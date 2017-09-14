|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:35
Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
_hunter
2
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:39
budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
andrijk777
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:40
flyman написав: _hunter написав:
Аааа, вот что это такое
-- а я думал еще: что это за нафиг - начинаю отвечать на сообщение, а пока написал - там вообще что-то другое стало
там якийсь турбо незламний ШІ генерований потужний текст лонгріда, багато літер неосилятор
У Шайтана щось з нейронними зв'язками у підкорці головного мозку.
Напевно довідка відповідна в наявності.
Якщо це соросятський ШІ, то на базі генератора випадкових чисел.
UA
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:43
andrijk777 написав: budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
UA
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:55
_hunter написав:
Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
пуйло завжди брехав і буде брехати. тільки ватний дегенерат вірить тому, що він каже
trololo
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:05
andrijk777 написав: budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
це кудою, через "Краматорську дугу" де суцільної агломерація, чи таврійські степи де бацька Махно на тачанці проїзжав за день з кінця в кінець
flyman
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:20
flyman написав: andrijk777 написав: budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
це кудою, через "Краматорську дугу" де суцільної агломерація, чи таврійські степи де бацька Махно на тачанці проїзжав за день з кінця в кінець
более интересует куда со своими "вгодованими кабанами" тов.прапорщик чухнет(в Варшаву или сразу в Берлин) в случае обвала фронта и перехода Киева(да и Днепра с Полтавою и Житомиром наверно) в рублёвую зону.
Или возглавит загрядотряд на своём берегу Збруча шоб так сказать "ни шагу назад!"???
барабашов
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:23
UA написав:
Думаю, на Естонію таки полномасштабно нападуть.
Треба швидке победоносное победобесіє.
В Україні, у випадку стійкого миру почнуться центробіжні руйнівні процеси
Тоді москалі повернуться.
хаттаб там хоть НАТУ под Нарвой хоть позащищать успеет?
Не всё ж ниггеров на сафари на слонов катать
барабашов
