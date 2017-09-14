RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 19:07

  pesikot написав:Тобто, Путін вже не хоче миру ... але ти стверджував, що "Путін хоче миру"
Ти диви, у тебе прогресс .

Як там з Покровськом ?

путін не хоче рпв по лбз. Те що він пропонував минулого року, коли ти тут хіхікав більше не дійсне. А шо на фронті? То марафон виключи. Подивись хоть діпстейт. Вони теж не до кінця обєктивні, бо під прикриттям америки. І дані в них запізнюються на пару днів . Но все краще ніж на пропаганді сидіти

https://youtu.be/2Ouxlt-Ca3k?si=qO-yg5X4DcKEF9w7
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 19:20

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Тобто, Путін вже не хоче миру ... але ти стверджував, що "Путін хоче миру"
Ти диви, у тебе прогресс .

Як там з Покровськом ?

путін не хоче рпв по лбз.

так він ніколи цього не хотів
Це зрозуміло навіть моєму коту, а тобі чомусь ні ...
  Banderlog написав: Те що він пропонував минулого року, коли ти тут хіхікав більше не дійсне.

Це твоя маячня.
Наведи цитату, де путін пропонував рпв по лбз ?

  Banderlog написав:коли ти тут хіхікав більше не дійсне.

Не бреши, то гріх ...
Не приписуй своє постійне хіхіканье до інших ... )

PS. А ще краще, не бухай. Йди поспи ...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:50

Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:00

Тобі ж Пуйло вже сказав - миру не хочу, буду воювати
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:51

  Shaman написав:
  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:Ви пробиваєте дно.

так а що це в перше?
ну не буде тепер у дідуся якогось доступу до медецини, от люди такі радіються.
тепер потрібно щоб у дідуся було обовязкого хтось з першої лінії хто може допомогти легалізувати його, що теж не просто.
І навіть в такому випадку:
А якщо дідусю потрібна ОПІКА? ось ще люди позловтішаються з чужого горя.

інше діло працездатне населення, яке і так працює, красота))

а по суті ніхто не обговорює. а саме те, що програми підтримки згортаються. а в Польщі все це накладається ще на антиукраїнські настрої, які підігрівають деякі недалекоглядні політики.

це просто ще шматок мозаїки, куди поїдуть люди після війни...

ще шматок мозаїки, як нам будуть допомагати після війни.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:54

  stm написав:
  fler написав:Не вистачає stm. Колись вона казала, що залишить форум, якщо інша (найлайняна) обліківка теж піде звідси. Невже так воно і сталося?

Флер, все гаразд. Я поїхала у велике турне Ліхтенштейн-->Трір-->Рамштайн-->Франкфурт-->Гамбург-->Рим. Буду вже у наступному році. Олександр і обстріл мене наштовхнули на ідею дати малювати на форумі Хантеру і Летусроку гімном по менталочці інших. :lol:

Потужно.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:57

  Hotab написав:Shaman
Просто нарешті карти на столі.
А то маячня про «мы не нападали, мы хотели прекратить войну»
І тут теж невмєняхі розказували «єму нє надо чужіє землі»

Это свидетельствует только о том, о чём я уже давно писал, - было бы желание, а объяснение всегда придумают.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 22:03

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:----------------------------
ЛАД
Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"
----------------------------
Та ладно. В 2014 Лука вже був при владі 20 років.
А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

*щоб там не говорили, але стратегічний напрямок розвитку країни обирає все-таки народ ну і обставини.
Не знаю, какой там у них рівень життя, но у моего товарища родные в Беларуси (он родом оттуда) - не жаловались.
А сейчас, глядя на нашу войну, они нам точно не завидуют.
А дальше можете сколько угодно рассуждать "про стратегічний напрямок розвитку".

Думка товарища - дуже суб'єктивно. ВВП - коряво.
Я давно шукав більш об'єктивну оцінку. І давно знайшов - сайт numbeo чудове рішення. Мені підходить.
Да я не об оценках.
У меня главное - 2 последние фразы. Сейчас специально для вас выделил.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 22:13

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Мабуть, це від кращого життя білоруси до 2022 року постійно влаштовували шоп-тури в Україну

Мое місто, тоді, по вихідним було забите автобусами та авто з Білорусі - шопинг, шиномонтаж, ремонт авто, святкування ДР та ювілєїв

Цей факт означає що ціни у нас нижчі ніж у них.
Це нічого не говорить про рівень життя, тому що зарплати можуть бути вищі, а можуть бути нижчі.
+++
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 22:41

  ЛАД написав:Потужно.

А ви вважали що я буду потужно і мовчки що робити? Вас слухати? Я ж не Бетон )))
