбу розбирається.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6016
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16202162031620416205>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 171095
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 367670
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1062695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1613)
17.12.2025 08:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.