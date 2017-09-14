RSS
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:20

  ЛАД написав:
  stm написав:
  sashaqbl написав:Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Олександре, я Вас хочу запитати дуже серйозно. Наразі торгівля територіями можлива але лише за згодою референдума. І до нього максимально готуються. Як мені голосувати за 1 лише питання. Чи згодні ви на мирну угоду?
Воно де-юре буде означати втрату Донбасу, тих 40% навіть більше що наразі контролюєте Ви як військовий. :)

Что такое 40%?

Такое ощущение, что - как обычно - невнятно сформулированная мысль: если с учётом Запорожья - где-то похожая цифра получается. Но при чем тут Запорожье? 🤔
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:53

  andrijk777 написав:1) Тому що вона методично виступає за продовження війни без аргументів.
2) Тому що вона методично виступає за "ми прекрасно воюємо" з одноденними(тимчасовими, не фундаментальними) аргументами.
3) Тому що вона методично виступає за "в РФ все фігово" з тупими(примітивними) аргументами.

Андрійко сімсот сімдесят сьомий (саме так звучить ваш нік), мені шкода, що вас не можна притягнути до відповідальності за цей наклеп, але я вірю, що карма спрацює 8)
Отже, щодо 1) на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї.
2) Ми справді прекрасно воюємо, про це говорить весь світ і москалі підтверджують багато разів на різних щаблях, тому виступати за "ми прекрасно воюємо" звучить якось дивно. Якби ми погано воювали, то армія рф вже була б на кордонах ЄС.
3) Які ваші аргументи, що в рф все добре? Ось, наприклад, що пишуть кацапи про стан справ в рф:
Цели «СВО» достигнуты:
•Возродить НАТО
•Удвоить длину границы с НАТО
•Лишиться всех союзников
•Отдать США и ЕС $300+ млрд золотовалютных резервов
•Отдать США и ОПЕК рынки нефти и газа
•Получить бюджетный кризис
•Продавать нефть Китаю за треть цены
Потерять Венесуэлу, Сирию, влияние на Кавказе и в Африке..
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:00

  sashaqbl написав:Ще тому, що ні вона, ні її син, ні чоловік до Сил Оборони так і не долучилися.

А чому ви вирішили, що ВСІ троє можуть долучитися (чи навіть хтось один)? Які у вас є підстави так впевнено стверджувати? Не соромно ляпати язиком навмання?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.
П
1 Закінчити Війну в 2022 - не хотіла педерація , бо вона (до речі так само як і Захід) вважала що зможе ЛЕГКО перемогти....
Виявилось що це не так
2 Тому Байден не ДАВ закінчити війну в 2023 , бо педерація виходила з нею сильною і почав проводити політику переведення педерації з глобального гравця в регіональний... але акуратно звіряючи свої кроки з тим щоб педерація не зірвалась з гачка і не почала ядерний апокаліпсис
3 В 2024 Західний СВІТ зрозумів( бо переконався) що росія це колос на глиняних ногах і шляхом дозованого підсилення ЗСУ перевів війну в довготривале протистояння на виснеження.
Резонно розуміючи , що 100 млрд доларів на війну які витрачала педерація в рік , в порівнянні з 100 млрд доларів які витрачали ЄС+США - це гра в одні ворота.
3 Розвиток гри аналітики перевіряли на глобальних подіях - одна з яких втрата педерацією Сірії в грудні 2024 року.
4 Після цього Трамп ДОЗВОЛИВ пуйлу думати що він виграє в багатоходовочках...
Алгоритм приблизно такий(на моє ІМХО )
Пуйло переконаний що йому потрібно ще трошки часу і він купує цей час шляхом передачі під контроль Трампа тих чи інших матеріально/політичних плюшок.
Типу - я тобі Сірію- а ти ще 3 місяці не передаєш Томагавки.....
В 2025 - я тобі Венесуелу а ти не передаєш Томагавки
В 2026 - я тобі Іран а ти не передаєш Томагавки....

5 Отже з 2022 по 2026 - педерація стала слабшою на 1,5 млн військових , втратила повністю ринок збуту енергоносіїв в Європі , починає втрачати контроль над танкерним сірим флотом, втратила мінімум 400 млрд на війну+300 млрд заблокованих+ в 2026 втратить 200 млрд від ціни на нафту нижче 40 доларів/барель
6 Трамп наклавши лапу на нафту Венесуели і танкерний флот+ подивимось що буде з Іраном.. - легко буде ДИКТУВАТИ вимоги Китаю ( адже 80% поставок енергоносіїв в Китай-буде під його контролем)

Висновок
Росія втратить статус глобального гравця ( а в найкращому варіанті розвалиться на два великих(до уралья і за уралья ) і пяток маленьких мусульманських республік)
Китай втративши підтримку від Ірану/РФ - також змушений буде переорієнтуватись з глобальних захцянок на внутрішні перетворення
Різні терористичні проксі Хамас/Іділ і так далі - просто зникнуть з світової політичної карти бо їх суверенам буде вже не до них.
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:32

  fler написав:
  andrijk777 написав:1) Тому що вона методично виступає за продовження війни без аргументів.
2) Тому що вона методично виступає за "ми прекрасно воюємо" з одноденними(тимчасовими, не фундаментальними) аргументами.
3) Тому що вона методично виступає за "в РФ все фігово" з тупими(примітивними) аргументами.

