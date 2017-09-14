|
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:08
Shaman написав:
в тому що народ на фронті стомився - так, правий. я власне через це вже більше року кажу про різні умови перемир'я.
По-перше, якщо стомився, то може пора допомогти? Як ти ставишся до того, щоб заняти небойову посаду в одному з підрозділів Сил Оборони? Я тобі пропоную конкретну дію, яка домоможе перемогти Росію. Але ти морозишся...
Shaman написав:
але через втому починати накидати на тих, хто в тилу. найцікавіше, що накидають саме на таких, хто має проукраїнські погляди. відвертих ухилянтів, як прямо показують, що вони всіх на одному місці крутили - чомусь не зачіпають. тобто будемо ще одне протистояння підживлювати - військові проти цивільних?..
Вибач, проблема не в поглядах, а в діях. Якщо дії не відповідають поглядам, то це проблема. Якщо хтось дозволив собі ложити хер на Конституцію України, то його позиція не проукраїнська. Якщо хтось дозволяє собі ображати військовослужбовця, ложачи при цьому хер на Конституцію України, то його позиція не проукраїнська. Якщо хтось дозволяє собі ложити ставити себе вище військовослужбовця, то його позиція не проукраїнська.
Попри специфічний світогляд Бандерлога, він на фронті. А ти - нє. Якщо ти вважаєш, що ми можемо перемогти Росію(а ми можемо) то покажи це своїми діями.
Хуянтер відвертий ворог і мені на його чи совкового айтішника, який втік в Ужгород, розказуючи, що півгодини різниці в чосовому поясі принципово міняють спілкування з американця - похер. Його можна тільки бусифікувати, щоб з нього була хоч якась користь.
Але коли людина висловлює проукраїнські погляди - при цьому лиє воду на млин ворога - то це х****** людина. А якщо ти хороший - то чому досі не в Силах Оборони? Покажи приклад тим, хто сумнівається...
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:25
pesikot написав:
Вкотре він сьогодні це показав, а вчора він це показав в нашому місті
но ви всі? як один? Не дозволити? Зімкнули ряди ? Засуджуєте злочини?
не можно значить говорити про путіна але ти сміливо говориш...
Харош давити на емоції, я і так не особо жалісливий, а тут якось є кого жаліти без пасівних патріотів.
Який план в тебе на війну? Як ти збираєшся воювати якщо там в тилу лишились тільки ждуни і такі як ти патріоти?
Влада мало того що не хоче нормально проводити мобілізацію і рішила використовувати тих що пішли на початку до повного ізносу...
так іще і краде. І мало того що краде так іще і попадається.
Як ти думаєш як діють на армію такі новини?
Найближчими днями НАБУ та САП можуть вручити підозри декільком нардепам від Слуги Народу, яких було зафіксовано при отриманні неформальних виплат з чорної каси - конвертів.
Серед Слуг паніка, ніхто не розуміє, скількох було зафіксовано і кого конкретно. Є чутки, що хтось з отримувачів вже пішов на співпрацю з НАБУ.
Свято наближається!
ти ж коли я казав що набу треба розігнати і закручувати гайки з мобілізацією і сзч то був проти?
Зараз вже до декого там зверху доходить , но час упущений.
До того ж стиль управління совєтський без совєтської бази це шизофренія. Для прикладу.
Прийшла недавно пісулька посилити контроль за особовим складом, заборонити самовільне переміщення поза межами частини та району виконання завдання
А от як це посилити коли держава забила на тилове забезпечення? Коли все, від місця проживання до мойки, стірки, перевезення, ремонту покладено на самих військових?
