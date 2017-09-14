|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 гру, 2025 12:59
барабашов
Сегодня хоть узнаю что и как с ним.
Відправ йому дитячий малюнок (власноруч намальований) , з підписом «від офіцерів запасу Дніпра». Підтримай чим можеш. Як поранених бійців в шпиталі Дніпра в 2014-му.
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:05
Water написав: fler написав:
Мико без світла.
А якжеш потужні резервні джерела?
fler написав:
Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.
Плюс новий трансформатор у дворі?
Не зрозуміла, до чого цей монтаж мого старого повідомлення з новим?
Наразі світло вмикнули - не знаю чи надовго і у всіх районах. Балалайки продовжують летіти, зараз у місті лунає тривога...
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:14
fler написав: Water написав: fler написав:
Мико без світла.
А якжеш потужні резервні джерела?
fler написав:
Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.
Плюс новий трансформатор у дворі?
Не зрозуміла, до чого цей монтаж мого старого повідомлення з новим?
Объясняю: человек "подсветил" о каких конкретно "потужні резервні джерела" он говорит.
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:14
Бетон написав:
Знакомый звонил. Рассказывал рассказывал, а потом зарыдал.
Ти ж сказав йому, що
Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
а також, що "скоро все підпишуть"?
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:17
_hunter написав:
Объясняю: .
А тебе хто питав? Йди німецьких чорнобурок полюй 😅
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:36
барабашов написав: yama написав:барабашов
тоже интересую подробности максимально
у меня не самсунг
Разговор с женой штурмовика писать буду буквами здесь
В мене самсунг) нормально лиш захисне скло розбите і вже 2 місяці поміняти не можу.
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:46
Hotab написав:
Йди німецьких чорнобурок полюй
Второй (или третий уже?) день подряд от учетки _только_ уныло-петросяновские шутейки на тему секса...
Не, я все понимаю ю: после развода с этим делом проблемы, похоже настали - но зачем об этом прямо всем рассказывать?
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:48
fler написав: Бетон написав:
Знакомый звонил. Рассказывал рассказывал, а потом зарыдал.
Ти ж сказав йому, що
Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
а також, що "скоро все підпишуть"?
Они там не надеятся жить. Им вообще всё равно.
Можете попробовать?
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:04
yama написав:
Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола
Простите, а кто такую задачу ставит? Украинцы мужского пола естественно вымирают в довольно раннем возрасте, а новых не рожают. Тут нет "вопроса", который требует "решения".
yama написав:
и улучшение демографической ситуации в Європе за счет молодьіх фертильньіх украинок
А "молодые фертильные украинки" горят желанием иметь детей? Демографическая ситуация в Европе не объясняется низкой фертильностью местных женщин, и украинки тут никак не помогут, тем более, что у них с местными мужчинами - пропасть в менталитете. И мужчины и женщины из Украины нужны Европе в качестве рабочей силы и налогоплательщиков, чтобы содержать местных пенсов, которым наообещали беззаботную пенсию "всё включено".
yama написав:
и молодежи до 22 (или сколько ?) кто может уезжать
С этим согласен.