Андрійко сімсот сімдесят сьомий (саме так звучить ваш нік), мені шкода, що вас не можна притягнути до відповідальності за цей наклеп, але я вірю, що карма спрацює 8)

У вас проблеми з прочитанням англійських слів? Видно серйозні проблеми.
Щодо карми - то мої моральні принципи дуже прості - "Бажай іншому те що бажаєш собі." Я не бажаю "в окоп" і не хочу щоб інші йшли.
А ви самі не бажаєте(не йдете) але інших посилаєте на смерть. Карма(якщо існує) обов'язково спрацює.
  fler написав:Отже, щодо 1) на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї.

Це тупа і примітивна маніпуляція(фактично гра словами).
Ви проти миру який нам пропонує Трамп + інших варіантів нема => Лишається єдиний варіант - продовження війни => Ви за продовження війни.
  fler написав:2) Ми справді прекрасно воюємо, про це говорить весь світ і москалі підтверджують багато разів на різних щаблях, тому виступати за "ми прекрасно воюємо" звучить якось дивно. Якби ми погано воювали, то армія рф вже була б на кордонах ЄС.

Багато загальних фраз а не фактів.
Я в першу чергу говорю за сьогодні і "за майбутнє", а не "за вчора". Не знаю хто сьогодні восхваляє ЗСУ, особливо в РФ. Я вже давненько похвал ЗСУ не зустрічав.
Ми не на кордонах ЕС тому що армія РФ воює ще гірше! А Європа нас восхваляє бо в них було б ще гірше, вони просто б здались. Лапати на вулицях і в окоп, як рабів - там би точно не дозволили б.
Ось вам свіженька статейка, як факт:
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/stavljatsja-jak-do-mishka-z-lajnom-niderlandskij-dobrovolets-rozpoviv-pro-realiji-sluzhbi-v-zsu-de-telegraaf.html
  fler написав:3) Які ваші аргументи, що в рф все добре?

А це просто брехня. Я не казав що в РФ все добре.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:50

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.
Пояснюється це тим що такі як
позиціонуючий себе як націоналіст

Я взагалі не націоналіст.
Раніше я можливо таким був. Бо раніше були фактично 2 України. І для їх "возз'єднання" потрібна була націоналістична ідея.
Сьогодні цієї проблеми вже немає. І я точно не націоналіст. Навіть більше, націоналістичні ідеї навіть шкодять Україні сьогодні бо фактично блокують усі спроби примиритись з РФ. Але, нажаль, РФ з карти не зникне. Треба буде з ними, як з сусідом, якось жити.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:56

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.
Пояснюється це тим що такі як
позиціонуючий себе як націоналіст

Я взагалі не націоналіст.
Раніше я можливо таким був. Бо раніше були фактично 2 України. І для їх "возз'єднання" потрібна була націоналістична ідея.
Сьогодні цієї проблеми вже немає. І я точно не націоналіст. Навіть більше, націоналістичні ідеї навіть шкодять Україні сьогодні бо фактично блокують усі спроби примиритись з РФ. Але, нажаль, РФ з карти не зникне. Треба буде з ними, як з сусідом, якось жити.

Хіба РФ хоче примиритись ?

І після цього ти будешь казати, що ти не виправдовуешь РФ ? )
2
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:57

  andrijk777 написав:
  fler написав:на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї.

Ви проти миру який нам пропонує Трамп + інших варіантів нема => Лишається єдиний варіант - продовження війни => Ви за продовження війни.

Хто сказав, що інших варіантів нема? Як щодо плану з 20 пунктів? Чи ви бачите вибірково? (Тут бачу - тут не бачу). https://www.dw.com/uk/zelenskij-nazvav- ... a-75292562
Інші варіанти постійно пропонуються, але рф відкидає все, що не схоже на капітуляцію.
Тому світ посилює тиск на рф - "викидає" її з ринків збуту та сфер впливу - це теж своєрідний інший варіант закінчення війни.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:03

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї.

Ви проти миру який нам пропонує Трамп + інших варіантів нема => Лишається єдиний варіант - продовження війни => Ви за продовження війни.

Хто сказав, що інших варіантів нема? Як щодо плану з 20 пунктів? Чи ви бачите вибірково? (Тут бачу - тут не бачу). https://www.dw.com/uk/zelenskij-nazvav- ... a-75292562

Так именно про этот План разговор и идет. :lol: - который все еще "готов на 90%"...
И именно про задержку этого Плана - конкретным лицом - Трамп и высказался.
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:08

  fler написав:Хто сказав, що інших варіантів нема? Як щодо плану з 20 пунктів? Чи ви бачите вибірково? (Тут бачу - тут не бачу). https://www.dw.com/uk/zelenskij-nazvav- ... a-75292562
Інші варіанти постійно пропонуються, але рф відкидає все, що не схоже на капітуляцію.
Тому світ посилює тиск на рф - "викидає" її з ринків збуту та сфер впливу - це теж своєрідний інший варіант закінчення війни.

Цей варіант еквівалентний продовженню війни. Адже війна продовжується в цьому варіанті!
