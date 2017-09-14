fler написав:В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
Захисники передадуть цю землю в субаренду тим же агрохолдінгам. Агрохолдінгі трохи схуднуть, захисники трохи потовстішають, держава отримає мотивованих захисників, про що й була мова. Далі більше мотивованих захисників = більше пахотних земель в країні. Щодо грошей у бюджет - ну якось села вичищати під ноль від чоловіків державі цей факт не заважає, чи не так?
fler написав:В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам.
Цікаве питання. Оренда на 49 років у кого, у наріда? Ось з цього і виходимо- всяя земля, як і надра, належить мудрому наріду крапка Чи ви хочете забрать те шо належить наріду і раздать наріду? Ось і маємо те, шо наприклад залізниця повинна сплачувать за оренду землі. Якщо електричний стовп стоїть на землі, яка належить громаді- оплата оренди. І так далі. Відповідь Banderlog'у на питання захисту землі агрохолдінгами. Ні, захищать не будуть, ця земля не належить їм, вона орендована. Вони на кредитах працюють, можуть орендувать шо завгодно і де завгодно, згідно умов. Експорт агрохолдінгами теж цікаве питання, наприклад для митниці зерно йде як фуражне, а там вже пшениця вищого класу. Ось і маємо.
Banderlog написав:це з чого ти взяв що не було? Бо зеля брехати не може? Чи тому що по Путіну бити не можно бо договорнячок? Нє друже, був той обстріл чи не був це вже не важно, на зєленського зара тиснуть з обох сторін і і це сигнал йому що договорняків більш не буде.
Вангую, що обстрілу не було. Навіть у повідомленях русні не клеїться. Збили за 100500 км, по азімуту визначили, що летіло на резиденцію.
це не важно. Пиво брав? Не брав треба було брати... готують "обратку".
"Обратка" й так регулярно прилітає. Тут мова про переговори. х... вигадав привід відтягнути перемиря. Рижий зробив вигляд, що повірив, бо не вірити йому не вигідно. Але не всі американці вірять, і це нам вигудно. Коли сенатори кажуть що Трамп опущений лох, якому х... ссе в очі, то це для Трампа не є добре. І чим голосніше вони це кажуть - тим менш вигідно для Трампа вірити х.... Тому спостерігаємо. А щодо "обратки" - якщо десяток кинжалів прилетить в урядовий квартал або Пущу-Водицю, чи навіть Гуту замість електростанцій - то це теж нам вигідно
Сосед с которім віросли воюет добровольцем с 2022. Сейчас на самом передке в черниговской бригаде. 119 ОБТрО. https://www.facebook.com/share/r/16k2XzKV5z/ 4149499071068017 приват банк. 5375 4112 1665 4777 . підрозділу ВУБпАК 119 ОБТрО.