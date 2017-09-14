Ні. Неправда. Але правда в тому, що Росія зараз перебуває в найслабшій позиції, починаючи з 2022 року. І поки триває війна ситуація буде постійно погіршуватись. І всі ці войовничі заяви Путіна, де він знову показав Європі Кузькіну мать і знову поставив на бойове чергування Орєшнік, не мають вводити в оману.



В 2022 році Росія мала гроші, зброю, навчену армію і ефект несподіванки. Зараз все, що могло погіршитись, погіршилось.



Росія вичерпала запас накоплених нафтодоларів. 30 років накопичень було спалено у війні. Російська економіка перестала працювати у режимі «беремо гроші, витрачаємо на війну, маємо економічне зростання». Економічне зростання закінчилося. Бо трималось на спаленні державних грошей. Які закінчились.



Немає де гроші брати, можна тільки друкувати. Кожен день друку буде наближати до умовної «Венесуели», з галопуючою інфляцією і дефіцитом товарів. Не відразу, але дуже однозначно. А дефіцит бюджету буде лишатися на шаленому рівні, поки триває війна. Бо війна — це дуже дорого. І дозволити інфляцію вони собі не можуть, бо треба знижувати облікову ставку, щоб хоч якось запрацювала не військова економіка. От така пастка. І вирішення цієї дилеми немає. Бо для війни потрібно друкувати. А друк не дозволяє забути про інфляцію. А інфляція не дозволяє мати довгострокові дешеві гроші, які потрібні для економіки. Можна послабити рубль, і це допоможе перекрити малу частку дефіциту бюджету. Але це спровокує більшу інфляцію. І знову те саме коло.



Звісно, якщо вони будуть перекривати дефіцит бюджету протягом лише року друкарським верстатом, катастрофи не станеться. Просто поглибиться криза. І це може підживлювати ірраціональність Путіна, що не відчуває, що його годинник цокає. Проте ситуація буде погіршуватись із кожним днем друку. Послаблюючи і без того вже найслабшу позицію з 2022 року.



До того ж, саме зараз ціни на нафту на мінімумі з 2021 року. А сам ринок для Росії став більш обмеженим. Ринок газу Європу взагалі втрачено. І його вже не повернеш у середньостроковій перспективі.



Росія має брак трудових ресурсів. Росія потребує міграції для своєї економіки. Але одночасно в Росії домінує фашизм, де закликають ненавидіти «інших». І знов пастка. Без міграції стагнація в економіці буде ще більша. А міграція неможлива, бо в суспільстві поширюють атмосферу ненависті, а мігрантів хочуть відправляти відразу на війну. Знову пастка.

