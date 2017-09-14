Додано: Вів 06 січ, 2026 01:03

Во-вторых, любые наши предложения на форуме не могут переконати путіна перестати бомбити Харків. Так же, как сообщения песикота и любые проклятия в адрес Путина.





Це ж так само працює в контексті відсутності будь якої шкоди від «пропаганди воювати до останньої верби». Ті хто приймають рішення до якої саме верби воювати, останньої чи передостанньої не читають шамана , мене чи pesikot.



Саме тому я і наголошую, що для держави розмови «треба припинити воювати, треба припинити мобілізацію» і тд (лірика «партії миру» на форумі ) несуть більшу шкоду , чим «пропаганда до останньої верби» (риторика «партії війни»).

Бо в першому випадку це демотиватор для українців (сприяє зривати мобілізацію , припинити донати і тд) , як наслідок капітуляція, , а в другому випадку ніяк не впливає на тих, хто там вирішує коли і як вести переговори. Так само як і ніяк не впливає на можливу мобілізацію членів «партії миру» на форумі (хоча ті чомусь бісяться)

Может, так, но может, и нет.Я и сегодня думаю, что предвоенная политика Зеленского объяснялась в значительной мере страхом перед "активистами" и боязнью, что уступки Путину могут привести к беспорядкам.Если даже минские договорённости Порошенко расценивались "активистами" как "предательство Украины".Да и сегодня соцопросы не радуют трезвыми оценками. На уступки люди не особо готовы. И даже здесь, по-моему, высказывались предположения о возможности "похода армии на Киев" в случае "предательства".Поэтому «пропаганда до останньої верби» крайне вредна.Представьте себе ситуацию, если, к примеру, договорятся о мире на основе "20 пунктов", проведут референдум, ... и он даст отрицательный результат.После этого Трамп точно скажет: "Я умываю руки, прекращаю помощь, хотите - воюйте".И хорошо, если так же не скажет Европа. Что вполне реально. Европейским лидерам будет сложно объяснить своим избирателям отказ Украины от мира за полшага до него.Так что, независимо от того, читают или нет наш форум "ті хто приймають рішення до якої саме верби воювати, останньої чи передостанньої", общественным мнением они точно интересуются. А это самое "общественное мнение" формируется, в частности, и нашим форумом.То, что мобилизация необходима и обязательна до момента заключения мира, сомнений не вызывает. Если росс. армии удастся прорвать фронт и заметно продвинуться, то условия мира будут хуже и, возможно, значительно хуже.В возможности рекрутинга сегодня не очень верю. Был предложен контракт 18-24. На мой взгляд, условия вполне приличные. Попробовал найти данные о результатах, не удалось. Кроме апрельской цифры 500 человек больше ничего нет. Видимо, больших успехов не достигли. Иначе о них сообщили бы.Принудительная мобилизация тоже даёт не очень хорошие результаты. Это подтверждают все свидетельства армейцев. Почти везде нехватка лс. А тут рассказывают: "Пойду, когда будет необходимость".Я, простите, больше верю тем, кто честно говорит, что не хочет/боится воевать, чем тем, кто рассказывает о "необходимости".Я уже давно писал: если нет готовности народа защищать родину, то войну надо скорее заканчивать, пока есть хоть какая-то армия, а не ждать, когда погибнут/будут ранены/разбегутся те, кто пока ещё воюют. Качество солдат ухудшается и я не верю в то, что опыт тех, кто пока выжил и до сих пор воюет, компенсирует это. Не знаю, откуда берутся сказки, что ВОВ выиграли те, кто воевал с начала войны, выжил и "приобрёл опыт". В реальной жизни очень мало было людей, кто прошёл всю войну от границ до Сталинграда и потом до Берлина.Армия совершила подвиг, но нельзя требовать от людей непрерывный подвиг на протяжении многих лет. Наша война уже длится дольше, чем ВОВ. Сколько ещё?Даже в ту войну части при потерях отводили в тыл на переформирование и заменяли свежими. Сейчас я о таком не слышал. Пополняют на передовой и воюют одни те же. Возможно, ошибаюсь, тогда пусть меня поправят.Писал долго. Очень долго. Исключительно из уважения к вам.Хотелось быть убедительным и правильно понятым. Не знаю, насколько удалось.P.s. БОльшая договороспособность и готовность к уступкам до 24.02.22, думаю, были бы полезнее для Украины чем то, что произошло. Хотя тут высказывались мнения, что "зато мы избавились от балласта, стали сплочённее, стали справжньою Україною" и т.п.Слишком много потерь. И людских, и материальных, и территориальных.Посмотрим ещё, когда и чем закончится.