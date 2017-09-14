|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 17 гру, 2025 19:29
Banderlog написав:
Або поінтересуйся ставками на полімаркет на червоноград.
Ти ще й на ставках граєшь ...
Як з тобою все погано ...
pesikot
Повідомлень: 12898
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 19:51
https://www.youtube.com/watch?v=r8JKOgD ... AEOCosWNin
ЛАД написав:
katso
Це демократія.
как же .какже , как же ее такую стильную в одежде и манере , передало ссср ?
такую импозантную
не бандерівкуросійськулатвійську
супер , незря я хотел поступить в Лиепая а не в Питер. Насколько красиво Лиепая . ностал
ьжи
Vadim_
Повідомлень: 4109
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 20:10
fler
без вас мені тут не комфортно (одна серед чоловіків).
Не одна: Флайману всі жінки завжди казали «ти ніякий не мужик»
Hotab
Повідомлень: 17362
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 20:14
Hotab написав:fler
без вас мені тут не комфортно (одна серед чоловіків).
Не одна: Флайману всі жінки завжди казали «ти ніякий не мужик»
помапстурбируйте или почитайте Брежнева , на днях вікинул томик...
Vadim_
Повідомлень: 4109
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 20:50
Schmit
Повідомлень: 5310
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 21:00
Schmit
Тобі ж Пуйло вже сказав - миру не хочу, буду воювати
Але у тебе пізне запалення ...
Чи клепки в голові не вистачає ... постійно
pesikot
Повідомлень: 12898
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
