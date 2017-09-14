pesikot написав:Тобто, Путін вже не хоче миру ... але ти стверджував, що "Путін хоче миру" Ти диви, у тебе прогресс .
Як там з Покровськом ?
путін не хоче рпв по лбз. Те що він пропонував минулого року, коли ти тут хіхікав більше не дійсне. А шо на фронті? То марафон виключи. Подивись хоть діпстейт. Вони теж не до кінця обєктивні, бо під прикриттям америки. І дані в них запізнюються на пару днів . Но все краще ніж на пропаганді сидіти
так а що це в перше? ну не буде тепер у дідуся якогось доступу до медецини, от люди такі радіються. тепер потрібно щоб у дідуся було обовязкого хтось з першої лінії хто може допомогти легалізувати його, що теж не просто. І навіть в такому випадку: А якщо дідусю потрібна ОПІКА? ось ще люди позловтішаються з чужого горя.
інше діло працездатне населення, яке і так працює, красота))
а по суті ніхто не обговорює. а саме те, що програми підтримки згортаються. а в Польщі все це накладається ще на антиукраїнські настрої, які підігрівають деякі недалекоглядні політики.
це просто ще шматок мозаїки, куди поїдуть люди після війни...
ще шматок мозаїки, як нам будуть допомагати після війни.
fler написав:Не вистачає stm. Колись вона казала, що залишить форум, якщо інша (найлайняна) обліківка теж піде звідси. Невже так воно і сталося?
Флер, все гаразд. Я поїхала у велике турне Ліхтенштейн-->Трір-->Рамштайн-->Франкфурт-->Гамбург-->Рим. Буду вже у наступному році. Олександр і обстріл мене наштовхнули на ідею дати малювати на форумі Хантеру і Летусроку гімном по менталочці інших.
andrijk777 написав:---------------------------- ЛАД Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!" ---------------------------- Та ладно. В 2014 Лука вже був при владі 20 років. А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.
*щоб там не говорили, але стратегічний напрямок розвитку країни обирає все-таки народ ну і обставини.
Не знаю, какой там у них рівень життя, но у моего товарища родные в Беларуси (он родом оттуда) - не жаловались. А сейчас, глядя на нашу войну, они нам точно не завидуют. А дальше можете сколько угодно рассуждать "про стратегічний напрямок розвитку".
Думка товарища - дуже суб'єктивно. ВВП - коряво. Я давно шукав більш об'єктивну оцінку. І давно знайшов - сайт numbeo чудове рішення. Мені підходить.
Да я не об оценках. У меня главное - 2 последние фразы. Сейчас специально для вас выделил.