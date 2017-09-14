fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?
fler, вам скільки разів пояснювали, що ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НЕ ІСНУЄ? Невже Будапештський меморандум вас нічого не навчив: Коли його підписували - то гарантії були, а коли треба виконувати - то гарантій немає. Чому ви думаєте що з новим папірчиком під новою назвою буде по-іншому?
_hunter написав:Ха! - ну вот и ответ всем "нытикам" на тему "а какие есть ваши доказательства, кто именно сделку тормозит?". На максимально возможном уровне (ок, по мнению некоторых - на втором месте по "максимальности").
Вчора говорив, що х... не хоче миру.
Я что-то пропустил? 🤔 Или "вчера" - это "два месяца назад"? - до того, как он про обновленный План договорился?..
Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.
З останнього інтерв'ю:
У мене були випадки, коли я впорався(домовився) з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки.Трамп.
Він не міняє думки. Було і те і те. З відмови Зе він сильно дивується. З відмови путіна - не дивується. По-моєму його поведінка цілком логічна. Навіщо ви постійно перекручуєте факти і підносите це ніби Трамп ідіот?
_hunter написав:А есть вероятность, что Штаты гарантии таки дадут? 🤔 - Трамп мыслит категориями выгодно/не выгодно - что эта страна ТАКОГО ему может предложить - что бы Трамп решил жизни своих граждан под угрозу ставить?.. Вопрос "будет ли Европа гарантии давать?" - даже поднимать не стоит
Та ЯКІСЬ гарантії вони дадуть, це 100%. Питання в тому, які вони і головне - чи будуть вони виконуватись. Та це буде чітко видно по формулюванню: Якщо буде типу "велика підтримка" - то все зрозуміло. Якщо буде типу "прислати 10000 солдат чи оголосити війну РФ"(я впевнений що цього не буде) - то так, такі гарантії підходять для нас.
Так я ровно про это же: что-то вроде "обязуемся начать консультации не позднее 5го рабочего дня" - точно дадут. Но fler там требует чуть ли не военные базы США по ЛБЗ требует
andrijk777 написав:......... Та ЯКІСЬ гарантії вони дадуть, це 100%. Питання в тому, які вони і головне - чи будуть вони виконуватись. Та це буде чітко видно по формулюванню: Якщо буде типу "велика підтримка" - то все зрозуміло. Якщо буде типу "прислати 10000 солдат чи оголосити війну РФ"(я впевнений що цього не буде) - то так, такі гарантії підходять для нас.
Таких гарантий практически наверняка не будет. Но мне интересно другое.
Заключить мир без таких гарантий плохо, а продолжать воевать без такого хорошо? И сегодня не присылают своих солдат и не оголошують війну РФ. Но мы относительно успешно воюем.
В случае мира у РФ будет возможность собраться с силами и подготовиться к новой войне. Но и у нас будет такая же возможность. Мы сможем оборудовать оборонительные рубежи (и не забор Яценюка), сможем сделать те же дальние ракеты, восстановить энергетику с учётом рисков (или даже без учёта, просто восстановить - сегодня она работает на пределе и риски, что она в конце концов не выдержит, очень велики. Хотя fler пару месяцев назад писала, что с электроэнергией всё прекрасно. ).
Так что получить гарантии, конечно, было бы очень хорошо, но, по-моему, это не должно служить камнем преткновения для заключения мира.
Андрійко, про шо тоді мова? "Лідери країн «Групи семи» під час щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі (з 19 по 23 січня 2026) переконуватимуть президента США Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України, пише Financial Times із посиланням на чотирьох високопосадовців, обізнаних із питанням." https://www.ft.com/content/66bf563a-3c5 ... d480d5c763
Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно. Відповідно під цю ціль підбираються аргументи/факти. Логічні аргументи проти неї не працюють бо логікою там і не пахне.