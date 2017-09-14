RSS
П'ят 19 гру, 2025 11:35

Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
РФ готова закончить войну на условиях, которые озвучивала летом 2024-го, — Путін
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/694514419a7947834c27634e
2
П'ят 19 гру, 2025 11:39

  budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...

Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
П'ят 19 гру, 2025 11:40

  flyman написав:
  _hunter написав:Аааа, вот что это такое :lol: -- а я думал еще: что это за нафиг - начинаю отвечать на сообщение, а пока написал - там вообще что-то другое стало :lol:

там якийсь турбо незламний ШІ генерований потужний текст лонгріда, багато літер неосилятор

У Шайтана щось з нейронними зв'язками у підкорці головного мозку.
Напевно довідка відповідна в наявності.
Якщо це соросятський ШІ, то на базі генератора випадкових чисел.
П'ят 19 гру, 2025 11:43

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...

Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.

Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
П'ят 19 гру, 2025 11:55

  _hunter написав:Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
РФ готова закончить войну на условиях, которые озвучивала летом 2024-го, — Путін
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/694514419a7947834c27634e


пуйло завжди брехав і буде брехати. тільки ватний дегенерат вірить тому, що він каже