Суровий наказ виявлення сзч доповідати негайно на протязі 15 хвилин
Генії управління... їх не гребе як солдат гріється де миється, хай виживає як хоче, но при цьому має бути тотальний контроль. Нема 15 хв? Одразу документи в сзч! Хочете з армії зробити тюрму? То тюрму треба утримувати
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:29
sashaqbl
в мене нема спільної мети з вами
ми дійсно різні політичні нації
можете називати мене совковим - але совковий Китай скинув з олімпу вашу Європу, з якої вам подібні створили фетіш та нав'язали у якості ідола
я вважаю що саме я майбутнє , а ви - рустикальний рудимент
ви як дикун ненавидите людей через фізичні якості ("руда сволота трамп"), но нав'язали владу повних виродків на мою голову, що вирвало з життя 12 років
вважайте що ви спокутуєте власні гріхи, які поки не здатні усвідомити
поїхав я не через пояси а через те що в Києві стало неможливо жити, і я не мав рожевих окулярів щодо допомоги та ходу справ. Можливо мешканцям ЗУ не дуже зрозуміло про що мова.
і поїхав би значно західніше, якби не "вольності" що ви вибороли на майдані
вибороли разом з бетоном, хотабом, сатаном, уа, абирвалгом і ще тьмою халамидників "понадусе" , але чомусь поперек горла став саме я
я запросто можу нічого не пояснювати, а сам вимагати поясненнь
я поважаю що для свого рівня ви більш-менш принципова та відповідальна людина. але дивом що з дискусію між мною та хотабом ви не маєте претензій до останнього.
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 27 гру, 2025 16:57, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:33
fox767676
дискусію між мною та хотабом ви не маєте претензій до останнього.
У нас нема ні дискусій, ні предмету їх вести.
Крім вашого комплексу з «медальками».
Які можуть бути дискусії, коли ви так само виводите гроші і шукаєте нерухомість, але чомусь це критикуєте. Хіба що шизу обговорювати, так це до Віталія
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:42
Hotab написав:fox767676
дискусію між мною та хотабом ви не маєте претензій до останнього.
У нас нема ні дискусій, ні предмету їх вести.
Крім вашого комплексу з «медальками».
Які можуть бути дискусії, коли ви так само виводите гроші і шукаєте нерухомість, але чомусь це критикуєте. Хіба що шизу обговорювати, так це до Віталія
є маленька різниця - я не проголошую перемогу , не створюю жандармсько-охранітельскі повідомлення про "паникерів"
у тому то і питання від сашакбл - і принципової різниці між вами та шаманом я не бачу
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:59
sashaqbl написав:
Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?
Я так понимаю, вакансии пресс-предстпвителя у вас нет? 😁
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:14
Сибарит написав: sashaqbl написав:
Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?
Я так понимаю, вакансии пресс-предстпвителя у вас нет? 😁
ви журналіст?
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:20
Сибарит не знаю)) В мене є вакансія водія. А на рахунок бухгалтера - цікавився спеціально для Шамана, але він щось морозиться.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:23
fox767676 написав:
в мене нема спільної мети з вами
ми дійсно різні політичні нації
Мабуть різні. Я готовий відповідати за свої дії. Ви - пі***бол. Інакше б виїхали одразу в 14 році, а не чекали повномасштабної війни. Та й виїхали б у Китай, працювали б з ними, а не з західними клієнтами
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:31
Бетон написав:
Для мене дивно, коли по вулицях бігають «людолови», вбивають цивільних, використовують газові балончики на жінці з дитиною, 2-метрові амбали встають в стойку перед літньою жінкою, збивають на бусі велосипедістів. А всі - блогери і телеграм канали - обговорюють холостяка і стб 😬
Чорне дзеркало
(Пост Kate)
Сегодня пытались паковать в Днепре на ул. Калиновой мужа маникюрщицы, к которой ездит моя жена. Четверо в балаклавах и мусор без нее. Документы смотреть отказались, пхали в бус.
Ну человек непридатный с выключенням, уровень понятен, смог несколько секунд оказывать сопротивление и таки подсунуть под нос Резерв- отвалили.
Ищут бронированных, снимают бронь каким-то хером в ТЦК.
Так что радуйся-уже и низшие ранги высшего сорта чистят.
